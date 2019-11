Po nesėkmės Panevėžyje – skambi „B Tribūnos“ žinutė „Ryto“ žaidėjams

dadu

esme ta,kad legionierems neiidomu tas zemo lygio LKL...jei iskris is eurocup,galiu garantuoti pirmas teps slides Cruz...atimenu identiska situacija,kai rytas iskrito is eurocup,Nicolas Laprovitolos buvo paklausta apie likusias kovas LKL,ir jis tiesiai sviesiai pasake,nejuokinkite su ta kiemo lygio LKL...ajnu krautis lagaminus ir varau is cia