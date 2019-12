Pralaimėjimas – „pusė velnio“: kur „Žalgiris“ gali ieškoti paguodos

GTR

Šiaip Žalgiris yra kiek kėblioje padėtyje. Paprastai tokioje sitacijoje būtų pakeistas treneris ir komanda įgautų šviežumo, būtų kažkoks naujas atspirties taškas, tačiau Jasikevičius per geras, kad jį būtų galima net mąstyti atleisti. Tad to naujo atspirties taško nebus. Gal koks netikėtas pralaimėjimas LKL duotų gerą spyrį visiems ir mobilizuotų žaidėjus, bet visgi nepamirškime apie ką kalbame. Čia Eurolyga ir lygis komandų tikrai labai aukštas ir tikrai komandų labai daug labai apyligių. Žalgiris nuo jų atsilieka tik pusę žingsnio, bet to ir trūksta, kad jas į veiktume. Net rungtynės su Rytų parodė, kad Žalgiris žaisdamas apsnūdęs ir nemotyvuotas tiesiog pasiėmė pergalę be pastangų. Gal Žalgiris ir Eurolygos dugne, bet jis vis tiek yra gerokai aukščiau už Eurocup lygį.