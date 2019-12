Nuotr.: FIBA.com Nuotr. FIBA.com Pernai Lenkijoje sugrįžimo sezoną sužaidęs Deividas Dulkys pastarąją vasarą laukė geriausio varianto pasirašyti sutartį, kol galiausiai tas laukimas lietuviui mestelėjo Eurolygos klubo kvietimą. Deividas Dulkys MIN: 16.47 PTS: 8 (46.34%) REB: 1.5 AS: 1 ST: 0.5 BS: 0 TO: 0.67 GM: 6 Persiformavimą iš pagrindų išgyvenusi Milano „AX Armani Exchange“ su krepšinio profesoriumi Ettore Messina priešakyje ieškojo sudėties papildymo, kuris leistų produktyviai vykdyti pasiruošimą sezonui, ir atkreipė dėmesį į 31-erių snaiperį. Dulkys į galimybę jungtis prie Italijos grando iš pradžių žvelgė skeptiškai, mat šilutiškiui per daug abejonių kėlė laikinumas. „AX Armani Exchange“ žaidėjų dairėsi trumpam laikotarpiui, kol vieni sudėties žaidėjai išsigydys traumas, o kiti atstovaus savo šalies rinktinėms. Padvejojęs, gynėjas visgi nusprendė pasinaudoti šiuo šansu, kuris garantavo progą tiek ruoštis sezonui geriausiomis sąlygomis, tiek pasitikrinti savo jėgas aukščiausio lygio klube. „Tikrai nesigailiu nė minutės ten praleisti laiko, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ apie patirtį Milane pasaskojo Dulkys. – Susipažinau su daug gerų žmonių, daug išmokau, daug, manau, ir patobulėjau, nes Milano komandoje krepšinio supratimas ir krepšininkų lygis yra tikrai labai aukštas. Ko dar nesitikėjau, tai tiek žaidimo laiko.“ Messinos pasitikėjimą pamažu auginęs Dulkys draugiškų rungtynių cikle į jam skiriamas minutes atsakė solidžiu žaidimu. Lietuvio pavardė dažnai šmėžavo tarp rezultatyviausių Milano ekipos žaidėjų, būta ir tokių susitikimų, kai jis su 16 taškų pergalingame mače su Pistojos „Oriora“ buvo rezultatyviausias komandos krepšininkas. Deividas Dulkys Komanda: Manresos BAXI

Pozicija: SG, SF Amžius: 31 Ūgis: 198 cm Svoris: 82 kg Gimimo vieta: Šilutė, Lietuva Per šešerias rungtynes jo pelnomų taškų vidurkis siekė 8,8 taško. Įsibėgėjus pasiruošimui, iš „AX Armani Exchange“ klubo galvų skriejo pozityvūs signalai, pats procesas tenkino ir Dulkį, tačiau ateities klausimas išliko atviras ir jokiomis garantijomis apie ilgesnį laiką Milane nė nekvepėjo. „Nors jie sakė, kad yra patenkinti, bet pas juos gynėjų – visa gvardija. Pasižiūri į jų gynėjų liniją, ten ir Nemanja Nedovičius, ir Sergio Rodriguezas, ir Michaelas Rollas, daug kitų, todėl žaidimo laiko būtų mažai arba apskritai nebūtų“, – į buvusią situaciją žvelgė Dulkys. Rugsėjo viduryje atskriejus garantuotam pasiūlymui iš Ispanijos, Manresos BAXI klubo, krepšininkas daugiau laukti nebenorėjo ir, suderinęs sutarties sąlygas, nusprendė raityti parašą. Į lietuvio sprendimą, kaip dabar prisimena jis, „AX Armani Exchange“ dar mėgino apeliuoti, tačiau tautietis buvo užtikrintas savo pasirinkimu. „Milano ekipos atstovai sakė: „Pasirašykime bent jau porai savaičių kontraktą“, kol grįš jų žaidėjai. Tačiau tik kol jų žaidėjai grįš, ir tada viskas baigsis. Kalbėjomės su agentu ir nutarėme priimti tai, kas yra rankoje, nes kai baigsis Milane, vėl sėdėsi be nieko“, – pasakojo gynėjas. Pasirinkęs BAXI klubą, Dulkys jaučiasi patenkintas žaidimu garsiojo stratego Pedro Martinezo vadovaujamoje ekipoje. Komanda varžosi stipriausiame nacionaliniame čempionate ir FIBA Čempionų lygoje, kur nuo pagrindinio krepšininko ginklo – tolimų metimų – kentėjo ne vienas klubas. Tarp tokių – ir galingoji „Barcelona“, kuriai per mačą teko sugerti penkis Dulkio taiklius tritaškius. Čempionų lygoje vidutiniškai po 16 minučių žaidžiantis Dulkys fiksuoja 8 taškų, 1,5 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Jo pataikymas iš toli siekia 46,2 proc. Kartu su Panevėžio „Lietkabeliu“ A grupėje kovojanti BAXI komanda su 6 pergalėmis per 9 turus žengia antroje vietoje. Ispanijos pirmenybėse Manresos klubas aštuoniolikos ekipų turnyrinėje lentelėje rikiuojasi 15-as. Apie turiningą patirtį Milane, sunkiausią traumą karjeroje ir karčią pradžią tuometiniame Vilniaus „Lietuvos ryte“ Dulkys bendravo su tinklalapiu „BasketNews.lt“. – Kokį įspūdį paliko darbas Messinos treniruojamoje komandoje?

