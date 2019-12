Įvertinimai žalgiriečiams: geriausios Ulanovo rungtynės ir išsiryškinę Milaknio minusai gynyboje

Nuotr.: BNS

Kauno „Žalgiris“ iki rungtynių pabaigos laikėsi arti Eurolygos lyderių Stambulo „Anadolu Efes“, tačiau paskutinėmis minutėmis neatsilaikė ir pralaimėjo 68:74.

Svečiai išsivežė pergalę iš Kauno nepaisant to, jog rungtynėse metė vos 2 baudų metimus, kai žalgiriečiai jų išmetė 14 (pataikė 11).

Naudingiausiai „Žalgirio“ gretose rungtyniavo geriausią sezono mačą sužaidęs Edgaras Ulanovas. Puolėjas per 30 minučių pelnė 14 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino kauniečių pasirodymą dvikovoje su Eurolygos lyderiais.

Edgaras Ulanovas – 8,5 balo

30 min., 14 tšk. (3/4 dvit., 2/2 trit., 2/2 baud.), 7 atk. kam., 2 rez. perd., 21 naud. balas.

Edgaras sužaidė naudingiausią sezono mačą, beveik idealiai atakavęs iš žaidimo. Naudingumo balų skaičius galėjo būti ir dar didesnis, jei puolėjas būtų užbaigęs sau įprastą puskablį bei rungtynių pabaigoje pataikęs iš po krepšio su Pleisso minkšta pražanga. Pirmoje mačo dalyje Ulanovas turėjo problemų gynyboje, kai vienoje atakoje nespėjo išlįsti iš po užtvaros su Beaubois, o kitoje vėlavo su Andersonu ir buvo iškart pakeistas. Vis dėlto lietuvis sužaidė labai solidų mačą ir stipriai prisidėjo, jog žalgiriečiai išliktų kovoje iki paskutinių minučių.

Martinas Gebenas – 8 balai

13 min., 11 tšk. (5/6 dvit., 1/2 baud.), 5 atk. kam., 3 kld., 12 naud. balų.

Dvikovą Martinas vėl pradėjo starto penkete ir iškart sužaidė įspūdingą atkarpą – pelnė 6 iš pirmųjų aštuonių taškų, kai tiek taisė netaiklų komandos draugo metimą, tiek pataikė iš vidutinio nuotolio, tiek ir krovė kamuolį iš viršaus. Vėliau lietuvis porą kartų priėmė neteisingus sprendimus, kai arba sudvejojo, arba paskubėjo su metimais, tačiau trečiajame kėlinyje galingu dėjimu nutraukė „Žalgirio“ taškų badą. Gynyboje aukštaūgis taip pat daugmaž viską kontroliavo, ką galėjo, ir neabejotinai buvo solidžiausias kauniečių priekinės linijos žaidėjas antradienį.

Jockas Landale'as – 6,5 balo

27 min., 16 tšk. (3/7 dvit., 3/7 trit., 1/2 baud.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 12 naud. balų.

Australas šioje dvikovoje buvo faktorius prieš lėtus varžovų aukštaūgius ir galėjo tapti mačo didvyriu, jei būtų progas realizavęs sėkmingiau. Landale'as ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo idealią progą išlyginti rezultatą, tačiau prametė tritaškį, o po to šeimininkai nebeatsitiesė. Gynyboje Jockas turėjo didelių problemų su Pleissu ir kauniečiams brangiai kainavo keli Landale'o neatitvėrimai po savuoju krepšiu. Vis dėlto žalgirietį reikia pagirti už kovingumą ir susikuriamas progas bei tikėtis, jog ateityje metimai sukris solidesniu procentu.

Zachas LeDay – 6 balai

23 min., 7 tšk. (1/2 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), 5 atk. kam., 3 kld., 10 naud. balų.

Mažiau metimų iš žaidimo Zachas Eurolygoje šį sezoną išmetė tik prieš „Crvena Zvezda“, bet ir tai antradienio vakarą amerikietis poroje atakų paskubėjo su sprendimais. Krepšininkas tiek skubėjo su tritaškiais, tiek porą sykių įlipo į medį verždamasis. Tiesa, savo kovingumu žalgirietis išgelbėjo kelias atakas, o viena jų galėjo pasibaigti įspūdingiausiu mačo epizodu, kai LeDay įsibėgėjo ir varžovas tik taisyklių pažeidimu apsisaugojo nuo dėjimo.

