Šakičiaus ir Dimšos vedamas „Lietkabelis“ ČL iškovojo trečiąją pergalę paeiliui

as nesuvokiu ka normantas su valinsku apskritai veikia profesionalioj komandoj. normis tai apskritai bicas be JOKIU igudziu, o valinskiui negalima duot kamuolio arba reik uzdet kokia elektrosoko apykakle, kad emus piktnaudziaut savanaudiskumu treneris galetu srove paleist. nu tai yra nepateisinama, kai imetes koki nesamoninga dvitaski pasijaucia diebu ir nutaria kokias 4 atakas is eiles pabaiginet(nekalbu vien apie sitas varzybas)