– Man tiko ta sistema. Tuomet iš ryškesnių žaidėjų buvo Sergio Rodriguezas. Jis daug ką dirigavo. Bet vienose rungtynėse tu gali įmesti 6 taškus, kitose – 0, dar kitose – 26. Tokia buvo jų strategija, jie nenori, jog viskas būtų statoma ant vieno žaidėjo, kaip buvo Milano komandoje prieš tai. Manau, ši strategija atėjo iš San Antonijaus „Spurs“ komandos kartu su Messina, kur nebuvo vieno ryškaus lyderio. Dabar galima pastebėti, jog ką daro Rodriguezas, yra kitaip. Bet man ten sekėsi. Aišku, gal varžovų dėmesys mažiausiai buvo skiriamas man ir aš gaudavau išsimesti, bet man tas tiko. Messina mane vis ragindavo mesti. Aš atvažiavęs žinojau, kad ten nebūsiu, tai tebuvo ikisezoninis pasiruošimas, todėl jie vis pabrėždavo „mums reikia, kad tu mestum į krepšį“. To ir klausiau (šypteli). – Galbūt toks solidus etapas Milane buvo postūmis pasitikėjimo atžvilgiu, jog galite kabintis į aukščiausiąjį lygį Europoje?

– Iš tikrųjų buvo. Atvažiavus nežinojau, ko tikėtis, kaip viskas bus. Tokioje komandoje tu nebūsi žvaigždė, kadangi ten jų yra kelios. Bet jeigu įtinki tai sistemai, tikrai gali žaisti. Ir tai man parodė, kad aš gal netgi dabar galiu žaisti (tokiame lygyje), tačiau viskas labai priklauso nuo sistemos: vienoje komandoje gali žaisti, mesti ir būti vienas lyderių, o kitoje, kur toks pat lygis, negauti minučių, nes treneriui kažkas neįtinka. – Dabar Manresoje tenka dirbti su kitu Europoje garsiu treneriu Pedro Martinezu. Kuo išsiskiria šis strategas?

– Jis – labai skirtingas, tokio trenerio aš dar nesu turėjęs. Mes nedarome jokio skautingo, na, tik labai minimalų. Jis pats labai tiki savimi, mūsų žaidėjais. Pedro strategija – dirbti ties tuo, ką žadėjai geba daryti gerai gynyboje. Pasižiūrime dažniausiai varžovų daromą derinį ir viskas, ir tas man yra labai keista. Pavyzdžiui, praėjusiais metais su Gdynės „Arka“ komanda žaidėme Europos taurėje ir mes turėjome atsiminti kiekvieną varžovų derinį. Žinodavome priešininkų derinius, žaidėjus, kuria ranka varosi kamuolį, ką daro. Čia Martinezas pasakė – tu turi apsiginti vienas prieš vieną, ir viskas. – Tokiu atveju galbūt pats bandote žiūrėti priešininkų rungtynes ir analizuoti? Vis tiek norisi daugiau žinoti apie varžovus.

