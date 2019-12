Kaip sparčiai kylantis Gytis Radzevičius tapo vienu pastebimiausių LKL žaidėjų

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Šiuo metu – dešimtas naudingiausias LKL žaidėjas, o prieš 3,5 sezono – krepšininkas, kuriam buvo pasakyta įgyti daugiau žaidimo praktikos Regionų krepšinio lygos B divizione.

24-erių metų Gytis Radzevičius vėlai iškilo Lietuvos krepšinyje, tačiau dabar jis ryškiai spindi Utenos „Juventus“ gretose.

Prieš ketverius metus, būdamas 20-ies metų, Radzevičius priklausė Vilniaus „Perlo-MRU“ komandai, o ši jau buvo Vilniaus „Ryto“ dalimi.

197 cm ūgio puolėjas daug šansų NKL nesulaukė ir dėl žaidybinės praktikos kiekvieną savaitę vykdavo 150 km į Regionų krepšinio lygos „Kupiškio“ komandos rungtynes.

RKL B divizione žaidėjas neturėjo lygių ir pelnydavo po 26,1 taško bei rinkdavo po 33,1 naudingumo balo. Kartą jis pelnė 41 tašką ir surinko 60 naudingumo balų.

Visgi grįžęs treniruočių į „Perlą-MRU“ retai išgirsdavo, kad bus registruojamas NKL. Antroje pagal pajėgumą šalies lygoje per visą sezoną jis sužaidė 120 minučių.

O po sezono Radzevičiui jau sukako 21-eri metai. Ką tuomet jis galvojo apie savo perspektyvas?

„Tikrai nebuvo geriausi laikai, bet turėjau motyvacijos įrodyti treneriams, kad jie klysta“, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ kalbėjo Radzevičius.

Visą sezoną krepšininkas mažai žaidė ir daug dirbo individualiai, savo tobulėjimui daug laiko skyrė ir vasarą bei „Perle“ tikėjosi visai kitokio sezono.

Praėjo pusmetis ir Radzevičius nusprendė keisti savo planus.

„Sezono pradžioje sėdėjau ant suolo, tuomet treneris davė progą, prasibroviau į starto penketą. O vėliau vėl atsisėdau ant suolo. Nesupratau, kas čia vyksta. Pagalvojau, kad nebegaliu taip – tai žaisti, tai nežaisti“, – sakė puolėjas.

Per sėkmingą savo atkarpą Radzevičius parodė galintis solidžiai žaisti ir net po laikotarpio, kai Arvydo Gronskio treniruojamoje ekipoje jo minutės vis šokinėdavo tai aukštyn, tai žemyn, atleto statistika siekė 11,2 taško.

„Tuomet atsirado pasiūlymų iš kitų komandų. Šakių „Vyčio“ vadovai pasakė viziją, kad mane mato žaidžiantį daug minučių. Nusprendžiau, kad geras šansas ir reikia išvykti“, – pasakojo puolėjas.

Tai, ko gero, buvo geriausias jo sprendimas. Per likusią sezono dalį vilnietis NKL aikštėje praleido po 31 minutę ir pelnė po 13 taškų, atkovojo po 5,8 kamuolio ir rinko po 15,9 naudingumo balo, o „Vytis“ iškovojo NKL bronzos medalius.

Kitą sezoną prie „Vyčio“ vairo stojo Aurimas Jasilionis, dabar prasibrovęs iki Eurolygos klubo ir dirbantis Maskvos srities „Chimki“ trenerio Rimo Kurtinaičio asistentu.

Jo vadovaujamoje ekipoje Radzevičius žaidė puikiai ir tapo naudingiausiu NKL sezono krepšininku: rinko po 16,1 taško ir 20,8 efektyvumo balo. Pusantrų metų periodas „Vytyje“ jam atvėrė duris į Lietuvos krepšinio lygą ir Utenos „Juventus“ ekipą, su kuria pasirašė kontraktą pagal formulę 1+1+1.

„Manau, kad ateinant į LKL jau buvo pasiruošęs fiziškumu. Fizinės savybės labai nesiskyrė, nebuvo taip, kad ateičiau ir galvočiau, jog kiti žaidėjai yra stipresni už mane. Pats nuo 17-os metų ėmiau rimčiau žiūrėti į darbą ne tik treniruotėse, bet ir papildomą darbą, nueiti į svorių salę, pasidaryti bėgimus, sprintus“, – kalbėjo žaidėjai.

Pirmieji mėnesiai Utenoje tuomet 23-ejų krepšininkui buvo sunkūs. Iki gruodžio mėnesio Radzevičius LKL buvo sužaidęs šešerias rungtynes, aikštėje iš viso praleido 29 minutes ir pelnė šešis taškus. Pirmaisiais mėnesiais jo svarbiausia užduotis būdavo apsiginti.

