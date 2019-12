Geriausių dešimtmečio Lietuvoje žaidusių legionierių Top 10

Nuotr.: BNS, D.Lukšta/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. BNS, D.Lukšta/BasketNews.lt iliustracija Lietuvos krepšinio klubai šiais laikais nėra įsivaizduojami be legionierių indėlio, o dažniausiai atvykę užsieniečiai tampa kertine pergalių dalimi. Per šį dešimtmetį buvo legionierių, kurių pavardės jau buvo garsios prieš atvykstant į Lietuvos krepšinio lygą (LKL), bet čia ryškiau suspindėti jiems nepavyko – broliai Ballai, Miltas Palacio ar Ty Lawsonas. Netrūko ir krepšininkų, kurie neatrodė ypatingi, tačiau vėliau užsirekomendavo kitose šalyse ir tapo žvaigždėmis – Aronas Baynesas, Bobanas Marjanovičius ar Vasilije Micičius. O kas gi buvo pastarojo dešimtmečio geriausieji, spindėję Lietuvoje bei vėliau sėkmingai pratęsę karjeras ir palikę ryškius prisiminimus mūsų šalies klubų gerbėjams? Tinklalapis „BasketNews.lt“ pateikia geriausių dešimtmečio Lietuvoje žaidusių legionierių dešimtuką. 10. Jerai Grantas Nuotr. BNS Grantas pirmą kartą į Klaipėdos „Neptūną“ atvyko 2015-aisiais, palikęs „Ventspils“ ekipą, kur praleido du sezonus. Nuo pat pradžių amerikietis tapo svarbia klaipėdiečių dalimi ir padėjo klubui prasibrauti į antrąjį Europos taurės etapą, vidutiniškai rinkdavęs po 8,9 taško ir 12,6 naudingumo balo. 203 cm ūgio centras drauge su Danieliu Ewingu, Donatu Zavacku ir kitais po metų pertraukos sugrąžino „Neptūną“ į LKL finalą, o pats amerikietis vidutiniškai pelnė po 9,6 taško, atkovojo po 6 kamuolius ir rinko po 14,1 naudingumo balo. Po sėkmingo sezono aukštaūgiui netrūko pasiūlymų iš užsienio klubų, tačiau vidurio puolėjas nusprendė likti ten, kur 2016-aisiais rungtynių metu pasipiršo būsimai savo žmonai Jessicai. Vis dėlto antrieji metai Lietuvoje Grantui tiek pagal komandos pasiekimus, tiek pagal asmeninę statistką nebuvo tokie sėkmingi – ketvirta vieta LKL (vid. 8,8 tšk., 12,6 naud. bal.) ir pasiektas aštuntfinalis FIBA Čempionų lygoje (vid. 8 tšk., 8,6 naud. bal.). 30-metis turėjo pasiūlymą likti trečiajam sezonui Klaipėdoje, bet pasirinko antrąją Italijos lygą. Kaip paaiškėjo vėliau, Grantas su uostamiesčio klubu ne atsisveikino, o tarė „iki“. Po klajonių Italijoje ir Venesueloje visų „Neptūno“ sirgalių džiaugsmui Grantas su klubu pasirašė sutartį 2018-2019 m. sezonui, o būtent šis jam tapo geriausiu karjeroje. Iš Merilando kilęs aukštaūgis ilgą laiką Čempionų lygoje buvo naudingiausias žaidėjas ir atvedė uostamiesčio ekipą iki aštuntfinalio, pelnydamas po 14,5 taško, atkovodamas po 8,3 kamuolio ir rinkdamas po 18,1 naudingumo balo. LKL Grantas taip pat buvo sunkiai sustabdoma jėga, rinkęs po 10,8 taško ir 15,3 naudingumo balo bei su „Neptūnu“ iškovojęs bronzos medalius. Toks sugrįžimas į Klaipėdą amerikiečiui garantavo kontraktą su Strasbūro SIG, tačiau prieš pat Naujuosius metus Grantas paliko Prancūzijos klubą. 