Gruodžio 9-osios NBA pulsas: Lowry konfliktas su fanu ir latvio spindesys Vašingtone

Trae Youngo šėlsmas po praleisto smūgio, „Heat“ naujoko šlovės valanda, Kyle'o Lowry konfliktas Filadelfijoje, Davio Bertanio ir Timo Hardaway tritaškių lietus – visa tai ir daugiau – gruodžio 9-osios NBA pulse.

IŠTEMPĖ. Spenceris Dinwiddie dar sykį išgelbėjo Bruklino „Nets“ komandos kailį. Paskutinės minutės metu dukart paeiliui iniciatyvos ėmęsis gynėjas surinko keturis taškus, leidusius „Nets“ išlikti priekyje 103:102, o po Taureano Prince’o taiklių baudų ir pasiekti trečiąją pergalę paeiliui įveikiant Denverio „Nuggets“.

„Kol viskas veikia, tol jūs mylėsite mane, – sakė 24 taškus pelnęs Dinwiddie. – Kai tik pramesiu, jūs visi pradėsite manęs nekęsti ir sakysite, jog esu savanaudis ar kažką panašaus.“

26-erių puolėjas šį sezoną vidutiniškai pelno po 20,6 taško, atlieka po 6,2 rezultatyvaus perdavimo ir atkovoja po 2,9 kamuolio. „Nets“ superžvaigždė Kyrie Irvingas dėl peties traumos praleido 12-ąsias rungtynes paeiliui.

IŠSILIEJO. Susidūrimo metu smūgį keliu į veidą priėmęs Trae Youngas įniršo ir sugrįžęs į aikštę nutiesė kelią Atlantos „Hawks“ komandai į užtikrintą pergalę. 21-erių įžaidėjas antroje dvikovos dalyje sumetė 20 taškų, iš kurių 14 surinko ketvirtajame kėlinyje.

Tai buvo 10-osios Youngo 30 taškų rungtynės, tačiau vos tik antros pergalingos.

„Galvojau, kad po smūgio jau nebepasirodysiu aikštėje, – pasakojo Youngas. – Bet pasirodo, jog įplyšo lūpa. Jaučiausi kur kas prasčiau nei atrodė.“

NAUJOKO ŠOU. Majamyje besisprendžiant rungtynių tarp vietos „Heat“ ir Čikagos „Bulls“ likimui, sužibo naujoko Tylerio Herro šlovės akimirka. 19-metis gynėjas sumetė 16 iš 18 paskutiniųjų „Heat“ taškų ir tapo „Heat“ ekipos herojumi.

Floridos klubas namuose išlieka nepralaimėjęs bei su rezultatu 10-0 fiksuoja geriausią startą komandos istorijoje.

Herro pratęsimo antroje pusėje susmeigė tris tritaškius, o savo šou užbaigė realizuodamas dvi baudas. Per 40 minučių jis įmetė 27 taškus (5/11 dvitaškiai, 5/11 tritaškiai, 2/2 baudos), atkovojo 6 kamuolius ir išdalijo 3 rezultatyvius perdavimus.

ĮPUSĖJO. Su Toronto „Raptors“ komanda namų aikštelėje 110:104 susitvarkiusi Filadelfijos „76ers“ savų žiūrovų akivaizdoje iškovojo 12-ąją pergalę iš tiek pat galimų. Bretto Browno auklėtiniams iki prieš daugiau nei 50 metų pasiekto klubo rekordo pakartojimo trūksta 9 laimėjimų namuose.

„76ers“ namuose 21-ą sykį iš eilės laimėjo dukart dar žaidžiant Sirakūzuose 1949-1950 m. ir 1952-1953 m. sezonuose bei sykį persikėlus į Filadelfiją 1966-1967 m. sezone.

AKISTATA. „Wells Fargo Center“ arenos parketą po pralaimėjimo „76ers“ ekipai palikinėjęs Kyle’as Lowry pasileido į žodžių karą su priešiškai nusiteikusiu vietiniu sirgaliumi. Gimtojoje Filadelfijoje lankęsis įžaidėjas praeidamas kelissyk šūktelėjo fanui „Aplankyk mane“, o vėliau atviravo, jog incidento galbūt reikėjo išvengti.

„Aš nepažįstu jo. Jis kalba per daug, bet jis nėra vertas mano laiko, – teigė Lowry, per 38 minutes pelnęs 26 taškus, atkovojęs 6 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. – Dėl to kokių atsitikimų nėra nieko keisto, tai – Filadelfija. Kas kartą grįžus namo, aš būsiu Filadelfijoje, todėl jeigu kas nors turi problemų, jie gali mane rasti.“

PIKTINOSI. Los Andželo „Clippers“ ekipai 119:135 pralaimėjusi Vašingtono „Wizards“ ekipa apeliavo į teisėjų darbą. JAV sostinės klubas buvo nubaustas trimis techninėmis pražangomis iš bendrai paskirtų penkių, iš kurių vieną Davis Bertans sugebėjo užsidirbti būdamas ant suolelio.

