2019-ųjų apžvalga: „Žalgirio“ šturmas Eurolygoje, skaudi neteisybė Kinijoje ir Jocytės pasiekimai

Nuotr. AP, AFP, USA Today Sports – Scanpix, BNS, FIBA/BasketNews.lt iliustracija

Paskutinieji šio dešimtmečio metai kaip įprasta nepagailėjo dramų, pergalių ir nusivylimų Lietuvos krepšinyje. Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia visus svarbiausius 2019-ųjų įvykius: nuo pirmojo iki paskutinio metų mėnesio.

Sausis

5 d. „Palangos Kuršių“ legionierius Jalenas Riley NKL rungtynėse su Kauno KTU komanda pelnė 50 taškų (8/12 dvitaškiai, 8/18 tritaškiai, 10/10 baudų metimai) ir pagerino lygos rezultatyvumo rekordą.

182 cm ūgio gynėjas balandį buvo išrinktas naudingiausiu lygos krepšininku, o per rungtynes jis vidutiniškai pelnydavo po 26,2 taško, atkovodavo po 4,6 kamuolio ir atlikdavo po 3,8 rezultatyvaus perdavimo.

21 d. Rimas Kurtinaitis sudarė sutartį su Maskvos srities „Chimki“. Kontraktas buvo pasirašytas iki sezono pabaigos, su galimybe ją pratęsti ilgesniam laikotarpiui.

Kurtinaičio vadovaujama ekipa vėliau pateko į VTB Vieningosios lygos finalą ir taip užsitikrino vietą 2019-2020 m. sezono Eurolygoje, o su lietuviu kontraktas tada buvo pratęstas dar dviem sezonams.

21 d. Vilniaus „Ryto“ komanda už klubo vidaus taisyklių pažeidimus suspendavo puolėją Dominique’ą Suttoną. Amerikietis socialiniame tinkle „Instagram“ reiškė savo nepasitenkinimą dėl situacijos komandoje ir palaikė nuomonę, jog treneris Dainius Adomaitis turėtų būti atleistas.

„Nuo spalio mėnesio vis prašau vadovybės, kad mane paleistų iš komandos. Bet jie nusprendė mane palikti, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Suttonas. – Akivaizdu, kad situacija negerėja ir mes su treneriu vis labiau nesutariame. Norėjau palikti komandą, nesutarimams nepasiekus dabartinio taško. Komanda yra tokioje padėtyje, kad turi nuspręsti – treneris arba aš.“

Sausio 26 dieną „Rytas“ su Suttonu sutartį nutraukė abipusiu susitarimu ir jau kitą dieną paskelbta, kad jis papildė Ispanijos lygos Burgoso „CB Miraflores“ komandą.

28 d. Panevėžio „Lietkabelis“ dėl įtarimų lažybomis suspendavo, o sausio 31-ąją ir atleido Vaidą Kariniauską. Klubas iš lažybų bendrovių gavo įtarimų dėl statymų, kuriuose spėta, kad Kariniauskas nepermes 8,5 taško Čempionų lygos rungtynėse su Dižono JDA komanda. Gynėjas tose rungtynėse surinko 2 taškus.

Policija dėl šių įtarimų pradėjo ikiteisminį tyrimą. Nors per jį paaiškėjo, kad Kariniausko pažįstamas už šį įvykį atliko 20 statymų po 200 eurų, o jo brolis – du statymus po 200 eurų, ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nenustačius nusikaltimo požymių.

Vasaris

Nuotr. BNS Eurolygos mače su Las Palmo „Gran Canaria“ kelio raiščių traumą patyrė Artūras Gudaitis. Kaip paaiškėjo vėliau, dėl šios traumos Gudaitis praleido pasaulio čempionatą Kinijoje, o į aikštę grįžo tik šių metų rudens viduryje.

Iki patirdamas traumą Gudaitis žaidė geriausią sezoną per karjerą Eurolygoje – vid. 12,5 taško ir 7,1 atkovoto kamuolio.

6 d. Vilniaus „Rytas“ pateko į Europos taurės ketvirtfinalį. Savaitę prieš tai paskutinę sekundę palaužę Belgrado „Partizan“, Dainiaus Adomaičio auklėtiniai paskutinėse „Top 16“ etapo rungtynėse 90:68 sutriuškino „Monaco“ komandą ir su 3-3 rezultatu žengė į stipriausiųjų aštuonetą. Jame vilniečių varžovais tapo Valensijos „Basket“ krepšininkai.

7 d. Baigėsi Jono Valančiūno karjera Toronte. Paskutinę dieną, kai galima keistis krepšininkais, JV kartu su CJ Milesu ir Delonu Wrightu buvo išsiųstas į Memfio „Grizzlies“ komandą, o už tai „Raptors“ gavo Marcą Gasolį. Valančiūnas Toronte žaidė 6,5 metų ir buvo antras ilgiausiai komandoje rungtyniavęs krepšininkas po Kyle’o Lowry.

13 d. Pirėjo „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ komandos taip surėmė ginklus, kad jų tarpusavio rungtynės Graikijos taurės pusfinalyje nė nesibaigė. Įpusėjus mačui, „Olympiakos“ nusprendė nebetęsti susitikimo ir „Panathinaikos“ buvo įskaityta pergalė 20:0

„Olympiakos“ vadovų pyktį iššaukė neva nesąžiningas teisėjavimas.

Graikijos lygos vadovai iš „Olympiakos“ komandos atėmė 6 taškus, ji smuko turnyrinėje lentelėje, ir tą sezoną tarpusavyje nebežaidė. Galiausiai „Olympiakos“ buvo pažeminta į antrąją Graikijos lygą.

17 d. Vilniaus „Rytas“ triumfavo Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) varžybose „Siemens“ arenoje. Finale sostinės krepšininkai 70:67 pranoko Kauno „Žalgirį“.

