Įvertinimai žalgiriečiams: įspūdinga Gebeno atkarpa, Walkupo tritaškiai ir gynybos stebėtojas Landale'as

Kauno „Žalgiris“ ne tik nenutraukė pralaimėjimų serijos Eurolygoje, bet ir patyrė labai skaudų smūgį Maskvoje. Pavyzdingai kovoję Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai per pratęsimą 82:85 pripažino CSKA pranašumą.

Žalgiriečiams pergalės negarantavo ir įspūdingai laimėta kova dėl kamuolių – 43 prieš varžovų 27.

Lietuvos čempionus metimu su sirena pražudęs Mike'as Jamesas per 26 minutes pelnė 19 taškų, išprovokavo 7 pražangas ir surinko 18 naudingumo balų.

Naudingiausiai „Žalgirio“ gretose žaidė Thomasas Walkupas. Amerikietis per 36 minutes įmetė 19 taškų, atkovojo 7 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau suklydo net 7 kartus ir surinko 22 naudingumo balus.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą skaudžiu pralaimėjimu pažymėtoje dvikovoje.

Lukas Lekavičius – 8,5 balo

21 min., 15 tšk. (6/9 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), 3 rez. perd., 0 kld., 15 naud. balų.

Nuotr. Gavriil Grigorov/TASS-Scanpix

Lukas šiose rungtynėse floateriais ir prasiveržimais nuostabiai baudė varžovus, o su juo aikštėje „Žalgiris“ žaidė geriausias atkarpas (+11). Nepaisant to, jog porą kartų gynėjas sužaidė savanaudiškai, Maskvoje Jasikevičius galėjo pasitikėti savo įžaidėju, kuris ne tik pats užtikrintai užbaigdavo atakas, bet kelis sykius ir gražiai iškišo perdavimus komandos draugams.

Martinas Gebenas – 8 balai

11 min., 8 tšk. (1/2 dvit., 6/6 baud.), 4 atk. kam., 4 išpr. praž., 13 naud. balų.

Nuotr. BNS

Karjeros rungtynes sužaidęs Gebenas ne tik puolime, bet ir gynyboje atrodė žymiai geriau už klaidžiojusį Landale'ą. Taip, sykį aukštaūgis neatsilaikė prieš nugarą į krepšį žaidusį Bolomboy bei kartą neužbaigė atakos iš geros padėties, bet pirmoji Martino atkarpa, pasirodžius ant parketo, buvo įspūdinga. Centras ir pats sužaidė nugara į krepšį, ir rinko taškus po komandos draugų perdavimų, ir provokavo pražangas būdamas be kamuolio, o gynyboje kelis sykius puikiai atėjo į pagalbą ir jau po pirmųjų savo trijų minučių buvo surinkęs 10 naudingumo balų.

Thomasas Walkupas – 7,5 balo

36 min., 19 tšk. (5/10 dvit., 3/4 trit.), 7 atk. kam., 6 rez. perd., 7 kld., 6 išpr. praž., 22 naud. balai.

Nuotr. TASS – Scanpix

Rungtynių žaidėjas Mike James Taškai 19 Naudingumas 18 Baudų metimai 89% 8/9 Dvitaškiai 44% 4/9

Walkupas ketvirtajame kėlinyje pataikė tris tolimus metimus, kurie „Žalgiriui“ leido išlikti kovoje, bet bent jau pirmus du tritaškius logiškais pavadinti neapsiverčia liežuvis ir šį kartą amerikietį aplankė didelė sėkmė. Jei ne fantastiniai Thomaso tritaškiai lemiamu metu, jo rungtynių negalėtume vadinti solidžiomis, nepaisant ir kelių gerų prasiveržimų bei solidžių skaičių. Įžaidėjas ne vieną, ne dvi ir net ne tris atakas visiškai neįtraukė komandos draugų į žaidimą ir rinkosi neparuoštus metimus, o taip pat suklydo 7 sykius, kartą praradęs kamuolį ir paskutinėje „Žalgirio“ atakoje ketvirtajame kėlinyje.

Artūras Milaknis – 7 balai

25 min., 8 tšk. (0/1 dvit., 2/2 trit., 2/4 baud.), 2 atk. kam., 7 naud. balai.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Milaknis per visą mačą turėjo vos dvi pusproges išmesti tritaškį ir abi jas realizavo. Snaiperis pirmąjį tolimą metimą pataikė trečiojo kėlinio pabaigoje, kuris buvo pirmasis ir visam „Žalgiriui“. Jei Artūrui būtų pavykę įmesti visus baudos metimus, jo rungtynes būtų galima vadinti daugiau nei solidžiomis.