9. Justinas Dentmonas Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys Amerikietis į Kauno „Žalgirį“ atvyko 2013-ųjų vasarą ir jam tai buvo pirmoji patirtis Europoje. Iki atvykimo į Europą Dentmonas daugiausia laiko praleido G lygoje, kur 2012-aisiais tapo MVP bei trumpam žaidė NBA. Su Šarūnu Jasikevičiumi įžaidėjų duetą „Žalgiryje“ sudaręs tuomet 28-erių krepšininkas greitai tapo sirgalių numylėtiniu, pasižymėjęs netradiciniais sprendimais puolime. Su ne pačius geriausius laikus išgyvenusiu „Žalgiriu“ amerikietis pateko į Eurolygos „Top 16“ etapą, kur labiausiai įsiminė paskutinės jo rungtynės – pasirodymas su Madrido „Real“. Dentmonas tuomet įmetė 36 taškus ir buvo pagrindinis pergalės kalvis. Iki šiol žaidėjo pelnyti 36 taškai išlieka geriausias individualus rezultatas „Žalgirio“ istorijoje Eurolygoje. LKL tą sezoną žalgiriečiai reguliariajame sezone pirmą ir vienintelį kartą istorijoje finišavo ketvirti, o tai reiškė, kad jau pusfinalyje jų laukė tuomečio favorito, Vilniaus „Lietuvos ryto“ barjeras. Nepaisant pralaimėjimo pirmajame mače, „Žalgiris“ laimėjo kitus du susitikimus, o finale 4-2 palaužė „Neptūną“ ir tapo čempionais. Per pusfinalio ir finalo serijas Dentmonas vidutiniškai rinkdavo po 15,7 taško. Po sezono amerikietis persikėlė rungtyniauti į Kiniją ir, nors vėliau buvo kalbų skirtingais laikotarpiais, kad įžaidėjas sugrįš į „Žalgirį“, tai neįvyko. Šiuo metu 34-erių gynėjas atstovauja Po Ortezo „Elan Bearnais“ ir Čempionų lygoje su 22,6 taško vidurkiu yra rezultatyviausias turnyro žaidėjas. 8. Juanas Palaciosas Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas Pirmą kartą į Lietuvą kolumbietis atvyko 2013-ųjų vasarą, kai iš Nantero JSF persikėlė į tuometį Vilniaus „Lietuvos rytą“. Būtent Vilniuje 28-erių metų Palaciosas atskleidė visą savo potencialą ir užsirekomendavo Europoje ne tik kaip solidus puolimo žaidėjas, bet ir gynyboje atsiduodantis krepšininkas. „Lietuvos ryte“ kolumbietis buvo lyderis abiejose aikštelės pusėse. Tą sezoną vilniečiai rungtyniavo Eurolygoje, kur Palaciosas rinko 10 taškų ir 10,7 naudingumo balų statistiką, o iškritus į Europos taurę kolumbietis dar labiau pagerino savo vidurkius – 14,4 taško ir 16,1 naudingumo balo. Tuometis „Lietuvos rytas“ dominavo LKL reguliariajame sezone, o Palaciosas buvo pripažintas lygos MVP, pelnydamas po 14,4 taško, atkovodamas po 6,7 kamuolio ir rinkdamas po 19,3 naudingumo balo. Vis dėlto pirmąją vietą reguliariajame sezone užėmęs sostinės klubas jau pusfinalyje susitiko su tais metais buksavusiu „Žalgiriu“ ir pralaimėjo jam seriją 1-2, kas reiškė pirmą „Lietuvos ryto“ nepatekimą į LKL finalą po 15 metų pertraukos. Po metų Vilniuje 206 cm ūgio krepšininkas sulaukė kvietimo iš Izmiro „Pinar Karsiyaka“, su kuria netikėtai triumfavo Turkijos čempionate, o vėliau ir grįžo į Eurolygą. Palacioso sugrįžimas į Lietuvą įvyko 2017-ųjų vasarą, tačiau šįkart jis persikėlė ne į Vilnių, o į konkurencingą sudėtį surinkusį „Neptūną“. 