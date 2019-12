Rasizmo skandale atsidūręs „Lietkabelis“ vilkės ypatingus marškinėlius

Nuotr.: kklietkabelis.lt

Nuotr. kklietkabelis.lt

Panevėžio „Lietkabelio“ klubas, reaguodamas į praėjusios savaitės įvykius, savo tvirtą poziciją išsakys ne tik viešoje erdvėje, bet ir aikštelėje.

Prieš antradienio FIBA Čempionų lygos rungtynes su Manresos „Baxi“ ekipa „Lietkabelio“ žaidėjai apšilimą atliks su marškinėliais, ant kurių bus užrašas „We Say No To Racism“, kas išvertus iš anglų kalbos reiškia, kad „Mes sakome ne rasizmui.“

Rungtynės „Cido“ arenoje prasidės 18.45 val.

Panevėžio „Lietkabelio“ klubas, reaguodamas į Sasario „Dinamo“ krepšininko Michele Vitali įrašą, smerkia bet kokios išraiškos rasizmą.

Po praėjusio antradienio FIBA Čempionų lygos rungtynių Panevėžyje Sasario „Dinamo“ žaidėjas Michele Vitali atskleidė, kad iš tribūnų girdėjo rasistinius pasisakymus.

„Gėda klausyti, kai žmonės imituoja beždžionių staugimą tik dėl to, kad jo kitokia odos spalva. Tai yra nepriimtina! Tokie žmonės gyvenime nieko nenusipelno“, – rašė krepšininkas.