Naudingiausiu finalo žaidėju buvo pripažintas Arciomas Parachouskis, per 31 minutę pelnęs 14 taškų, sugriebęs 11 kamuolių ir užfiksavęs 21 balo naudingumą.

18 d. NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse LeBrono komanda 178:164 įveikė Giannio komandą. Naudingiausiu žaidėju išrinktas 31 tašką per 25 minutes surinkęs Kevinas Durantas.

28 d. Kauno „Žalgiris“ Vitorijoje 73:80 nusileido vietos „Baskonia“ komandai ir Eurolygoje patyrė 15-ąją nesėkmę per 24 mačus. Po šio pralaimėjimo „Žalgiris“ smuko į tryliktąją turnyrinės lentelės vietą ir atrodė, kad atkrintamųjų traukinio nebepavys.

Visgi, kaip paaiškėjo netrukus, tai buvo paskutinė „Žalgirio“ nesėkmė Eurrolygos reguliariajame sezone. Kovo-balandžio mėnesiais kauniečiai laimėjo paskutines šešerias rungtynes ir įšoko į aštuntąją poziciją.

Kovas

Nuotr. V. Mikaitis Vilniaus „Rytas“ pralaimėjo pirmąsias Europos taurės ketvirtfinalio rungtynes, tačiau dar skaudžiau jiems buvo tai, kad dėl traumos prarado kapitoną. Antrajame kėlinyje Chrisas Krameris greitoje atakoje griuvo iš skausmo ir kurį laiką garsiai šaukė, o netrukus paaiškėjo, kad jam trūko kryžminiai kelio raiščiai. Dėl šios traumos jis praleis likusią sezono dalį.

8 d. Vilniaus „Rytas“ baigė pasirodymą Europos taurėje, antrosiose ketvirtfinalio rungtynėse 56:71 nusileidęs Valensijos „Basket“ komandai ir seriją iki dviejų pergalių pralaimėjęs 0-2.

14 d. Miuncheno „Bayern“ strategas Dejanas Radonjičius kaip reikiant nustebo, kai po pralaimėjimo Kaune jo buvo paprašyta įvertinti „Žalgirio“ galimybes patekti į atkrintamąsias.

„Tai dar įmanoma?“ – perklausė strategas spaudos konferencijoje.

„Žalgirio“ rezultatas tada buvo 11-15, o „Bayern“ – 12-14, tačiau galiausiai kauniečiai prasimušė į atkrintamąsias, o vokiečiai liko už borto. „Žalgiris“ šūkį „Tai įmanoma“ panaudojo ketvirtfinalio etape.

23 d. Donatas Motiejūnas sugrįžo į NBA. Kinijoje rungtyniavęs puolėjas sudarė sutartį iki sezono pabaigos su San Antonijaus „Spurs“ komanda.

Tiesa, jis atvyko būti atsarginiu variantu, jeigu kas nors patirtų traumą, ir daug progų pasireikšti negavo. Per aštuonerias rungtynes Motiejūnas aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 3 minutes ir pelnydavo po 2,4 taško.

26 d. Šiurpus epizodas sukrėtė NBA ir krepšinio pasaulį. Portlando „Trail Blazers“ komandos aukštaūgis Jusufas Nurkičius mačo su Bruklino „Nets“ antrajame pratęsime šiurpiai susilaužė koją ir aikštę paliko ant neštuvų.

Po šios traumos jis vis dar nerungtyniauja.

31 d. Jonas Valančiūnas sužaidė rezultatyviausias karjeros NBA rungtynes. Mače su Finikso „Suns“ jis per 34 minutes pelnė 34 taškus ir atkovojo 20 kamuolių. Vien puolime jis sugriebė 11 kamuolių ir taip pakartojo asmeninį rekordą.

Balandis

1 d. Praėjus vos dienai po rezultatyviausio karjeros pasirodymo, Jonas Valančiūnas susižeidė čiurną. Tai nutiko rungtynėse su Los Andželo „Clippers“. Nors trauma nebuvo itin rimtą, Valančiūnas tą sezoną nebežaidė.

Iki traumos JV žaidė bene geriausią asmeninę atkarpą, kai per septynerias rungtynes rinkdavo vidutiniškai po 25,3 taško.

4 d. Kauno „Žalgiris“ įspūdingą Eurolygos reguliariojo sezono pabaigos šturmą pabaigė šeštąja iš eilės pergale, 93:86 išvykoje palaužiant Madrido „Real“. Nugalėtojams Brandonas Daviesas pelnė 27 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.

Ta buvo pirmoji „Žalgirio“ pergalė prieš „Real“ Madride moderniojoje Eurolygoje ir vos antroji per 20 susitikimų.

Ketvirtfinalyje „Žalgirio“ laukė Stambulo „Fenerbahče“ barjeras.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis „Žalgirio“ skrydis iš Madrido vos nesibaigė tragedija. Vos po pakilimo iš Ispanijos sostinės oro uosto įvyko navigacijos sistemos gedimas ir lėktuvas kurį laiką tai pakildavo, tai leisdavosi žemyn. Galiausiai 21 metų senumo „Boeing 737“ lėktuvas avariniu būdu nutūpė netoli Madrido esančiame Getafės oro uoste.

Pasak „KlasJet“ atstovo Giedriaus Karsoko, keleiviams pavojus nebuvo kilęs, tačiau ši situacija kaip reikiant įbaugino Brandono Davieso žmoną Lenzie.

„Šį vakarą laikau savo vaikus kur kas stipriau po to, kai lėktuve patyrėme, ką reiškia būti arti mirties. Dėkoju Dievui, kad leido mums kartu gyventi dar vieną dieną. Apkabinkite savo mylimus žmones. Gyvenimas yra nuostabus, o Dievas – toks geras“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė Davies.

