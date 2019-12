Už tritaškio linijos dominuojantis Davis Bertans žengia istoriniu ritmu

Nuotr.: Reuters – Scanpix

Jeigu Vašingtono „Wizards“ latvis Davis Bertans išlaikys šiuo metu fiksuojamus tritaškių rodiklius, tuomet jis pateks į NBA istoriją.

Per 20 sezono rungtynių 27-erių 205 cm ūgio puolėjas jau pataikė 73 tritaškius, arba po 3,65 per vieną mačą. Jeigu jis bent išlaikys šiuo metu fiksuojamus rodiklius visą sezoną, tuomet per 82 rungtynes įmes bent 299 tritaškius ir atsidurs NBA istorijoje.

Iki šiol tik du krepšininkai NBA lygoje pataikė daugiau nei 292 tritaškius. Tai Stephenas Curry ir Jamesas Hardenas. Curry 2015-2016 m. sezone įmetė 402 tritaškius, 2018-2019 m. sezone – 354, o 2016-2017 m. sezone – 324.

Tuo metu Hardenas 2018-2019 m. sezone pataikė 378 tritaškius. Po šių žaidėjų rikiuojasi Paulas George’as, praėjusį sezoną įmetęs 292 tritaškius.

B ertans šį sezoną pataikė 73 tritaškius iš 161 (45,3 proc.). Jis jau šešis kartus pataikė bent po 5 tritaškius, o praėjusią naktį vedė „Wizards“ ekipą į pergalę 119:113 prieš Filadelfijos „76ers“ sumesdamas 7 tritaškius iš 13. Pirmoje rungtynių pusėje latvis pataikė visus 6 savo tritaškius. 7 tritaškiai – naujasis latvio karjeros rekordas.

Sužaidus ketvirtį sezono, Bertans su 73 pataikytais tritaškiais lygoje užima ketvirtąją vietą. Jamesas Hardenas per 21 mačą įmetė 101 tritaškį, Devonte Graham per 23 susitikimus pataikė 82 tritaškius, o Buddy Hieldas per 20 rungtynių – 75.

Bertans šį sezoną per 28 minutes pelno po 14,2 taško (53,7 proc. dvit., 45,3 proc. trit., 87,5 proc. baudos), atkovoja po 4,3 kamuolio ir atlieka po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Palyginimui, praėjusį sezoną San Antonijaus „Spurs“ ekipoje jis vidutiniškai per 21 minutę pelnydavo po 7,7 taško, o per visą sezoną pataikė 148 tritaškius.