Rungtynėse be žiūrovų „Panathinaikos“ įveikė „Fenerbahče“

baboo

kas per nesamone...man gi sake,Lietuvos ekspertai,kad Fredette pries superine europos gynyba bus nulinis,nes cia super gynyba,cia ne Kinija....wtf...nesuprantu...kas per nesamone...cia gi Lietuvos ekspertai jie zino apie krepsini...gi vienas ekspertas is basketnews sake,laimes pries pamesa,efes,chimi,bayern ir t.t. zalgirislaimes 5-8 macus is eiles