Perezas – tarp kandidatų papildyti „Maccabi“

ekspertas

Bet kokie idiotai turėtų buti tie klubuose dirbantys, kad tokiais netikeliais dar dometis :DDDD nu man iš karto mintis, kas per agentura, kas per agentas, kad taip iškiša dar tokius :DD na ir bingo - radau :DDD tai jo agentas urugvajietis, tas pats kuris yra ir B.Davis agentas. daugiau visi kiti mazai zinomi, visokie pietu amerikieciai ir is karibu. tai kaip ir viskas aišku :DDD apmulkino pauliuka, sako, va geras, ant augimo, ant perspektyvos :DDD imkit 1+1+1 :DDD dabar mulkina makabį :DDD