Į Lietuvą žalgiriečiai grįžo kitą dieną, kitu lėktuvu.

13 d. NKL čempione tapo Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ ekipa, finale 77:69 pranokusi Šakių „Vyčio“ krepšininkus. Naudingiausiu finalo žaidėju išrinktas 22 taškus pelnęs ir 7 kamuolius atkovojęs Aurimas Urbonas. „Sūduvai-Mantingai“ tai buvo trečiasis NKL trofėjus, tačiau jis neatvėrė kelio į LKL – koją Suvalkijos klubui kiša modernios arenos trūkumas.

14 d. Naujo formato Moterų lygos čempionėmis tapo Kauno „Aistės-LSMU“, finale 81:57 pranokusios Ukmergės „Vilkmergės“ krepšininkes. Naudingiausia Moterų lygos finalo ketverto krepšininke tapo Daugilė Šarauskaitė, kuri finale per 33 minutes pelnė 18 taškų, atkovojo net 22 kamuolius bei surinko 40 naudingumo balų.

18 d. Kauno „Žalgiris“ išlygino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą, antrosiose rungtynėse 82:80 palauždamas Stambulo „Fenerbahče“. Taip kauniečiai atsitiesė po triuškinamo pralaimėjimo pirmajame mače – 43:76.

Visgi, kaip paaiškės netrukus, tai buvo paskutinė „Žalgirio“ pergalė to sezono Eurolygoje.

25 d. „Žalgiris“ ketvirtosiose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse 82:99 nusileido „Fenerbahče“ ir pralaimėjo seriją 1-3. Abejas rungtynes „Žalgirio“ arenoje stebėjo maksimalus žiūrovų skaičius, bilietus šlavęs taip, kad užlūžo pardavimo sistemos.

„Labai noriu padėkoti fanams už didžiulį palaikymą, žaidėjai tai jaučia. Visi išparduodami bilietai ir rodomas dėmesys yra žiauriai fainai, – po dvikovos sakė Jasikevičius. – Komanda kovojo iki paskutinio momento, bet kažko iki finalo ketverto pritrūko. Galvosime, o truputį pailsėję kibsime į darbus dėl LKL titulo, kuris mums yra svarbiausias“

Gegužė

4 d. Portlando „Trail Blazers“ ir Denverio „Nuggets“ NBA Vakarų konferencijos finalo serijoje sužaidė keturių pratęsimų trilerį, kurį 140:137 laimėjo „Blazers“.

Tai buvo tik antrasis atvejis NBA atkrintamųjų istorijoje, kuomet rungtynės turėjo 4 pratęsimus. Nikola Jokičius žaidė 65 minutes, per kurias pelnė 33 taškus, atkovojo 18 kamuolių bei atliko 14 rezultatyvių perdavimų.

9 d. Buvęs Kauno „Žalgirio“ puolėjas Brandonas Daviesas išrinktas į pirmąją geriausių Eurolygos žaidėjų komandą. Daviesas tapo vos antruoju žalgiriečiu istorijoje, kuris sulaukė tokio Eurolygos įvertinimo. Pirmasis buvo Arvydas Sabonis, tarp penkių geriausių išrinktas 2003-2004 m. sezone.

„Žiūrinti į visą „Žalgirio“ istoriją, tai turbūt geriausias „Žalgirio“ centras, kurio marškinėliai nėra iškelti į viršų. Tikrai per dvejus metus jis atliko didžiulį atspaudą „Žalgirio“ istorijoje. Manau, kad žmonės jį atsimins labai ilgai“, – tąkart sakė Šarūnas Jasikevičius.

13 d. Martinas Gebenas praėjusį sezoną vilkėjo Utenos „Juventus“ marškinėlius ir buvo pripažintas naudingiausiu Lietuvos krepšinio lygos 2018-2019 m. sezono krepšininku.

Gebenas pernai LKL pelnė po 11,6 taško, atkovojo po 7,2 kamuolio bei rinko po 16,4 naudingumo balo.

18 d. Pirėjo „Olympiakos“ nusprendė tyčia neatvykti į Graikijos lygos atkrintamųjų rungtynes su Atėnų „Panathinaikos“, už ką vėliau ekipa susilaukė maksimalių sankcijų – išmetimo į antrąjį divizioną.

18 d. Janas Vesely buvo pripažintas reguliariojo Eurolygos sezono MVP. Čekas praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 4,9 kamuolio, atliko po 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 17,9 naudingumo balo bei kartu su Stambulo „Fenerbahče“ tapo reguliariojo sezono nugalėtoju.

19 d. Maskvos CSKA klubas tapo Eurolygos čempionu, kuomet finale 91:83 patiesė Stambulo „Anadolu Efes“.

Nugalėtojams Willas Clyburnas pelnė 20 taškų ir atkovojo 5 kamuolius bei, surinkęs 20 naudingumo balų, tapo finalo MVP.

Birželis

Nuotr. BNS Kauno „Žalgiris“ iškovojo devintąjį LKL titulą iš eilės ir tai padarė ne bet kaip. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai namuose 92:54 nušlavė Vilniaus „Rytą“ bei iškovojo didžiausią pergalę šių komandų tarpusavio akistatose.

4 d. LKL sezono uždarymo šventėje buvo apdovanoti visi geriausieji. Šarūnui Jasikevičiui atiteko geriausio vyriausiojo trenerio apdovanojimas, Gyčiui Masiuliui – geriausiojo jaunojo krepšininko, o Edgarui Ulanovui – LKL finalo serijos MVP trofėjus.

14 d. Istorinė pergalė buvo užfiksuota NBA pirmenybėse, kuomet Toronto „Raptors“ šeštosiose finalo serijos rungtynėse 114:110 pranoko „Golden State Warriors“ bei tapo pirmąja ne JAV komanda, laimėjusia NBA titulą.