Lukas Lekavičius – 6 balai

21 min., 5 tšk. (0/3 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), 5 rez. perd., 2 kld., 6 išpr. praž., 8 naud. balai.

Nors pirmuosius taškus pelnė tik 28-ąją minutę, Lekavičius iki ketvirtojo kėlinio pradžios atrodė tikrai solidžiai. Gynėjas pasirodęs aikštėje įnešė energijos bei puikiai nusimetinėjo kamuolį įkirtęs palei galinę liniją ant perimetro ir pikenrolo situacijose bei provokavo pražangas. Vis dėlto lemiamo ketvirčio pradžioje įžaidėjas padarė dvi klaidas perduodant kamuolį, o viena jų buvo sunkiai paaiškinama, kai ant parketo lietuvis paguldė Micičių, tačiau po to sudvejojo. Lukui gynyboje situacijose prieš Micičių buvo sunkiau, tačiau jis puikiai dirbo su panašaus sudėjimo Larkinu, kuris ne kartą pademonstravo savo susierzinimą.

Thomasas Walkupas – 5 balai

27 min., 3 tšk. (0/5 dvit., 1/2 trit.), 5 rez. perd., 2 per. kam., 2 kld., 5 naud. balai.

Mačas amerikiečiui prasidėjo slogiai, kai Beaubois prieš jį pelnė 7 taškus paeiliui. Vėliau Walkupas jau solidžiau atrodė ginantis ir stipriai prisidėjo prie to, jog Larkinas sužaidė vienas prasčiausių rungtynių sezone. Puolime įžaidėjui trūko kūrybingumo, o labai apmaudi situacija buvo ketvirtajame kėlinyje, „Žalgiriui“ bandant perlaužti dvikovos eigą, kai Thomasas pataikė tritaškį, bet prieš tai užmynė šoninę liniją.

Nigelas Hayesas – 4,5 balo

16 min., 0 tšk. (0/2 trit.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 6 naud. balai.

Hayesas ir vėl buvo mėtomas per dvi pozicijas ir jam toliau yra sunku atrasti vietą puolime. Amerikietis per 16 minučių išmetė du tritaškius, kurie buvo per trumpi, o daugiau nelabai ir buvo pastebimas. Vis dėlto gynyboje, be atakos, kai užkliuvęs už užtvaros praleido Micičiaus tritaškį, Nigelas atrodė patikimai ir atliko nemažai juodo darbo.

Artūras Milaknis – 4 balai

23 min., 8 tšk. (1/1 dvit., 2/7 trit.), 1 kld. 3 praž., 0 naud. balų.

„Žalgiris“ rungtynėse taikė tokią gynybą, su kuria buvo neįmanoma paslėpti Milaknio minusų individualioje gynyboje ir momentais atrodė, kad Beaubois sulaužys lietuvio čiurnas. Puolime Milas drąsiai atakavo iš toli, o antrajame kėlinyje buvo užsikūręs, kai po dviejų iš eilės tritaškių bandė pataikyti ir trečiąjį, tačiau tuomet krepšys užsirišo ir vėliau nebeatsirišo.

K.C. Riversas – 3 balai

19 min., 4 tšk. (2/4 dvit., 0/3 trit.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 4 praž., -1 naud. balas.

Metimus daugeliu atvejų Riversas išmeta gerus, tačiau lankas ir toliau išlieka per siauras. Iki atvykimo į Kauną K.C. snaiperio savybėmis neabejojo visa Europa, todėl nėra pagrindo galvoti, jog taip nekris visą likusį sezoną, o šiuo momentu tiesiog reikia apsišarvuoti kantrybe. Gynyboje veteranas porą kartų neblogai sustovėjo, tačiau visų rungtynių metu jam buvo sunku vaikytis Micičių, kuris ne sykį žalgirietį paliko sau už nugaros.

Karolis Lukošiūnas aikštėje pasirodė pirmojo kėlinio pabaigoje ir per 31 sekundę nieko nespėjo padaryti.