– Norisi, ir sezono pradžioje labiau norėjosi. Dabar jau įpratau. Na, Ispanijoje beveik visus žinai, aukščiausias krepšinio lygis, visi krepšininkai yra geri, jie varosi kamuolį tiek į kairę, tiek į dešinę puses, jiems labai skirtumo nėra. Galbūt dėl to (tokia trenerio sistema). Aš klausiau Martinezo: „Treneri, kodėl mes nedarome skautingo?“ Jis atsakė: „Jokio skirtumo nėra, tau tik galva susisuks. Na, tu gal suprasi, bet mes turime jaunų žaidėjų, kuriems į galvą pridėjus daug informacijos, jie nereaguos taip, kaip turi reaguoti, kai galvoje yra tuščia, nieko negalvoji ir tiesiog žaidi krepšinį.“ Puolime mūsų strategija labai keitėsi. Turėjome daug traumų, keitėsi daug žaidėjų. Kaip tik keičiasi žaidėjai, taip atsiranda nauja strategija. Kai mūsų įžaidėju buvo Frankie Ferrari (patyrė riešo lūžį), tada buvo daug pikenrolo. Viskas tik per žaidimą du prieš du, todėl stovėdavai kampe ir nelabai ką nedarydavai. Dabar daugiau žaidžia Ryanas Toolsonas, viskas eina per jį. Mano pozicija yra panaši į jo, todėl gaunasi taip, kad aš irgi įtinku tai pačiai sistemai, kurios esmė išbėgti ir išsimesti. – Kokį įspūdį palieka Ispanijos pirmenybės?

– Ispanijos lygis – labai aukštas. Ne pirmus metus žaidžiu ten, teko žaisti ir Turkijoje, kur lygis yra aukštas. Kiekvienas rungtynes tu turi būti 100 proc. susikaupęs. Nebus taip, kad „ai, žaidžiame prieš paskutinę komandą“ ar „žaidžiame prieš vidutiniokus ir turėtume laimėti“. Mes nugalėjome tuomet ketvirtoje vietoje buvusią Badalonos „Joventut“, bet tas nieko nereiškia. Su „Barcelona“ ir Madrido „Real“ yra kitaip. Kai žaidžiau Santjage, mes nugalėjome „Real“ namie. Niekada nežinai. Geriausios šešiolika Čempionų lygos komandų nebus tokio lygio, kaip yra Ispanijoje. Nuotr. FIBA.com – Praėjęs sezonas Lenkijoje buvo sugrįžimo sezonas po kryžminių raiščių traumos. Kaip pavyko atsistatyti po sunkiausios traumos karjeroje?

– Baimės tikrai nėra. Praėjusiais metais gal buvo sunkiau, nes buvo tie pirmieji mėnesiai, pirmasis sezonas po reabilitacijos etapo. Ne tiek, kiek galvoji apie tai, bet tiek, kiek esi išsimušęs iš to žaidimo, iš ritmo, iš reakcijos. Dabar po truputį geriau gaunasi tas sugrįžimas. Praėjusio sezono pabaigoje jau jaučiausi geriau. Ne tai, kad fiziškai kažkas pasikeitė, bet pats tas reagavimas į situacijas ir krepšinio supratimas. – Ar buvo kažkiek nerimo dėl tolimesnės karjeros?

– Ne, aš labai jaunas (šypsosi). Jaučiuosi tikrai gerai. Mano pavyzdys – Rimantas Kaukėnas. Jam buvo 40 metų, jis lakstė, galiu ir aš 30-ies lakstyti. – Ar kalbėjotės su pačiu Rimantu apie tai? Kokie buvo jo patarimai? Galbūt patarė, kad neperskubėtumėte.

