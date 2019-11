Įvertinimai žalgiriečiams: istoriškai žemi pažymiai bei pirmoką primenantis australas

Nuotr.: Imago – Scanpix

Kauno „Žalgiris“ ir toliau niekaip neišlipa iš pralaimėjimų liūno Eurolygoje ir Berlyne prieš vietos ALBA patyrė jau penktąjį pralaimėjimą paeiliui.

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai pataikė vos 2 tritaškius iš 23 bandymų ir suklydo 17 kartų.

Naudingiausiai „Žalgiryje“ žaidęs Lukas Lekavičius per 28 minutes pelnė 12 taškų ir surinko 15 efektyvumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą dar viena nesėkme pasibaigusioje dvikovoje.

Zachas LeDay – 6 balai

23 min., 15 tšk. (4/5 dvit., 1/2 trit., 4/4 baud.), 2 atk. kam., 3 per. kam., 6 kld., 5 išpr. praž., 5 praž., 12 naud. balų.

Nuotr. Imago Sport – Scanpix

Turbūt pirmas kartas istorijoje, kuomet su tokiu pažymiu, krepšininkas yra geriausiai įvertintas komandoje, tačiau realybė Berlyne buvo tokia. Zachas antrajame kėlinyje praktiškai vienas sugrąžino „Žalgirį“ į rungtynes, tačiau po pertraukos jo žibėjimas baigėsi, o amerikiečiui buvo ypač sunku susigaudyti prieš varžovų dvigubinimą, ką parodo ir 6 klaidos.

Edgaras Ulanovas – 5,5 balo

21 min., 7 tšk. (1/4 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), 3 atk. kam., 4 išpr. praž., 4 naud. balai.

Nuotr. BNS

Kaip ir visi kiti, taip ir Ulanovas nedemonstravo gero pataikymo iš žaidimo, tačiau jo veiksmai nugara į krepšį kelis kartus pasiteisino, o varžovai tam buvo parankūs. Edgaro energija tiek kovojant dėl kamuolių, tiek ginantis atrodė viena geriausių komandoje, nors anaiptol ne viskas sekėsi.

Lukas Lekavičius – 5 balai

28 min., 12 tšk. (5/7 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), 3 atk. kam., 1 rez. perd., 1 kld., 15 naud. balų.

Nuotr. Imago Sport – Scanpix

Lekavičius buvo naudingiausias komandoje, tačiau tie skaičiai neatspindi žaidimo, o ir daug taškų gynėjas susirinko mačo pabaigoje. Lukas daugiau žaidė atakuojančio gynėjo pozicijoje ir gynyboje ne kartą buvo baudžiamas. Tai, kad „Žalgirio“ žaidimas su lietuviu nebuvo sėkmingas įrodo ir +/- rodiklis, kuris yra prasčiausias komandoje (-16).

Paulius Jankūnas – 5 balai

14 min., 5 tšk. (1/3 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), 2 atk. kam., 3 išpr. praž., 3 naud. balai.

Nuotr. BNS

Paulius rungtynes pradėjo starto penkete bei demonstravo pavyzdinį kovingumą. Reikia suprasti, kad veteranas nebebus „Žalgirio“ lyderiu, bet vis dar gali būti naudingas atkarpomis. Šį kartą kapitonui nelabai pavyko išnaudoti pranašumus, kurie buvo sukurti prieš fiziškai silpnesnius oponentus.

Thomasas Walkupas – 4,5 balo

27 min., 4 tšk. (2/2 dvit., 0/1 trit.), 5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 kld., 5 praž., 8 naud. balai.

Nuotr. Imago – Scanpix

Statistiką Walkupas susirinko neblogą, tačiau pats žaidimas su įžaidėju tikrai nebuvo pergalingos Eurolygos komandos. Amerikietis gali įvykdyti trenerių nurodymus, ką sėkmingai jis dažniausiai ir daro, tačiau tai nėra gynėjas, kuris sunkiomis situacijomis įneštų kūrybingumo, o stabilaus metimo neturėjimas tik dar labiau didina „Žalgirio“ bėdas puolime.

Nigelas Hayesas – 4 balai

26 min., 7 tšk. (2/6 dvit., 1/4 trit., 0/2 baud.), 2 atk. kam., 2 kld., 1 naud. balas.

Nuotr. BNS

Amerikiečio pagrindinis ginklas, metimas iš distancijos, toliau stipriai buksuoja Eurolygoje, o kiek kartų šį vakarą buvo pramesta iš itin patogių padėčių. Negana to, Hayesas prametė ir abi savo baudas, o jo pataikymas iš žaidimo sezone yra daugiau nei nuviliantis – 22 iš 69 (31,8 proc.). Taip pat Berlyne galėjome įsitikinti, jog Nigelui yra sunku gynyboje atstovėti prieš gerai nugara į krepšį žaidžiančius puolėjus.

K.C. Riversas – 4 balai

23 min., 4 tšk. (2/2 dvit., 0/4 trit.), 1 atk. kam., -1 naud. balas.

Nuotr. BNS

Po debiutinių rungtynių LKL daugelis tikėjosi, kad Riversas iškart pakels žalgiriečių pataikymą į aukštesnį lygį, tačiau ir jis Berlyne užsikrėtė netaiklių metimų sindromu. Taip pat negalime sakyti, kad mesti tritaškiai buvo iš blogų padėčių, todėl labai apmaudu, jog amerikiečiui blykstelėti šį sykį nepavyko, nes tai būtų neabejotinai pakeitę rungtynių eigą. Gynyboje K.C. buvo kibus, tačiau porą sykių varžovai jį nubaudė, kai lįsdamas iš po užtvarų amerikietis bandė nukirsti kampą.

Jockas Landale'as – 3 balai

15 min., 6 tšk. (3/6 dvit., 0/2 trit.), 7 atk. kam., 4 naud. balai.

Nuotr. Imago – Scanpix

Dvikovos pabaigoje australas pagražino savo statistikos grafas, tačiau jo pasirodymas buvo tragiškas. Landale'o žaidimas išlieka didele mįsle ir nežinai, ko iš jo tikėtis atskirose rungtynėse – vieną dieną jis gali būti pagrindiniu „Žalgirio“ ginklu, ištraukiant varžovus iš baudos aikštelės ir drąsiai besigrumiantis po krepšiais, o kitą – atrodyti ant parketo kaip pirmokas, bijantis gauti kamuolį, o jį gavęs, meta link krepšio pusės net nebandydamas nusitaikyti. Arba iš baimės gaudydamas žaidimo instrumentą patikrina galvos tvirtumą...

Artūras Milaknis – 2 balai

23 min., 2 tšk. (1/1 dvit., 0/5 trit.), 4 atk. kam., -1 naud. balas.

Nuotr. BNS

Snaiperis progas metimams turėjo idealias, tačiau kartais metimai net neliesdavo lanko, o tai tokio lygio veteranui yra neatleistina. Jei tai būtų tik vienerios rungtynės, problema to laikyti tikrai negalėtume, bet kai per pastarąsias keturias dvikovas tikslą pasiekia tik 3 Milo tritaškiai iš 18 (16 proc.), tai kelia papildomus klausimus. Artūras gynyboje tikrai nėra patikimiausias perimetro žaidėjas, todėl ant parketo vidutiniškai laikyti 21 minutę tokiu žemu procentu pataikantį metiką, Jasikevičiui gali virsti per didele prabanga, kai žaidimo ritmą pajus Riversas ir į rikiuotę sugrįš Marius Grigonis.