Varžovų greitojo puolimo nesustabdęs „Neptūnas“ krito Italijoje

Jeigu paskutinės Neptūno ČL rungtynės buvo žeminančios, tai šios pramušė visišką dugną. Nėra net žodžių apibudinti kokią gėda jauti žiūrėdamas tokį Neptūno anti-krepšinį. Jeigu reikėtų rodyti krepšinio parodijas, tai Neptūno komandos žaidimas būtų geriausiai atspindintis to vaizdas. Pralošti silpniausiai grupės komandai, kuri žaidžia be derinių, atakos trunka iki 10s, net sunku tai suvokti.. Kam tada mums reikalingas treneris? Jeigu prieš tokias komandas neturi ko pastatyti. Apie žaidėjus iš viso tyliu.. Janavičius komandos mikroklimato gadintojas, visiems tik knisą protą, o pats aikštėj nesugeba net kamuolio rankoj išlaikyti, Gailius vaidina kažkokią žvaigždę, kuri net nesugeba apsiginti, galvoja įmes taškus jau bus darbas padarytas, nė velnio ! kai tuo tarpu gynyboj visiškas nulis. Tai žaidėjai, kurie turėtų tempti komandą, o yra komandos inkarai, apie kitus nieko nesakau, nes jų lygis per žemas, lkl geriausiu atveju tik žaisti, bet, kad ir koks būtų lygis, žaidėjas PRIVALO rodyti norą žaisti, turėti sportinį pykti, o dabar leidžiasi būti pažeminamais, tai nei fanų, nei savęs negerbimas. Klubo vadovai prašovė pirmiausia su treneriu, po to su žaidėjais ir kas baisiausia, kad kai kurie inkarai turi ilgalaikius kontraktus, matyt dėl to ir nepersistengia. Šiandien nežaidė Jogėla, Janavičius grybą pjovė, tai po velnių leisk Pažėrą į aikštę, kuris bent norės kažką įrodyti ! Šio sezono Neptūnas tragedija, o ne komanda. Suprantu klubo vadovus, kad nėra pinigų vidury sezono keisti nei trenerio, nei sudėties, tai teks kažkaip sezoną užbaigti su šitais nevykėliais. Po tokių rungtynių turėtų žaidėjai atsisakyti atlyginimo, nes darbo net nesistengė atlikti.