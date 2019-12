„Lietkabeliui“ antrąją nesėkmę paeiliui išrašęs „CBet“ beldžiasi į pirmenybių ketvertuką

vvv

Pagrindiniu PG? Are you serious? Jis prieš rytą pataikė kelis fuksus, per sezoną sužaidė kokius 2 grajus normaliai, viskas. O šiandien tiek grybo pripjovė, kad be jo gal būtų ir laimėję grajų. Tikiuosi jo neliks komandoje, o vietoje jo ateis koks patikimesnis PG. Tada backcourt labai gražus būtų pas Lietkabelį. Gaila Birutis nuėjo į CBET, manau Lietkabeliui būtų pravertęs ČL, bet matyt Sajaus minutės kentėtų dėl to.