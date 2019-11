ALBA treneris liko nustebintas tragiško „Žalgirio“ pataikymo iš tritaškio zonos

Nuotr.: Imago – Scanpix

Pagreitį įgaunanti Berlyno ALBA ekipa ketvirtadienį Eurolygoje 69:62 nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir pasiekė trečiąją pergalę per paskutiniuosius keturis mačus. Berlyne strigę žalgiriečiai per pirmąjį kėlinį sukrapštė 7 taškus, o iš toli per rungtynes realizavo vos 2 tritaškius iš 23 (8,7 proc.).

Po dvikovos kalbėjęs Aito Renesesas neslėpė nuostabos tokiais varžovų skaičiais, kurie padėjo jo vadovaujamai ekipai išsikapstyti klampiose rungtynėse.

„Kur kas geriau sužaidėme puolime antroje dvikovos dalyje, taip pat solidžiai dirbome gynyboje paskutinėmis rungtynių minutėmis, – kalbėjo ALBA vairininkas. – Taip mums pavyko laimėti nepaisant visų sunkumų. Žinau, kad jų vedlys Marius Grigonis yra traumuotas, tačiau mums vis tiek yra pernelyg sunku laimėti Eurolygoje.

Nesitikėjau, jog „Žalgiris“ pirmoje pusėje pataikys 1 iš 16 tritaškių. Taip pat nemaniau, kad galime blogai žaisti puolime ir po ilgosios pertraukos. Privalome eiti į priekį žingsnis po žingsnio.

Kitos rungtynės laukia tik po šešių dienų, kas yra labai gerai. Savo žaidėjams suteiksime dvi laisvas dienas, paskui kibsime į darbus ir treniruosimės daugiau nei vieną dieną. Tai – visiškai priešingas grafikas tam, kurį turėjome paskutinį mėnesį.“

ALBA per paskutiniąsias 14 dienų sužaidė septynerias rungtynes.

„Žalgirio“ komandos gretose Vokietijoje Artūras Milaknis prametė visus penkis tolimus metimus, K.C. Riversas – keturis, Lukas Lekavičius, Jockas Landale'as ir Edgaras Ulanovas – po du.

Nigelis Hayesas realizavo 1 iš 4 tritaškių, tuo metu Zachas LeDay – 1 iš 2.

ALBA ekipa iš tolimosios distancijos įmetė 5 iš 14 tritaškių (35,7 proc.).