2017-2018 m. sezoną uostamiesčio ekipa pradėjo galingai, tačiau prieš Naujuosius metus sulaukė finansinių sunkumų ir dėl to iš pradžių prarado Arną Butkevičių ir Mindaugą Girdžiūną, o sausio pradžioje klubą paliko ir į Stambulo „Bešiktaš“ išvykęs Palaciosas. Tuomet, būdamas 32-ejų, kolumbietis net ir per kelis mėnesius trukusią karjerą Klaipėdoje spėjo palikti ryškų atsiminimą komandos sirgaliams, kai su juo „Neptūnas“ LKL per 17 rungtynių laimėjo 14 sykių, o pats krepšininkas ne kartą tapo savaitės MVP ir rinko 15,2 taško ir 20,1 naudingumo balo statistiką. Šiuo metu Madrido „Estudiantes“ garbę ginantis atletas 2017-2018 m. Čempionų lygoje „Neptūnui“ pelnydavo po 13,3 taško ir atkovodavo po 7,2 kamuolio. 7. Nemanja Nedovičius Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus 2012-2013 m. sezone „Lietuvos ryte“ žaidęs Nedovičius buvo vienas iš daugelio Balkanų šalių atstovų, tuo metu atvykusių į Vilnių, tačiau serbas būdamas vos 21-erių sugebėjo išsiskirti iš kitų. Vilniuje Nedovičius pasižymėjo savo veržlumu ir debiutiniame sezone Eurolygoje pelnė po 9,8 taško ir atliko po 2,1 rezultatyvaus perdavimo. LKL jaunasis serbas su „Lietuvos rytu“ nukeliavo iki finalo, o pats 191 cm ūgio talentas pelnydavo po 11,1 taško ir atlikdavo po 3,8 rezultatyvaus perdavimo. Vilniečiai su gynėju turėjo kontraktą ir 2013-2014 m. sezonui, tačiau jo išlaikyti nesugebėjo, nes krepšininką 2013-ųjų NBA naujokų biržoje 30-uoju šaukimu pakvietė Finikso „Suns“, kuri vėliau išsiuntė jį į „Golden State Warriors“. Svajonę išpildęs Nedovičius už Atlanto gavo „Europos Derricko Rose'o“ pravardę, tačiau NBA sužaidė vos 25 rungtynes, kur vidutiniškai pelnydavo po tašką. Po metų, praleistų NBA, atletas grįžo į Europą, o ryškiausiai suspindėjo Malagos „Unicaja“ klube, kai 2017-2018 m. sezone Eurolygoje pelnydavo po 16,7 taško ir rinkdavo po 16,8 naudingumo balo. Būdamas 28-erių Neodvičius šiuo metu gina Milano „AX Armani Exchange“ ekipos garbę ir, nors jo pasirodymuose netrūksta blykstelėjimų, žaidimą stabdo nuolatinės traumos, kurios persekioja jį visą karjerą. 6. Marko Popovičius Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Absoliučiu fanų numylėtiniu Kaune tapęs kroatas pirmą kartą į „Žalgirį“ atvyko 2006-aisiais, o jo sugrįžimas 2011-aisiais buvo sutiktas itin džiaugsmingai visų klubo sirgalių. Prie Vladimiro Romanovo laikų „Žalgirio“ prisijungęs Popovičius pateko į ambicingą, tačiau Eurolygoje savo žygį tuo metu tradiciškai „Top 16“ etape užbaigusią komandą. Pats Popas 2011-2012 metų sezone stipriausioje Senojo žemyno lygoje rinko po 12,5 taško ir 11,4 naudingumo balo, o LKL jo vidurkiai išliko panašūs – 10,3 taško ir 11,1 efektyvumo balo. Po asmeniškai sėkmingo sezono, vainikuoto LKL auksu, Popovičius dar metams pasiliko Kaune, kur jau jam vadovavo Aleksandrą Trifunovičių trenerio poste pakeitęs Joanas Plaza. 2012-2013 m. sezonas visam „Žalgiriui“ buvo permainingas, o pergales reguliariajame Eurolygos sezone skynusios komandos lyderiu tapo būtent 185 cm ūgio gynėjas – 13,4 taško ir 12,5 efektyvumo balo. Sezone, kuomet Romanovo erai Kaune atėjo pabaiga, klubas neišsaugojo dalies lyderių, tačiau Popas liko iki sutarties pabaigos ir iškovojo jau ketvirtąjį LKL auksą karjeroje. Dveji praleisti metai šiame dešimtmetyje „Žalgiryje“ Popovičiui užtarnavo kauniečių meilę, nepaisant to, jog krepšininkas vėliau bylinėjosi teisme su buvusiu klubu dėl neišmokėto atlyginimo, o tuometinio arenos pranešėjo Karolio Tiškevičiaus šūksnis „Mar-ko Po-po-vič“, gynėjui įmetus tritaškį, dar dabar daugeliui yra įstrigę atmintyje. Vėliau 185 cm ūgio snaiperis gynė Maskvos srities „Chimki“ garbę, o karjerą užbaigė praėjusį sezoną Fuenlabrados „Montakit“ klube. 