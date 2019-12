Motiejūnas norėtų pamatyti „Žalgirį“ nežaidžiantį LKL: „Verslo ten nėra“

Varzovai nereikalingi nes jie konkurentai del reme

Kam zalgiriui reikalingas dar vienas varzovas Lietuvoj? nereikalingas. tiksliau nereikalingas del verslo ir visokius vyriausybes gelezinkeliu ir kitu stambiu imoniu pinigu. nors verslo modelis Kaune yra easy - gyvena puse biudzeto is mokesciu moketoju pinigu, pinigus ok kitus susirenka is musu rinkos. tai kitas klubas aisku, ne varzovas o konkurentas - cia atsakymas. kitas svarbus momentas - kam zalgiris atskaitingas, kas ji valdo? kas yra akcininkai, kas samdo motiejuna galit paaiskint?