Adomaitis: „Kovosime prieš vieną fiziškiausių Eurolygos komandų“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Vilniaus „Rytas“ (8-4) šiandien Kaune užbaigs beveik mėnesį trukusį išvykų maratoną. Laikinojoje sostinėje „Betsafe-LKL“ čempionate vilniečius pasitiks kol kas nei vieno pralaimėjimo neturintis „Žalgiris“ (12-0).

Dainius Adomaitis: kovosime prieš vieną iš fiziškiausių Eurolygos komandų

„Labai svarbu atlaikyti jų fiziškumą. Matome, kad tai yra viena fiziškiausių ir geriausiai besiginančių Eurolygos komandų. Kitas labai svarbus dalykas – neduoti „Žalgiriui“ lengvų taškų. Kaip ir kiekvienose rungtynėse, jie turi tuos momentus, kada iš geros gynybos perima kamuolius, nubėga į greitą puolimą ir sumeta lengvus taškus. Taip jie ir pasidaro tas persvaras. Svarbi bus gynyba baudos aikštelėje“, – sakė Dainius Adomaitis.

Grigonio trauma

Ateinančius tris mėnesius „Žalgirio“ ekipai teks verstis be Mariaus Grigonio. Vienas iš „Žalgirio“ lyderių patyrė pėdos traumą.

„Atvykęs K.C. Riversas užpildo Mariaus Grigonio vietą. Tai kiek kitokio tipo žaidėjas, tačiau „Žalgiris“ yra labai greitai persiorientuojanti komanda, todėl kiti žaidėjai užims Grigonio vietą“, – apie priešininkų ekipos lyderį teigė Adomaitis.

Prie komandos prisijungęs K.C. Riversas „Betsafe-LKL“ pirmenybėse demonstruoja įspūdingus skaičius. Per dvi sužaistas rungtynes amerikietis vidutiniškai pelno po 16,5 taško, atlieka po 3,5 rezultatyvaus perdavimo bei surenka po 20 naudingumo balų. Žaidėjas yra realizavęs net 11 tolimų metimų iš 14 bandymų (78,6 proc.).

Pirmasis komandų susitikimas

Pirmoje šio sezono „Ryto“ ir „Žalgirio“ akistatoje vilniečiai namuose patyrė pralaimėjimą 70:88. „Ryto“ gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Cameronas Bairstow, surinkęs 12 taškų. Mareko Blaževičiaus ir Eimanto Bendžiaus sąskaitoje – po 10 taškų. Kauniečių gretose Jockas Landale'as bei Nigelas Hayesas surinko po 15 taškų.

Prasta atkarpa Eurolygoje

Lietuvoje didesnių problemų kol kas neturinčiam „Žalgiriui“ šiemet sunkiau sekasi Eurolygoje. Ketvirtadienį kauniečiai čia patyrė šeštąją nesėkmę iš eilės ir tai yra ilgiausia pralaimėjimų serija, nuo to laiko, kai prie komandos vairo stojo Šarūnas Jasikevičius.

Statistika Lietuvos krepšinio lygoje

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pagal pelnomus taškus pirmauja „Betsafe-LKL“ čempionate (91,33 vid. per rungt.), pelnydami beveik 8 taškais daugiau už antroje vietoje esančią Vilniaus „Ryto“ ekipą (83,75 vid. per rungt.).

Pagal atkovotus kamuolius Kauno ekipa (38,42 vid. per rungt.) nusileidžia tik vilniečiams (39 vid. per rungt.). Kauno ekipai daugiausiai taškų pelno Zachas Leday. Krepšininkas ant parketo vidutiniškai praleidžia po kiek daugiau nei 17 minučių ir per jas pelno po 12,6 taško.

Geriausiai dėl atšokusių kamuolių kovoja Jockas Landale'as, per rungtynes sugriebiantis po 5,2 kamuolio.

Rungtynės tarp Vilniaus ir Kauno ekipų tiesiogiai galėsite stebėti per BTV. Rungtynių pradžia 17 val. 20 min.

Po susitikimo Kaune „Rytas“ pagaliau grįš į namų areną. Gruodžio 10 d. „Siemens“ arenoje vilniečių laukia žūtbūtinė Europos taurės akistata prieš Bursos „Tofaš“ komandą.