– Iš jo pusės kaip tik buvo „skubėk“, bet aš jo nelabai klausiau (šypsosi). Medikai Lietuvoje sakė „ramiai“, o jis sakė „skubėk“. Nelabai paklausiau Rimo. Gavau traumą (2018 metų) lapkričio mėnesį ir man (Stambulo „Buyuksehir Beledivesi“) komanda pasakė, kad galiu nebegrįžti. Man tai buvo labai gerai, nes tada nereikėjo skubėti į sezono pabaigą, papildomai turėjau visą vasarą ramiai susitvarkyti. – Prieš patiriant traumą buvote įtrauktas į išplėstinį Lietuvos rinktinės sąrašą. Gaila, jog paskui viskas taip susiklostė?

– Aišku, visą laiką norisi žaisti rinktinėje. Nesvarbu, koks tai yra turnyras, vis tiek nori atstovauti šaliai. Buvo, kaip buvo, nelabai, ką pakeisi. – O kalbant apie dabartinę situaciją, galbūt tikitės būti tame sąraše?

– Jeigu bus šansas, aš tikrai važiuosiu. Bet man atrodo, kad tie langai yra skirti daugiau pasireikšti jaunimui. Jeigu galima per tuos langus laimėti su jaunimu, tai kodėl gi ne. Bet jeigu mane kvies, aš tikrai važiuosiu su malonumu. Nuotr. BNS – 2017-ais metais su „Golden State Warriors“ komanda dalyvavote NBA Vasaros lygoje. Kaip susiklostė galimybė pasirodyti ten?

– Iš tikrųjų man ten labai patiko. Aš nelabai daug žaidžiau, bet visa ta virtuvė, pamatyti ją iš arti, susipažinau su daug žmonių. Ten yra labai daug politikos, kaip ir visur. Tu sėdi ir matai tuos 18-19 metų vaikinus lakstant, atrodo, tikrai galėtum ten žaisti, bet potencialas – jie. Aš ten buvau tik dėl skaičiaus. Asmeniškai neturėjau jokių lūkesčių, nuvažiavau, pamačiau – patiko. – Kas paliko didžiausią įspūdį kalbant apie veiksmą viduje?

– Buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip treneriai kalbasi su žaidėjais, kaip žaidėjai reaguoja, taip pat organizacinės smulkmenos. Treniruotės vyko pagal „Warriors“ stilių, tai buvo įdomu pamatyti, kad ir snaiperiui, kad ir šiaip krepšininkui. Pavyzdžiui, niekur kitur nesu girdėjęs, jog treniruotės metu garsiausiai būtų leidžiama muzika. Kai treneris kalba, muzikos nėra. Kai žaidi penki prieš penkis, taip pat jos nėra, bet kai vyksta metimai ar kitas darbas, jie užleidžia muziką, nes nori, kad tu atsipalaiduotumei. – Grįžtant į pačią profesionalios karjeros pradžią, kai ateitį susiejote su Vilniaus „Lietuvos rytu“. Per tuos trejus metus gavote kažkiek pasireikšti sostinės komandoje, paskui buvote skolinamas Latvijos, Lenkijos ir Turkijos klubams. Kokie prisiminimai kyla mąstant apie tą etapą?

– Daug ko išmokau, daug ką supratau apie profesionalaus krepšinio virtuvę. Kai tu tikiesi čia būti 2-3 metus, tuo pat metu viskas labai greitai gali pasikeisti. Man tas įvyko. Ten važiavau būdamas naivus, visais pasitikintis. Tikrai nebuvo lengva. Atvažiavus į Vilnių vyr. treneriu dirbo Aleksandras Džikičius. Susitikome su juo, nuėjome pavalgyti, jis – atviras treneris, ir tada pasakė: „Aš tavęs nepasirinkau. Klubas tave pasirinko, o aš tavęs nenorėjau.“ Taip tiesiai ir pasakė. Man, pasirašiusiam kontraktą, buvo sunku suprasti, kaip valdžia ir treneris gali nesutarti. Bet man ir pačiam buvo sunku priprasti prie europietiško krepšinio, nes iki tol JAV buvau praleidęs šešerius metus. Tada buvo visai kitas supratimas.

