„Crvena Zvezda“ klubui – įspūdingo dydžio Eurolygos bauda

Nuotr.: LaPresse – Scanpix

Nuotr. LaPresse – Scanpix

Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai praėjusios savaitės rungtynės su Vitorijos „Baskonia“ baigėsi ne tik pralaimėjimu, bet ir solidžia finansine bauda.

Eurolyga paskelbė, jog už agresiją teisėjų atžvilgiu ir objektų mėtymą į aikštelę Serbijos komandai buvo skirta 34 501 tūkst. eurų bauda.

„Crvena Zvezda“ susitikimą pralaimėjo 64:72, o šiose rungtynėse darbavosi ir teisėjas iš Lietuvos Jurgis Laurinavičius.

Tai jau ne pirma tokia rimta Eurolygos bauda klubams. Visai neseniai Atėnų „Panathinaikos“ ekipa gavo 54 tūkst. eurų siekiančią baudą, o be visa to Graikijos komanda rungtynes su Stambulo „Fenerbahče“ turėjo žaisti be savo žiūrovų.