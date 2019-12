Į vatą nevyniojęs Jasikevičius: „Šiandien esame vaikų darželis“

Anonimas

na matematikoje ribu teorija sako, kad kuo ilgiau tesiasi vienas variantas, tuo labiau arteji prie kito. tai jei zaidejas kolkas pataike, 1 is 8, dar nereiskia kad ir toliau toliau jo pataikymas toks ir isliks. greiciausiai jis toliau eis arciau vidurkio. kitas dalykas, jei zaidejas meta tritaski, tai jis tikriausiai juos gerai meto per treniruotes ir visada yra pasiruoses mesti, ypac laisvas. kitaip juk nestovetu prie tritaskio pastoviai. zalgirio varzovai isanalizave jo sistema ir supranta ties kuo bus rizikuojama, tam turbut ir ruosiasi, zinodami kuriems zaidejams bus daugiau laisves ir ties kuriais zalgiris rizikuos. automatiskai jiems lengviau ir psichologiskai turetu buti zinant kad turesi nemzai progu nepaisant to kad ir pramesi kelis pirmus metimus, juk sekancius vis tiek mesi laisvas, nes tokia sistema.