Išvykų maratono minusus išskyręs Rinkevičius: „Negalime tinkamai sportuoti“

PRanas

Man visada juokingos tos sapaliones del isvyku ir blablabla. NBA zaidzia kiekviena diena rungtynes, as pats i darba einu 5 dienas i savaite, buna ir 6. Visi visame pasaulyje panasiai gyvena ir dirba, o cia pasirodo dvi rungtynes i savaite ir kelione Europos viduje ir "oi kaip baisu". NBA is NY i LA skrenda keiciasi kelios laiko juostos, VTB tas pats. O cia verkia ir verkia. Eik padirbk 10 pamainu naktyniu is eilse Draugystes gelezinkelio stoti ir paverk!