Naudingiausiu finalo serijos žaidėju buvo pripažintas Kawhi Leonardas, atkrintamosiose rinkęs po 28,5 taško ir atkovojęs po 9,8 kamuolio.

16 d. Praėjus vos dviem dienoms nuo NBA finalo pabaigos, Los Andželo „Lakers“ ir Naujojo Orleano „Pelicans“ susitarė dėl Anthony Daviso mainų.

„Lakers“ už Davisą atidavė Lonzo Ballo, Brandoną Ingramą, Joshą Hartą bei tris pirmojo rato NBA naujokų biržos šaukimus.

20 d. NBA naujokų biržoje savo pavardes išgirdo ir du lietuviai: 37-uoju šaukimu Detroito „Pistons“ pasirinko Deividą Sirvydį, o 47-uoju šaukimu savo pavardę išgirdo Ignas Brazdeikis, atstovaujantis Niujorko „Knicks“.

Pirmuoju šaukimu tapo kol kas nedebiutavęs „Pelicans“ naujokas Zionas Williamsonas.

25 d. NBA reguliariojo sezono apdovanojimai: naudingiausiu lygos krepšininku buvo pripažintas Giannis Antetokounmpo, metų naujoku – Luka Dončičius, labiausiai patobulėjusiu žaidėju – Pascalis Siakamas, geriausiai besiginančiu žaidėju – Rudy Gobertas, o metų trenerių – Mike‘as Budenholzeris.

Geriausiu šeštuoju lygos krepšininku tapo Los Andželo „Clippers“ gynėjas Lou Williamsas, o Domantas Sabonis šioje kategorijoje liko antras.

29 d. Vienas didžiausių vasaros perėjimų – milijonų NBA atsisakęs Nikola Mirotičius nusprendė grįžti į Europą ir apsivilkti „Barcelonos“ marškinėlius. Ispanijos žiniasklaida vėliau pranešė, kad puolėjas su klubu sudarė sutartį pagal formulę „3+1”, kurio bendra vertė sieks 26 mln. eurų.

30 d. Jonas Valančiūnas su Memfio „Grizzlies“ ekipa susitarė dėl naujos trejų metų sutarties, pagal kurią puolėjas uždirbs 45 mln. JAV dolerių.

Liepa

1 d. Rytų konferencijoje susiformavo nauja jėga – prie Bruklino „Nets“ prisijungė laisvaisiais agentais buvę Kyrie Irvingas bei Kevinas Durantas. Pastarasis su „Nets“ sudarė ketverių metų 164 mln. JAV dolerių kontraktą. Tuo metu iš Bostono „Celtics“ atvykęs Irvingas su Bruklino ekipa sutarė dėl ketverių metų 141 mln. JAV dolerių vertės sutarties.

Nuotr. USA Today Sports-Scanpix

6 d. Dar viena bomba laisvųjų agentų rinkoje. Ilgai su savo sprendimu delsęs Kawhi Leonardas pasirinko Los Andželo „Clippers“, o paskui jį mainų būdu iš Oklahomos „Thunder“ persikėlė ir Paulas George‘as.

Leonardas su „Clippers“ susitarė dėl trejų metų 103 mln. JAV dolerių kontrakto, o „Clippers“ už George‘ą atidavė Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexanderį bei penkis pirmojo rato šaukimus.

17 d. Įvyko kardinalūs pokyčiai „Lietkabelio“ vadovybėje – buvo nušalinti trys iš keturių Panevėžio klubo dalininkų. Vieninteliu dalininku liko Sigitas Gailiūnas po to, kai pasitraukė Mantas Ignatavičius, Irmantas Aukštikalnis ir Rokas Mickevičius.

Ignatavičius buvo apkaltintas tiek turtinės, tiek neturtinės žalos darymu. Tuo metu Mickevičius savo tikslus realizavo kitame klube, kas buvo laikoma lojalumo ir veikimo klubo naudai bei interesams pažeidimu.

19 d. Vasaros metu su Kauno „Žalgiriu“ sietas Mindaugas Kuzminskas pasirinko Pirėjo „Olympiakos“ klubą, kurį paliko jau lapkričio mėnesį.

19 d. Tą pačią dieną „Olympiakos“ apsisprendė, jog žais tik Eurolygoje, o antrajame Graikijos divizione varžysis iš kitų krepšininkų sudaryta komanda.

Rugpjūtis

13 d. Lietuvos 16-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje 56:67 nusileido Graikijos krepšininkams ir tapo aišku, jog vaikinų jaunimo rinktinių vasara medalių prasme bus tuščia.

Tai buvo pirmasis kartas nuo 2002-ųjų, kuomet Lietuvos vaikinų jaunimo rinktinės neiškovojo nė vieno medalio antrąją vasarą paeiliui.

19 d. Davidas Blattas atskleidė apie jam diagnozuotą pirminę progresuojančią išsėtinę sklerozę. Specialistas dar spėjo suvadovauti vienerioms „Olympiakos“ rungtynėms sezono starte, tačiau galų gale abipusiu sutarimu sutartis buvo nutraukta.

23 d. Diena, kuomet Lietuva išgirdo Justės Jocytės pavardę. Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė pradėjo kovas Europos čempionate ir pirmajame mače 66:61 palaužė prancūzes.

Lietuves į pergalę vedusi 13-metė pelnė 21 tašką, atkovojo 12 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei blokavo 2 metimus.

Nuotr. FIBA

24 d. Paaiškėjo per pastaruosius dešimtmečius vienos silpniausių JAV rinktinės dvyliktukas. Į Kiniją išvyko Donovanas Mitchellas, Kemba Walkeris, Derrickas White‘as, Marcusas Smartas, Joe Harrisas, Jaylenas Brownas, Harrisonas Barnesas, Khrisas Middletonas, Jaysonas Tatumas, Masonas Plumlee, Brookas Lopezas bei Mylesas Turneris.