Ishas Smithas teisėjų nemalonę užsitraukė ketvirtajame kėlinyje.

„Kai Ishas gauna techninę pražangą, suprantu, jog vyksta kažkas ne taip, – sakė „Wizzards“ vairininkas Scotas Brooksas, taip pat gavęs tokią pat nuobaudą. – Ishas – geriausias vyrukas planetoje. Jam skiriama techninė už tai, jog jis pasakė teisėjui traktuoti taisykles taip pat ir kitoje aikštės pusėje. Tačiau mes turime su tuo susitvarkyti.“

„Absoliučiai neteisinga ir nepriimtina, – įtūžį liejo Bradley Bealas, pataikęs 5 metimus iš 18 ir surinkęs 20 taškų. – Teisėjai prieš mane leido daug kontakto ir nebuvo jokių švilpukų.“

ŠEŠTASIS ŽAIDĖJAS. Los Andželo „Clippers“ ekipai 6 iš 12 tolimų metimų atseikėjęs Davis Bertans su 25 taškais buvo rezultatyviausias Vašingtono „Wizards“ žaidėjas. Puikų sezoną žaidžiantis latvis šešių pataikytų tritaškių ribą pasiekė penktose rungtynėse šį sezoną, kuris jam „Wizards“ gretose yra pirmasis.

Tokį rezultatą trejus metus žaisdamas San Antonijaus „Spurs“ ekipoje Bertans užfiksavo vos dukart.

UŽLIEJO. Tritaškiais prapliupęs Dalaso „Mavericks“ gynėjas Timas Hardaway iš toli realizavo 75 proc. metimų – 9 iš 12 ir pasiekė karjeros rekordą. Pirmoje pusėje likusi „Mavs“ žaidėjų dalis įmetė vos 1 tritaškį iš 13 (8 proc.), tačiau po ilgosios pertraukos šį rodiklį pakėlė iki 7 taiklių tolimų metimų iš 19 (37 proc.).

APLENKĖ. Dalase per 35 minutes pelnęs 27 taškus, atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus ir atkovojęs 7 kamuolius, Luka Dončičius 19-ose rungtynėse paeiliui fiksavo mažiausiai 20 taškų rezultatyvumą, 5 atliktų rezultatyvių perdavimų ir 5 atkovotų kamuolių rodiklius.

Pagal šį rezultatą Slovėnijos vunderkindas aplenkė NBA legendą Michaelą Jordaną, kuris tokią statistiką fiksavo 18-oje mačų paeiliui.

PAKARTOJO. Sakramento „Kings“ pergalę prieš Dalaso „Mavericks“ paskutiniu dvitaškiu įtvirtinęs Nemanja Bjelica pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą. Serbas per 34 minutes įmetė 30 taškų (9/11 dvitaškiai, 4/7 tritaškiai), sugriebė 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir užfiksavo 36 balų naudingumą.

STRIGO. Per pirmuosius devynerius susitikimus 16,7 taško ir 5,6 atkovoto kamuolio statistiką fiksavęs Carmelo Anthony dvikovoje su buvusia ekipa, Oklahomos „Thunder“, šaudė pro šalį. 35-erių veteranas iš žaidimo pataikė vos 4 metimus iš 18, pelnė 9 taškus, atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius bei 2 kartus suklydo.

Jo atstovaujama Portlando „Trail Blazers“ savo aikštėje pralaimėjo 96:108.

GRĄŽINO. Dennisas Schroderis trečiajame ketvirtyje išgelbėjo Portlando sirgaliaus dieną. Fanas netyčia išmetė savo telefoną į aikštę, nuo kurios „Thunder“ gynėjas pakėlė šį prietaisą ir grąžino jį atgal savininkui.

VARĖ Į NEVILTĮ. Los Andželo „Lakers“ centras Anthony Davisas dominavo Minesotos „Timberwolves“ teritorijoje, ketvirtą kartą karjeroje pelnydamas 50 taškų (20/27 dvitaškiai, 0/2 tritaškiai, 10/10 baudos). Žvaigždė taip pat dar atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 57 naudingumo balus.

Davisas per pirmuosius tris kėlinius sumetė 42 taškus, vienu tašku pagerindamas praeitą savo rekordą per tokią pat atkarpą. LeBronas Jamesas, per pirmąją pusę užsidirbęs keturias pražangas, finišavo su 32 taškais ir 13 rezultatyvių perdavimų.

„Lakers“ laimėjo 142:125, pasiekė ketvirtą pergalę paeiliui ir užfiksavo geriausią pergalių ir pralaimėjimų santykį NBA 21-3.

