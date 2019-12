Nuotr.: Reuters – Scanpix

Jamesas Hardenas pelnė 50 taškų, tačiau to Hjustono „Rockets“ (13-7) komandai neužteko. Ji svečiuose per antrąjį pratęsimą 133:135 (25:27, 38:32, 34:22, 18:34, 11:11, 7:9) nusileido San Antonijaus „Spurs“ (8-14).

Rungtynių žaidėjas Jakob Poeltl Taškai 6 Naudingumas 23 Atkovoti kamuoliai 15 Blokuoti metimai 5

Hardenas surinko 50 taškų, pataikydamas 7 dvitaškius iš 18 (39 proc.) ir 4 tritaškius iš 20 (20 proc.). Tikslą pasiekė visos 24 mestos baudos. Hardenas žaidė daugiausiai minučių šį sezoną – net 49.

„Rockets“ trečiajame kėlinyje pirmavo 22 taškais (95:73), iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus keturioms minutėms dar išlaikė dviženklį pranašumą (111:101), bet tuomet smogė „Spurs“.

Per paskutines 67 sekundes Lonnie Walkeris surinko 8 taškus, įskaitant tritaškį likus 11,5 sekundės, ir išlygino rezultatą. Per likusias sekundes Hardenas gavo bloką, o po to užsidirbo ir pražangą puolime.

Iki pirmojo pratęsimo pabaigos likus minutei Russellas Westbrookas išlygino rezultatą, o per likusį laiką ekipos taškų nepelnė. Aidint sirenai Hardenas nepataikė dvitaškio.

Antrajame pratęsime likus 3,3 sek. Austinas Riversas prasižengė prieš DeMarą DeRozaną, o šis pataikė baudas ir „Spurs“ išvedė į priekį (134:133). Hardenas vėl prasižengė puolime, o likus 0,3 sek. prie baudų metimų linijos stojo Lonnie Walkeris. Jis pataikė pirmąją baudą, prametė antrąjį metimą, o „Rockets“ nebesugebėjo atlikti metimo.

Jameso Hardeno pasirodymas:

Pralaimėjusių komandoje Russellas Westbrookas surinko trigubą dublį: 19 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų. Visgi jis įmetė tik 6 dvitaškius iš 24 (25 proc.) ir 1 tritaškį iš 6 (17 proc.).

Antrąjį sezoną „Spurs“ gretose žaidžiantis Lonnie Walkeris pelnė 28 taškus ir užfiksavo karjeros NBA rekordą. 20-ies metų 196 cm ūgio gynėjas nuo ketvirtojo kėlinio pelnė 18 taškų. Ankstesnis jo rekordas buvo 16 taškų. Atletas šį sezoną vidutiniškai pelno po 4,2 taško, o iki šio mačo vidurkis siekė 2,5 taško.

San Antonijaus komandoje Jakobas Poeltlas žaidė 41 minutę ir per šį laiką įmetė tik 6 taškus (3/6 dvit.), bet atkovojo 15 kamuolių, blokavo 5 metimus ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

„Spurs“: Lonnie Walkeris 28 (4/7 trit.), Brynas Forbesas 25 (5/7 dvit., 5/6 trit.), DeMaras DeRozanas 23 (9 rez. perd.), Rudy Gay 14, Derrickas White’as 12, Patrickas Millsas 9.

„Rockets“: Jamesas Hardenas 50 (11/38 metimai, 24/24 baudos), Clintas Capela 22 (9/9 dvit., 21 atk. kam.), Russellas Westbrookas (10 atk. kam., 10 rez. perd.) ir Austinas Riversas (5/6 trit.) po 19.

Rungtynių apžvalga: