Komandos nusiteikimu patenkintas Jasikevičius: „Labai skausminga, bet einame toliau“

Skaudus dūris sulig pratęsimo sirena lėmė šeštąjį iš eilės Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimą Eurolygoje. Tai – ilgiausia tokia nesėkmių serija Šarūno Jasikevičiaus eroje už „Žalgirio“ vairo, tačiau šį kartą jam svarbiau nei mačo baigtis buvo tai, ką pamatė savo žaidėjų veiksmuose.

Ir tai jį pradžiugino.

„Svarbiausia, kad po tiek pralaimėjimų žaidėjai čia atvažiavo laimėti ir tas matėsi. Man tai buvo svarbiausia, – po nesėkmės Maskvoje sakė Jasikevičius. – Jie neatvažiavo pasižiūrėti, kaip čia bus, CSKA geri žaidėjai, gal užsikabins. Žaidėjai atvažiavo užsikabinti ir tikėdami, kad jie gali laimėti. Einame toliau.“

„Žalgiris“ varžovams nusileido 82:85, kai Mike’as Jamesas per Nigelą Hayesą smeigė tolimą metimą aidint pratęsimo sirenai. Prieš tai jis tokį pat metimą prametė ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir apskritai per 40 minučių buvo pelnęs vos 9 taškus bei realizavęs 1 metimą iš 9.

Pratęsime jis surinko 10 taškų ir realizavo visus 4 metimus.

„Tas paskutinis metimas absoliučiai neįdomus, – sakė Jasikevičius. – Prieš tai yra 45 minutės, kada turi išspręsti reikalus. Pastatėme vieną geriausių savo gynėjų, žinojome, kad mes, įmetė, sveikiname.“

„Pralaimėjimai ir pergalės ne visada viską atspindi, – kalbėjo „Žalgirio“ strategas. – Tikrai galime džiaugtis šios dienos rungtynėmis, daug dalykų padarėme gerai. Aišku, kai pralaimi tokiu stiliumi, po pratęsimo, paskutiniu metimu, tai yra labai skausminga. Bet apskritai kovojome prieš labai gerą komandą iki pat pabaigos. Turėjome savo šansų, neišnaudojome.

Mano manymu kažkiek blogai sužaidėme antrą kėlinį, kai CSKA buvo labiausiai pažeidžiamas. Padarėme aibę taktinių klaidų, kur kažkiek pataikius galėjome nueiti gerokai virš 10 taškų. Tuo metu kontroliavome rungtynes ir tikrai viskas buvo gerai. Bet kaip visą laiką nieko nepataikėme, davėme daug taškų už dyką. Kai kuriose detalėse palikome labai daug taškų. Antra pusė buvo gana graži, ir CSKA pataikė sunkių metimų, ir mes pataikėme sunkių metimų.“

Rungtynių žaidėjas Mike James Taškai 19 Naudingumas 18 Baudų metimai 89% 8/9 Dvitaškiai 44% 4/9

Pro šalį metę pirmus 11 savo tritaškių, žalgiriečiai iš toli pagaliau pramušė trečiojo ketvirčio viduryje, kai dukart pataikė Artūras Milaknis.

Iš viso nuo tos akimirkos „Žalgiris“ realizavo 6 tritaškius iš 7, įskaitant taiklų Hayeso šūvį nuo lentos pratęsime.

„Kažką pataikėme, ypač antroje pusėje, – į teigiamus dalykus žvelgė Jasikevičius. – Tas mūsų žaidimas nėra blogas, pirmoje pusėje kiek laisvų metimų išsimetėme, 0/8 pataikymas. Ir mes padarėme aibę taktinių klaidų, kur jie mums įmeta, ir dar nepataikėme.“

Prametę pirmąjį tritaškį, po to žalgiriečiai 20 kartų iš eilės metė dvitaškius, taip demonstruodami kitokį veidą, nei buvome įpratę per pastarąsias rungtynes. Sėkmingas žaidimas baudos aikštelėje padėjo kauniečiams nutolti 27:15.

„Nesinori daužyti galva į sieną. Jeigu nekrenta tritaškiai, bandai ieškoti kitų sprendimų: greitas puolimas, daugiau centravimo. Bandai priimti kažkokius sprendimus, kad neužliptume ant to paties grėblio“, – aiškino Jasikevičius.

Visgi įgiję dviženklį pranašumą, „Žalgirio“ krepšininkai tuomet vėl pradėjo šaudyti tuščiais šoviniais ir iki ilgosios pertraukos prametė visus 8 tritaškius.

„Kamuolys visgi susideda iš kamuolio judėjimo, mes tą kamuolį gerai judinome, bet 0 iš 8 yra tikrai skausminga. Bet dar be to buvo labai daug taktinių klaidų ir CSKA atsigavo.

„Kol susikuriame metimus, turime tikėti savo sistema ir nieko joje nekeisime, – sakė Jasikevičius. – Lygiai taip pat buvo pernai. Jeigu sugrįžtume į jūsų pralaimėjimų istorijas, buvo tie patys komentarai. Jeigu žaidėjai pataiko – „Žalgiris“ disciplinuota komanda, jeigu nepataiko – treneris per daug duoda disciplinos.“

Komandai įkritus į šešių pralaimėjimų duobę, niekas jo darbe, pasak Jasikevičiaus, nesikeis.

„Jie mane tokį patį mato kiekvieną dieną: ir per rungtynes, ir per treniruotes, ir per video peržiūras. Niekas nesikeičia ir negali keistis, – sakė treneris. – Turi būti nusistovėjusi tvarka, nusistovėję dalykai. Gali būti nebent detalės, kurias pakeiti, bet viskas lieka taip pat.“