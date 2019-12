NKL jaunųjų krepšininkų reitingas: viršūnėje – spindintis Augustas Marčiulionis

Nuotr.:

Nacionalinėje krepšinio lygoje (VIKINGLOTTO-NKL) antrąjį mėnesį į geriausių jaunųjų krepšininkų reitingą pateko trys nauji žaidėjai.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ antrąjį sezoną pateikia NKL geriausių mėnesio jaunųjų krepšininkų reitingą, į kurį įtraukiami ne vyresni nei 1999 metų gimimo žaidėjai.

Lapkričio mėnesio geriausių jaunųjų krepšininkų reitingas:

Jis vidutiniškai per mačą suklysdavo po 2,8 karto, o tai tarp visų NKL krepšininkų buvo šeštas blogiausias rezultatas.

Antrasis krepšininko minusas – pražangos. Tubelis per rungtynes vidutiniškai prasižengė po 4,2 karto ir taip pasiekė prasčiausią rezultatą lygoje. Krepšininkas dvejose rungtynėse prasižengė po penkis kartus, o tuomet Vilniaus „Perlas“ patyrė nesėkmes.

Geriausias rungtynes lapkritį puolėjas sužaidė kovoje su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“. Tuomet jis pelnė 28 taškus (9/17 dvit., 2/3 trit., 4/7 baudos), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė tris ir atkovojo du kamuolius.

Antrasis Vilniaus „Perlo“ žaidėjas šiame penketuke – 19-os metų 198 cm ūgio puolėjas Simas Jarumbauskas. Lyginant su pirmuoju sezono mėnesiu, lapkričio mėnesį krepšininkas pagerino visus savo rodiklius.

Su 7,7 atkovoto kamuolio krepšininkas lapkritį užėmė aštuntą vietą lygoje, o su 1,9 perimto kamuolio rodikliu – dešimtąją.

Jarumbauskas puikiai užbaigė mėnesį, kai per paskutines ketverias rungtynes fiksavo 16 taškų, 10,3 atkovoto kamuolio ir 20,8 naudingumo balo statistiką.

Per šią atkarpą krepšininkas tris sykius užfiksavo dvigubus dublius, o mače su „Jonava“ sugriebė 13 kamuolių ir pasiekė karjeros rekordą.

Jarumbauskas susiduria su tomis pačiomis problemomis kaip ir Tubelis. 19-metis lapkritį vidutiniškai prasižengdavo po 3,4 karto, o dėl pražangų nebaigė dviejų susitikimų. Pagal klaidas Jarumbauskas praėjusį mėnesį buvo trečias blogiausias krepšininkas NKL (vid. po 3,1).

Kauno „Žalgirio“ dublerių vidurio puolėjas Erikas Venskus dažnai imdavosi iniciatyvos ir per rungtynes vidutiniškai išmesdavo net po 11,9 dvitaškio (5 rezultatas NKL), o taiklumas siekė 52,6 proc.

Pagyrimo vertas baudų taiklumas, kuris siekė 85,7 proc. Venskus per mačą vidutiniškai išmesdavo po 4,4 baudos.

Krepšininkas lapkritį turėjo įvairių atkarpų. Vienose rungtynėse su Mažeikių „Ereliais“ jis pataikė 10 dvitaškių iš 12, o jau kitose su Molėtų „Ežerūnu“ – tik 1 iš 8.

Krepšininkas pasiekė 19,4 naudingumo balų vidurkį, o jis tarp visų lygos žaidėjų buvo 14-as.

Tiesa, nors Venskus rodė gerus rezultatus, tačiau su juo komandos skaičiai nėra geriausi. Praėjusį mėnesį jo +/- rodiklis per visas rungtynes buvo -16. Tai yra viena priežasčių, kodėl centras geriausių krepšininkų reitinge nusileido savo komandos draugui.

Kauno „Žalgirį-2“ palikus Kerrui Krrisai, 19-os metų 193 cm ūgio Justinas Ramanauskas tapo vienu svarbiausių krepšininkų.

Lapkričio mėnesį Ramanauskas per devynerias rungtynes tik kartą nepelnė dviženklio taškų skaičiaus.

Geriausiai jam sekėsi pirmoje dvikovoje po to, kai komandą paliko lyderiu buvęs Kriisa. Tąkart akistatoje su „Gargždais“ Ramanauskas pelnė 25 taškus, pataikydamas 9 dvitaškius iš 10, 1 tritaškį iš 2 ir visas 4 baudas.

Venskus praleido paskutinę mėnesio dvikovą su Vilniaus „Perlu“, o tuomet jaunuosius žalgiriečius Vilniuje Ramanauskas ne tik tempė į pergalę įmesdamas 17 taškų, atkovodamas 4 kamuolius ir atlikdamas 6 rezultatyvius perdavimus, bet ir pataikydamas nugalėtoją nulėmusį metimą.

Venskus ir Ramanauskas lapkritį kartu sužaidė aštuoneriose rungtynėse. Per jas Ramanausko +/- rodiklis (+22) buvo kur kas geresnis nei Venskaus.

Tai buvo geriausias 17-mečio 192 cm ūgio įžaidėjo Augusto Marčiulionio mėnuo Nacionalinėje krepšinio lygoje jo karjeroje.

Antrą sezoną lygoje žaidžiantis gynėjas ne tik išsiskyrė rezultatyvumu (18 tšk., 5 vieta NKL), bet ir atliko po 5,7 rezultatyvaus perdavimo (4 vieta NKL) bei perėmė po 2,6 kamuolio (2 vieta lygoje).

Per paskutines ketverias rungtynes vilnietis mažiausiai pelnė 20 taškų, o per paskutines septynerias – bent po 17. Per pastarųjų septynių mačų atkarpą įžaidėjas renka po 20,9 taško.

Lyginant su praėjusiu sezonu, Marčiulionis gerokai pakėlė visus savo statistikos rodiklius. Minučių vidurkis nuo 19 padidėjo iki 28, taškų – nuo 7,1 iki 15,8, atkovotų kamuolių – nuo 2,5 iki 3,1, rezultatyvių perdavimų – nuo 3,5 iki 5,4, perimtų kamuolių – nuo 1,4 iki 2,3, naudingumo balų – nuo 8,1 iki 17,5.

Šį sezoną Marčiulionis pataiko 48,2 proc. dvitaškių, 35,4 proc. tritaškių ir 81,9 proc. baudų metimų. Pernai jo dvitaškių taiklumas siekė 40,8 proc., tritaškių – 26 proc., baudų metimų – 66,4 proc.