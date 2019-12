„Žalgirio“ naujokai vienbalsiai kartoja: sistema – ne problema

Olis

Na sunku pasakyti ar čia tos garsiosios sistemos kaltos,ar šiuo metu Žalgiris neturi tokio lygio žaidėjų,kurie tas sistemas sugebėtų išpildyti.Stebint rungtynes susidaro įspūdis,kad gynyboje dar atstovima puse velnio,tačiau puolimas,tai varge,vargeli... Vienas ale "įžaidėjas" bumsi kamuolį prie tritaškio linijos,kiti gi keturi stovi kampuose ir kažko laukia.Nei įkirtimų į baudos aikštelę,nei normalių užtvarų,net kamuolį iš užribio sugebama išmesti vos per tam skirtą laiką.Na sutikit,kad nė viena Eurolygos komanda tokio statiško žaidimo nebepropaguoja.Reiškia,kad žaidėjai visiškai puolime nejuda,tuo pačiu nejuda ir kamuolys.Atrodo,kad krepšininkai po intenyvesnių palakstymų gynyboje, puolime bando pailsėti ir taip atgauti kvapą.Man bent susidaro įspūdis,kad yra neišnaudojamos kiekvieno žaidėjo galimybės,o vietoj to pačius žaidėjus bandoma pritempti prie tų garsiųjų sistemų,o dėl to ir gaunasi toks statiškas puolimas.Manau,kad laikas būtų iš komandos trenerių bei vadovybės sulaukti platesnių paaiškinimu,kas dedas su Žalgiriu.Vis dėl to yra žaidžiama ne sau,o didžiulei armijai žiūrovų ir sirgalių.