26 d. Visą mėnesį netilo kalbos apie galimą Kėdainių „Nevėžio“ pašalinimą iš LKL bei apskritai klubo išnykimą. Vis tik rugpjūčio 26-ąją buvo sutvarkyti visi formalumai ir „Nevėžis“ gavo LKL licenciją.

27 d. Savo galutinį dvyliktuką pasaulio čempionatui paskelbė ir Dainius Adomaitis. Lietuvai planetos pirmenybėse atstovavo Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Renaldas Seibutis, Domantas Sabonis, Jonas Valančiūnas, Paulius Jankūnas, Mindaugas Kuzminskas, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Arnas Butkevičius ir Edgaras Ulanovas.

29 d. Tarptautinė krepšinio organizacija (FIBA) išsirinko naująjį prezidentą, kuriuo tapo 67-erių iš Malio kilęs Hamane Niangas.

30 d. Jocytės vedamos 16-metės pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorijoje pasiekė Europos pirmenybių finalą, tačiau jame 66:73 krito prieš Rusijos krepšininkes.

Vėl spindėjusi Jocytė pelnė 33 taškus, atkovojo 9 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 35 naudingumo balus.

31 d. Pasaulio čempionato Kinijoje startas. Atidarymo rungtynėse Serbija 105:59 nušlavė Angolą, o nugalėtojų ekipoje rezultatyviausiai žaidęs Bogdanas Bogdanovičius pelnė 24 taškus.

Rugsėjis

Nuotr. BNS Europos trijulių čempionate pergalingai iki pusfinalio etapo žygiavusi Lietuvos rinktinė finišavo nuskindama bronzos medalius. Aurelijaus Pukelio, Marijaus Užupio, Pauliaus Beliavičiaus ir Šarūno Vingelio atstovaujama nacionalinė ekipa mažajame finale 21:19 nugalėjo ispanus ir užėmė trečiąją vietą.

Pusfinalyje mūsiškiai 19:20 pralaimėjo vėliau pirmenybėse triumfavusiems serbams.

5 d. Pergalėmis prieš Senegalą ir Kanadą pasaulio čempionate startavusi Lietuvos rinktinėje kovoje dėl pirmosios vietos H grupėje panaikino 15 taškų deficitą, tačiau galiausiai 82:87 krito prieš Australiją ir patyrė pirmąją nesėkmę.

Australus ir lietuvius antrasis etapas suvedė su Prancūzija ir Dominikos Respublika.

7 d. Iš pradžių paleidę prancūzus į priekį per 17 taškų, lietuviai sugebėjo grįžti į rungtynes ir netgi buvo persvėrę rezultatą 72:70, bet galų gale po teisėjų klaidos 75:78 nusileido Prancūzijai ir prarado šansus žengti tolyn.

Arbitrams pro akis praskriejo grubus taisyklės pažeidimas, kai po antrojo Jono Valančiūno baudos metimo Rudy Gobertas, mėgindamas numušti kamuolį, iš pradžių trenkė į lanką, o tik paskui palietė kamuolį. FIBA organizacijos pripažinta teisėjų klaida lietuviams kainavo tašką, kuris būtų leidęs išlyginti rezultatą 76:76.

Teisėjams nesureagavus, Nando De Colo pelnė du taškus ir taip išplėšė dramatišką prancūzų pergalę bei kelialapį į ketvirtfinalį.

7 d. Po ypatingai skaudžios nesėkmės spaudos konferencijose pratrūko Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. Strategas įtūžį liejo tiek bendraujant oficialioje angliškai rengiamoje konferencijoje, tiek kalbant su žurnalistais iš Lietuvos.

„Klauskite klausimų FIBA apie tokį teisėjavimą. Antras mačas paeiliui. Prieš australus žaidėme regbį, o šiandien negalėjome turėti jokio kontakto. Tai – šūdinai juokinga. Tai ne krepšinis, ne sistema.

Kodėl mes turime VAR sistemą? Nereikia būti protingam, reikia būti nuoširdžiam, kad sustabdytum rungtynes ir peržiūrėtum pakartojimą. Vyrukai atiduoda visą vasarą, du mėnesius be šeimų. Jie negauna pinigų ir didžiausia pagarba jiems, bet kažkas negerbia žaidimo. Tai – šūdinai absurdiška“, – smūgiu į stalą savo kalbą baigė Adomaitis, kurio išstojimas apskriejo visą krepšinio pasaulį.

Konferencijoje su lietuviais žurnalistais Adomaitis pasipiktino situacija, kai vienas iš teisėjų dvikovos metu ėmė dalintis džiaugsmu dėl galimybės švilpti tokio lygio rungtynėse.

„Nereikia būti labai protingu. Žaidžia dvi Europos komandos. Duokite tris Europos teisėjus. Jūs klauskite FIBA tų dalykų. Tai yra visiems aišku. Žaidžiame rungtynes su Australija, visiems aišku, kokios svarbos mačas. Su visa pagarba šalims. Švilpia du Puerto Riko teisėjai ir vienas iš Argentinos.

Vienas teisėjas rungtynių metu vienam iš žaidėjų sako „I am very excited (liet. „Esu labai laimingas“), kad čia esu. Čia pirmos mano tokios rungtynės.“ Jis tai žaidėjui sako ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Jūs juokaujate b**t? Nėra to supratimo“, – sakė Adomaitis.

Rungtynėse tarp Prancūzijos ir Lietuvos teisėjavo Leandro Lezcano iš Argentinos, Danielis Alberto Garcia Nievesas iš Venesuelos ir Antonio Conde iš Ispanijos. Arbitrai buvo nubausti ir daugiau čempionate nebešvilpė.

