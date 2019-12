Dėl tvarkaraščio apgailestavęs Adomaitis: „Gaila, kad žaidėme šiandien“

Anonimas

Juokingas tas fizrukas. Verkia kad 2 rungtynes per 3 dienas. O kas yra EL dviguba savaite ? Zalgiris ketvirtadieni Maskvoje zaide su pratesimu, ir visiskai kitokio intensyvumo rungtynes, plius dar kelione. Na bet jis jau yra pareiskes, kad komanda pavargus nors buvo ir iskrite is kibiro ir zaide tik LKL 1 rungtynes per savaite.