Zachas LeDay – 6 balai

32 min., 11 tšk. (4/12 dvit., 3/4 baud.), 9 atk. kam., 4 išpr. praž., 9 naud. balų.

Nuotr. BNS

Amerikietis energingai pradėjo rungtynes ir greitai pelnė 6 taškus bei rinkosi vieną po kito kamuolius puolime. Vis dėlto vėliau LeDay buvo pristabdytas ir gavo tris stogus, puolime rinkdamasis sunkiai paaiškinamus metimus. Kartais Zachas pataiko metimus iš labai sudėtingų padėčių ir tai trukteli komandą. Vis dėlto dažnai susidaro vaizdas, jog aukštaūgis verždamasis neatsižvelgia į savo oponentus ir net jei prieš jį stovėtų mūrinė siena, jis ją bandytų pramušti.

Jockas Landale'as – 5 balai

33 min., 12 tšk. (5/9 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), 11 atk. kam., 2 kld., 12 naud. balų.

Nuotr. TASS – Scanpix

12 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir pirmasis Landale'o dvigubas dublis Eurolygoje. Skamba nuostabiai? Taip, bet gaila, jog pats vaizdas aikštėje su australu nebuvo toks nuostabus, kaip sako skaičiai. Jockas neužbaigė gerų metimų tiek arčiau krepšio, tiek iš toli, o gynyboje aukštaūgis dažniau buvo stebėtojas nei dalyvis. Ypač sunku centrui būdavo išsikeitus prieš varžovų greitus perimetro žaidėjus, kurie Landale'ą tiesiog maudydavo ir jam belikdavo skėsčioti rankomis po oponentų taškų iš po krepšio.

Paulius Jankūnas – 4,5 balo

11 min., 0 tšk. (0/0 met.), 2 atk. kam., 3 naud. balai.

Nuotr. BNS

Jankūnas nė karto nemetė į krepšį, o puolime įstrigo epizodas, kai Milaknis perdavė kapitonui kamuolį arčiau krepšio, nors šis atšoko ant perimetro ir vėliau nespėjo sugauti jam adresuoto kamuolio. Kitoje aikštelės pusėje Paulius buvo solidus ir kelis kartus labai gudriai sustovėjo gynyboje.

Nigelas Hayesas – 3 balai

17 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/3 trit.), 3 atk. kam., 4 naud. balai.

Nuotr. BNS

Nigelas daug žaidė lengvuoju kraštu ir buvo mintis su juo atakuoti žemesnius oponentus, tačiau amerikietis puolime to neišnaudojo. Hayesas per pratęsimą pramušė nesėkmių seriją prie tritaškio linijos, pataikydamas metimą nuo lentos, tačiau paskutinėje atakoje Fortūna atsisuko prieš jį patį, kai Jamesas pataikė metimą per aukštaūgio rankas. Įdomu, jog per pratęsimą Hayesas dengė CSKA perimetro žaidėjus ir bus smalsu pamatyti, ar ateityje dažniau išvysime tokius taktinius sprendimus „Žalgirio“ žaidime.

K.C. Riversas – 2 balai

21 min., 2 tšk. (1/2 dvit., 0/4 trit.), 2 atk. kam., -2 naud. balai.

Nuotr. ITAR-TASS – Scanpix

Ne tik pirmųjų solidžių Riverso rungtynių Eurolygoje su „Žalgirio“ marškinėliais teks palaukti, bet vis dar laukiame ir pirmojo amerikiečio tritaškio. Vietinėse pirmenybėse užtikrintai tolimus metimus realizuojantis gynėjas Eurolygoje prametė visus 8 tritaškius. Maskvoje krepšininkui nekrito metimai iš ne pačių sudėtingiausių padėčių, o gynyboje veteranas porą kartų nespėjo su greitesniais Hackettu ir Jamesu.

Edgaras Ulanovas – 2 balai

17 min., 2 tšk. (1/4 dvit., 0/1 trit.), 2 atk. kam., 2 kld., -2 naud. balai.

Nuotr. ITAR-TASS – Scanpix

Prieš dvikovą Jasikevičius akcentavo, jog CSKA galima atakuoti trečioje pozicijoje, nes jie dažnai žaidžia trimis gynėjais, tačiau Ulanovui dvikova absoliučiai nesusiklostė. Puolėjas buvo sunkiai pastebimas aikštėje, o kai bandydavo kažką nuveikti, tai pasibaigdavo klaida arba pramestu metimu, neskaitant to dvitaškio iš super sudėtingos situacijos. Matydamas, kaip Edgarui nesiklosto rungtynės, Jasikevičius jį pasodino ant suolo ketvirtojo kėlinio pradžioje ir nuo jo nebepakėlė.