8 d. Po širdį veriančio pralaimėjimo prancūzams apie savo darbo pabaigą užsiminęs Dainius Adomaitis paskutinės treniruotės Kinijoje metu paskelbė besitraukiantis iš vyr. trenerio pareigų.

„Lietuvai būti tik tarp 16 stipriausių komandų nėra geras rezultatas. O kas atsako už rezultatą? Treneris. Aš kito varianto nematau. Čia net nesvarstytina“, – pareiškė Vilniaus „Ryto“ specialistas.

Adomaitis tapo vieninteliu Lietuvos rinktinės treneriu, kuris nelaimėjo nė vieno medalio. Jis taip pat yra trumpiausiai nacionalinėje komandoje dirbęs specialistas – komandą vedė tik dviejuose čempionatuose. Prieš tai Kęstutis Kemzūra ir Ramūnas Butautas komandą treniravo trijuose čempionatuose.

8 d. Lietuvos jaunių (iki 18 metų) trijulių rinktinė triumfavo Europos čempionate. 15-ąjį reitingą turėjusi Adomo Sidarevičiaus, Aristido Končiaus, Gabrieliaus Čelkos ir Gyčio Nemeikšos atstovaujama rinktinė finale 21:14 susitvarkė su Prancūzija ir pasidabino aukso medaliais.

9 d. Lietuvos rinktinė pasaulio čempionatą Kinijoje baigė užtikrinta pergale 74:55 prieš Dominikos Respublikos krepšininkus ir bendroje rikiuotėje užėmė devintąją vietą. Penktą kartą planetos pirmenybėse dalyvavusi Lietuva šiemet pasirodė prasčiausiai: 1998 ir 2006 metais buvo užimta septinta vieta, 2010 m. – trečia, o 2014 m. – ketvirta.

11 d. Ambicingoji Prancūzijos rinktinė ketvirtfinalyje 89:79 pranoko JAV nacionalinę ekipą ir užbaigė jos dominavimą. Amerikiečiai nuo 2008 metų buvo laimėję visus tarptautinius turnyrus. Taip pat tai buvo pirmas kartas nuo 2002-ųjų planetos pirmenybių, kai JAV liko už keturių stipriausių komandų ribų.

13 d. Įspūdingą čempionato žaidusio 39-erių Luiso Scola vedama Argentinos rinktinė planetos pirmenybių pusfinalyje 80:66 įveikė Prancūziją ir po 17 metų pertraukos žengė į turnyro finalą.

Scola prancūzams atseikėjo 28 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.

15 d. Ispanijos rinktinė pasaulio čempionato finale Pekine 95:75 užtikrintai nugalėjo argentiniečius ir kėlė planetos čempionų trofėjų pirmąkart nuo 2006 metų.

MVP laurai atiteko Ricky Rubio, finale surinkusiam 20 taškų, atkovojusiam 7 kamuolius ir atlikusiam 3 rezultatyvius perdavimus.

Kartu su juo į simbolinį penketą pateko Marcas Gasolis (Ispanija), Bogdanas Bogdanovičius (Serbija), Luisas Scola (Argentina) ir Evanas Fournier (Prancūzija).

Mažajame finale Vincento Collet treniruojami prancūzai 67:59 nugalėjo Australiją ir antrąkart šalies krepšinio istorijoje iškovojo bronzą, kuri išlieka geriausiu Prancūzijos pasiekimu pasaulio čempionatuose.

19 d. Vilniaus „Ryto“ klubas prieš sezono startą prisistatė žiniasklaidai. Atskleista, jog komanda disponuos beveik milijonu eurų mažesniu biudžetu – finansai sudarys 3,5 mln. eurų, kai praėjusį sezoną vilniečiai savo sąskaitoje turėjo 4,4 mln. eurų.

Iš jų tada 2 mln. eurų buvo skirta atlyginimams, dabar ši dalis sudaro 1,5 mln. eurų.

25 d. Kauno „Žalgiris“ pristatė rekordinį biudžetą klubo istorijoje – 11,9 mln. eurų. Palyginimui, nuo 2018-2019 m. sezono jis ūgtelėjo 0,8 mln. eurų. Išlaidos žaidėjų ir trenerių atlyginimams išaugo nuo 7,4 mln. iki 8,5 mln. eurų.

Spalis

1 d. Fantastišką antrąjį kėlinį sužaidę Vilniaus „Ryto“ krepšininkai skambia pergale atidarė Europos taurės turnyro sezoną. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai Manto Kalniečio atstovaujamai Krasnodaro „Lokomotiv“ per 10 minučių atkarpą atseikėjo 40 taškų ir dvikovą laimėjo 92:86.

3 d. Paaiškėjo, kad daugelį metų „Ryto“ treniruočių salėje kabėjęs Šarūno Jasikevičiaus atvaizdas buvo nukabintas. 22-u numeriu pažymėtais marškinėliais besipuikavusios Lietuvos legendos nuotrauka rasta tribūnose.

5 d. Hjustono „Rockets“ vadybininko Darylo Morey išreikštas palaikymas protestuojančiam Honkongui sukėlė milžinišką skandalą, kuris kirto tiek jo vadovaujamai komandai, tiek visai NBA lygai. Kinijos televizijos atsisakė transliuoti ikisezonines rungtynes, o Kinijoje viešėjusios ekipos tapo savotiškomis įkaitėmis. Skaičiuojama, kad „Rockets“ ir NBA dėl to neteko milijonų dolerių pajamų.

6 d. Po vienerių Eurolygos rungtynių Pirėjo „Olympiakos“ paskelbė nutraukusi kontraktą su Davidu Blattu. Komandos vairas patikėtas ilgamečiam jo bendražygiui Kęstučiui Kemzūrai. Lietuvis tapo trečiuoju lietuviu, diriguojančiam Eurolygos klubui, po Rimo Kurtinaičio (Maskvos srities „Chimki“) ir Šarūno Jasikevičiaus (Kauno „Žalgiris“).