„Aikštėje buvo kitas lygis, kiti sprendimai. Mano didžiausias trūkumas buvo sprendimų greitis. Jeigu NKL kažkur gali pasitaupyti, gynyboje pamiegoti, tai čia jeigu tik užmiegi, tai iškart nubaudžia.

Iš pradžių reikėjo suprasti sistemą, suprasti, ko iš manęs nori treneris, kaip pagauti komandinį žaidimą. NKL žaidimas buvo paprastesnis, o čia ateini ir iškart turi pagerinti daug savybių, jog neišsiskirtumei bendrame vaizde. Atėjus iš NKL ir treneris kitaip žiūri, iškart tau neleis daug ką daryti“, – teigė Radzevičius.

Beveik vienu metu prie „Juventus“ prisijungė Tomas Dimša ir Marius Runkauskas, todėl Radzevičius ėmė likti suolo gale. Situacija pasikeitė ekipą palikus įžaidėjui Alexui Hamiltonui. Nors jis rungtyniavo ne Radzevičiaus pozicijoje, tačiau „Juventus“ treneris Žydrūnas Urbonas perstumdė krepšininkus ir tuomet Gyčiui atsirado daugiau laiko.

Lūžio rungtynėmis, kurios jam įpūtė pasitikėjimo, Radzevičius vadina praėjusio sezono sausio 13-osios dvikovą su Kėdainių „Nevėžiu“, kai jis įmetė 19 taškų.

„Tas mačas leido tikėti, kad galiu žaisti ir duoti rezultatą“, – prisiminė krepšininkas.

Tai ir liko Radzevičiaus rezultatyviausiomis sezono rungtynėmis, tačiau ilgainiui puolėjas ėmė gauti stabilias minutes. Pavyzdžiui, LKL ketvirtfinalio serijoje, kuomet „Juventus“ buvo labai arti Vilniaus „Ryto“, puolėjas žaidė po beveik 19 minučių ir rinko po 6,3 taško ir 5,3 atkovoto kamuolio. Jo sezono vidurkiai – 6 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir 7,2 naudingumo balo.

Kaip rodo istorija, Radzevičiui komandose kur kas geriau sekasi antrąjį sezoną. Tai nutiko ir Vilniaus „Perle“, ir Šakių „Vytyje“, ta pati situacija klostosi ir Utenoje.

Šį sezoną per 13 rungtynių atletas LKL vidutiniškai žaidžia po 28 minutes ir įmeta po 11,5 taško (14 vieta LKL), atkovoja po 5,1 kamuolio (15 vieta LKL), atlieka po 1,7 rezultatyvaus perdavimo, perima po 1,2 kamuolio ir renka po 14 naudingumo balų (10 vieta LKL).

Su tokiais skaičiais jis pretenduotų tapti labiausiai patobulėjusiu sezono krepšininku, jeigu toks LKL būtų renkamas.

Savo komandoje 24-erių metų puolėjas yra pats naudingiausias. Mažiausiai nusileidžia Žygimantas Skučas, renkantis po 12,3 naudingumo balo.

„Antras geresnis sezonas gaunasi dėl to, jog jau būna pažįstamas lygis, o dabar – ir pažįstamas treneris, sistema. Tikrai dėl to yra lengviau. Lengviau ir vasarą ruoštis sezonui, nes jau žinojau, ko laukti rugsėjį, o to po žaidimo Nacionalinėje krepšinio lygoje nebuvo.

Dabar turiu didesnį vaidmenį ir pats jaučiu, kad galiu labiau prisidėti. Stengiuosi būti kuo naudingesnis“, – sakė Radzevičius.

Nuotr. BNS

Tapti vienu svarbiausių komandos krepšininkų nesutrukdė ir vasarą į Uteną persikėlęs bei rimtą konkurenciją žadėjęs Ignas Vaitkus. Tiesa, pastaruoju metu jis daugiau rungtyniauja antroje pozicijoje.

Dabar Radzevičiaus konkurentu dėl minučių tapo Darius Tarvydas, bet jis dėl Vytauto Šulskio traumos paskutiniu metu dažniau žaidžia sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje. Dėl Šulskio ankstesnio susižeidimo šį sezoną save ketvirtoje pozicijoje išbandė ir Radzevičius.

„Juventus“ gretose puolėjas jau stebėjo ne vieno krepšininko iškilimą. Martinas Gebenas persikėlė į Kauno „Žalgirį“, Dovis Bičkauskis – į Vilniaus „Rytą“, Tomas Dimša – į Panevėžio „Lietkabelį“.

Galbūt kitu tokiu iškilusiu krepšininku taps Radzevičius, kuris jau turėjo atkreipti kitų komandų dėmesį.

„Viską lemia nuoseklus darbas. Įsiklausau į tai, ko iš manęs nori treneris ir taip žingsnis po žingsnio einu į priekį“, – apie savo laiptelius aukštyn sakė Radzevičius.