8 d. Milžinišką ažiotažą sukėlęs pirmasis 2019-ųjų metų NBA šaukimas Zionas Williamsonas debiutavo Naujojo Orleano „Pelicans“ klube ikisezoninėse rungtynėse. 19-metis vunderkindas per 28 taškus sumetė 16 taškų, atkovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei jo ekipa 133:109 nugalėjo Atlantos „Hawks“.

9 d. Trečią sezoną pasitikęs Benas Simmonsas ikisezoninių rungtynių ciklo metu pataikė pirmąjį NBA karjeros tritaškį. Internetą šiuo momentu susprogdinęs Filadelfijos „76ers“ krepšininkas paskutinį sykį taikliu šūviu iš toli buvo pasižymėjęs 2015 metų lapkričio 30-ąją, kai žaidė NCAA ir įmetė vienintelį tritaškį šiose pirmenybėse.

11 d. Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius apsivilkusi Justė Jocytė debiutavo Moterų lygoje būdama vos 13 metų, 10 mėnesių ir 22 dienų amžiaus. Jaunoji krepšininkė mače su Vilniaus „Kibirkštimi-VKM“ pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 30 naudingumo balų.

16 d. Tinklalapis „BasketNews.lt“ atskleidė geriausiai apmokamų LKL žaidėjų trisdešimtuką. 19 LKL krepšininkų uždirba bent po 100 tūkst. eurų, tuo metu 10 brangiausių rungtyniauja Kauno „Žalgiryje“.

17 d. Permės „Parma“ komanda oficialiai paskelbė nesuteikianti leidimo Kaziui Maksvyčiui treniruoti Lietuvos rinktinės. Prie pakartotinės diskusijos Rusijos klubas pranešė grįšiantis nebent tik 2020-ųjų vasarą.

20 d. Kauno „Žalgiris“ sostinėje 88:70 laimėjo pirmąjį LKL sezono grandų mūšį prieš Vilniaus „Rytą“, o dvikovą apkartino nemalonus incidentas šalia aikštės. „B Tribūnai“ boikotavus rungtynes, jų zona liko tuščia, kuo bandė pasinaudoti aktyvieji „Žalgirio“ sirgaliai.

Pastarieji mėgino įsiamžinti provokuojančiai nuotraukai aptvertoje B tribūnoje, tačiau jų ketinimus nutraukė šalia buvę „Ryto“ sirgaliai. Abi grupelės į darbą paleido kumščius, jų nestabdė nė vienas pareigūnas, kadangi jų šalia tiesiog nebuvo.

21 d. Domantas Sabonis suraitė parašą ant naujos, ketverių meetų sutarties su Indianos „Pacers“ ekipa, kuri per šį laikotarpį įsipareigojo sumokėti 77 mln. JAV dolerių. Pridėjus premijas, ši suma gali išaugti iki 85 mln. JAV dolerių. Tai – vertingiausias kontraktas Lietuvos krepšinio istorijoje.

25 d. Daugiau nei aštuonis mėnesius be krepšinio dėl kryžminių raiščių traumos praleidęs Artūras Gudaitis skambiai grįžo į Eurolygos kovas. Lietuvis pirmajame mače su Stambulo „Fenerbahče“ per 17 minučių įmetė 17 taškų (5/8 dvitaškiai, 7/9 baudos), atkovojo 5 kamuolius, išprovokavo 8 pražangas ir užfiksavo 25 balų naudingumą. Ettore Messinos vadovaujamas klubas savo aikštėje laimėjo 87:74.

Lapkritis

4 d. 47-u šaukimu šiemet Niujorko „Knicks“ komandos pakviestas Ignas Brazdeikis septintose sezono rungtynėse gavo šansą debiutuoti NBA. Per kiek daugiau nei keturias minutes lietuvis surinko 4 taškus (1/1 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 2/2 baudos) bei sulaukė vietinių sirgalių „MVP! MVP!“ skanduotės.

7 d. Justė Jocytė savo tobulėjimą patikėjo Tony Parkerio vadovaujamai Vilerbano ASVEL krepšinio akademijai. Abi pusės padėjo parašus ant trejų metų sutarties su galimybe kasmet ją nutraukti bei taip pat pasibaigus šiam terminui bendradarbiavimą pratęsti ilgesniam laikui.

8 d. Mindaugo Kuzminsko karjera Pirėjo „Olympiakos“ komandoje baigėsi Eurolygoje sužaidus šešerias rungtynes. Abi pusės pasiekė susitarimą dėl sutarties, kuri turėjo galioti dvejus metus, nutraukimo.

Lietuvos rinktinės puolėjas stipriausiame Senojo žemyno turnyre fiksavo 5,8 taško ir 2,2 atkovoto kamuolio statistiką per 12 žaidimo minučių.

Po poros dienų paskelbta, kad Kuzminskas keliasi į Rusiją, kur Krasnodaro „Lokomotiv“ prisijungė prie Manto Kalniečio. TV3 sporto žinios pranešė, kad Kuzminskas padėjo parašą dėl 1,5 mln. eurų vertės, dvejų metų trukmės sutarties.

12 d. LKF Vykdomojo komiteto posėdyje išrinktas naująjį Lietuvos rinktinės vyr. trenerį, kuriuo tapo Kauno „Žalgirio“ asistentas Darius Maskoliūnas. Posėdžio metu buvo pateiktos dvi kandidatūros. Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos prezidentas Vydas Gedvilas į šias pareigas pasiūlė Antaną Sireiką, o LKF prezidentas Arvydas Sabonis – Maskoliūną. Po pasitarimų ir diskusijų LKF Vykdomojo komiteto nariai už Sireiką atidavė 1 balsą (Vydas Gedvilas), už Maskoliūną – 13.

14 d. Justė Jocytė, būdama 13 metų, 11 mėnesių ir 26 dienų amžiaus, debiutavo Lietuvos moterų rinktinėje ir tapo jauniausia visų laikų šalis nacionalinės komandos žaidėja. Ji dvikovoje su Albanijos rinktine per 10 minučių įmetė 4 taškus, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir įsirašė 6 naudingumo balus.

15 d. Lietuva tapo vieno iš keturių olimpinių atrankos turnyrų šeimininke. FIBA paskelbė, jog LKF įgavo teisę rengti birželio 23-28 dienomis vyksiančias varžybas, kurios kainuos apie 3 mln. eurų. Kiti trys turnyrai vyks Belgrade (Serbijoje), Splite (Kroatijoje) ir Viktorijoje (Kanadoje).

Nuotr. Fotodiena.lt Po skaudaus pralaimėjimo Turkijai atrankoje į 2021 m. Europos čempionatą – nominalios Lietuvos rinktinės vedlės Kamilės Nacickaitės išstojimas viešojoje erdvėje. Geriausia 2018 metų Lietuvos krepšininkė tviteryje pasiuntė kandžias žinutes, panašu, nukreiptas vyr. treneriui Mantui Šerniui.

„Aš neleisiu vienam žmogui sugadinti mano meilės krepšiniui ir išsisukti nuo to. Neleisiu kištis į mano laimę ir karjerą. Taip, tai paslėpta žinutė (Lietuvos vėliava, kamuolys)“, – Nacickaitė rašė vienoje iš „Twitter“ žinučių.

27 d. Vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų, Arvydas Sabonis, išrinktas į Ispanijos krepšinio šlovės muziejų. LKF prezidentas šioje šalyje žaidė 1989-1992 metais atstovaudamas Valjadolido „Forum“ ekipai ir 1992-1995 metais gindamas Madrido „Real“ garbę.

27 d. Lietuvos rinktinės sužinojo varžovus olimpinėje atrankoje. Kaune vyksiančio turnyro A grupėje mūsiškiai žais su Pietų Korėja ir Venesuela, o B grupėje varžysis Lenkija, Slovėnija ir Angola. Į pusfinalio etapą pateks po dvi geriausias komandas, o olimpinės žaidynes – tik turnyro laimėtojai.

29 d. Shane'as Larkinas sužaidė fenomenalias rungtynes Eurolygoje bei tapo istorijos dalimi. Amerikietis per 29 minutes įmetė 49 taškus (5/7 dvitaškiai, 10/12 tritaškiai, 9/10 baudos), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 53 naudingumo balus.

49 taškai – rezultatyviausias visų laikų pasirodymas Eurolygoje. Iki šiol po 41 tašką per vienerias rungtynes buvo pelnę keturi krepšininkai: Bobby Brownas, Kaspars Kambala, Carltonas Myersas ir Alphonso Fordas.

Tuo metu 53 naudingumo balai – asmeninis Larkino karjeros rekordas ir penktas geriausias rezultatas Eurolygos istorijoje.

Larkinas taip pat pataikė 10 tolimų metimų ir pakartojo visų laikų Eurolygos rekordą. Tiek pat tritaškių įskraidinęs buvo ir Andrew Goudelockas.

Gruodis

3 d. Pėdos skausmų kamuotas Marius Grigonis trims mėnesiams iškrito iš Kauno „Žalgirio“ rikiuotės. Snaiperis susižeidė dar lapkričio 1-osios mače su Stambulo „Fenerbahče“, o paskui dar ketveriose rungtynėse rungtyniavo nepaisydamas skausmų. Krepšininkui buvo atlikta operacija, o tikslesnis reabilitacijos laikas paaiškės sausio pradžioje.

3 d. Geriausiais Lietuvos metų krepšininkais pripažinti Domantas Sabonis ir Gintarė Petronytė. Antroje vietoje vyrų rinkimuose liko Marius Grigonis, trečias – Jonas Valančiūnas.

Moterų rinkimuose Petronytė aplenkė Santą Baltkojienę ir Kamilę Nacickaitę. U16 geriausia žaidėja be didesnės konkurencijos buvo išrinkta Justė Jocytė.

6 d. Įspūdingą šou Graikijos derbyje užkūręs Tyrese'as Rice'as į Pirėjo „Olympiakos“ krepšį sumetė 41 tašką (5/7 dvitaškiai, 8/16 tritaškiai, 7/7 baudos) ir užfiksavo naują asmeninį rezultatyvumo rekordą Eurolygojee. Jo efektyvumas siekė 33 balus.

10 d. Antrojo Europos taurės turnyro reguliariojo sezono starte trejas iš ketverių rungtynių laimėjęs Vilniaus „Rytas“ po pergalės 99:83 prieš Bursos „Tofaš“ užsitikrino vietą „Top 16“ etape.

18 d. Justė Jocytė kartu su Vilerbano ASVEL moterų komanda sužaidė pirmąsias rungtynes Eurolygoje būdama 14 metų ir 29 dienų amžiaus, taip pagerindama visų laikų jauniausios debiutantės rekordą. Prieš tai tokiu rezultatu pasigirti galėjo Diana Kmezič (14 metų, 10 mėnesių ir 20 dienų).

Per pustrečios minutės lietuvė išmetė tolimą metimą, po kartą suklydo ir prasižengė

27 d. Kauno „Žalgiris“ tragišką devynių pralaimėjimų iš eilės Eurolygoje atkarpą nutraukė skambiausia pergale Miunchene, kur 98:75 sutriuškino vietos „Bayern“. Ši nesėkmių serija buvo ilgiausia Jasikevičiui vadovaujant Kauno ekipai, o iki juodžiausios atkarpos klubo istorijoje pakartojimo trūko vieno pralaimėjimo.