5. Leo Westermannas Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta Dar vienas žalgirietis, kuris ne tik atstovavo Kauno klubui, bet po išvykimo į kitą ekipą į jį vėliau dar sugrįžo. Pirmą kartą į „Žalgirį“ prancūzas atvyko būdamas vos 24-erių, bet jau tada Eurolygoje buvo sukaupęs ketverių metų patirtį, prieš tai rungtyniavęs Belgrado „Partizan“ ir Limožo CSP komandose. Iki tol traumų kamuotas Westermannas į Kauną buvo pakviestas vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus pageidavimu ir iškart tapo pagrindiniu aikštės generolu. Naujo formato Eurolygoje debiutavęs Leo vidutiniškai rinko po 8,2 taško ir atliko po 5,5 rezultatyvaus perdavimo, o su „Žalgiriu“ vėliau laimėjęs LKL, vasarą sulaukė Maskvos CSKA dėmėsio, kur ir persikėlė. Vis dėlto Rusijoje gynėją persekiojo sveikatos problemos, po kurių į krepšininką dauguma klubų žiūrėjo su abejonėmis, tačiau 2018-ųjų rudenį „Žalgiris“ dar sykį suteikė galimybę įžaidėjui. Nors 198 cm ūgio gynėjui prireikė laiko, kad įsivažiuotų, o sezono viduryje jį iš rikiuotės kuriam laikui dar buvo išėmusi kelio trauma, antroje sezono pusėje žalgiriečių žaidimas buvo itin priklausomas nuo Westermanno. Prancūzo statistika Eurolygoje nebuvo įspūdinga (vid. 6,4 tšk., 2,8 rez. perd.), bet būtent jo sugrįžimas į rikiuotę sutvarkė „Žalgirio“ puolimą, kuris reguliarųjį sezoną užbaigė 6 pergalėmis paeiliui ir įšoko į atkrintamųjų traukinį. Vasaros pradžioje antrąjį LKL auksą iškovojęs Westermannas po sezono vėl patraukė Europos grandų dėmesį ir šį kartą prisijungė prie Željko Obradovičiaus vadovaujamos Stambulo „Fenerbahče“. 4. Tyrese'as Rice'as Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus Tai, kokio lygio talentą 2011-2012 m. sezone komandoje turėjo tuometiniai „Lietuvos ryto“ vadovai, turbūt suprato tik vėliau. Į sostinės klubą būdamas 24-erių Rice'as atvyko iš Vokietijos klubo „Artland Dragons“ ir Vilniuje iškart tapo lyderiu, Europos taurėje rinkdavęs 11,1 taško ir 4,7 rezultatyvių perdavimų statistiką. Būtent 2011-2012 m. sezonas vilniečiams Europos taurėje buvo paskutinis iki šiol, kai jie pateko tarp keturių stipriausių klubų, tais metais finišavę trečioje vietoje. LKL Rice'as vidutiniškai rinko 9,7 taško ir 10,6 naudingumo balo, o su „Lietuvos rytu“ finalo serijoje 0-3 nepasipriešino „Žalgiriui“. Nors ilgai buvo kalbų, kad amerikietis liks Vilniuje ir kitam sezonui, galiausiai Rice'as grįžo į Vokietiją, kai prisijungė prie Miuncheno „Bayern“, o vėliau gynėjas savo karjeroje pasiekė įspūdingų pasiekimų bei įgijo žvaigždės statusą Europoje. 2014-aisias 185 cm įžaidėjas atvedė Tel Avivo „Maccabi“ į netikėtą triumfą Eurolygoje, o pats tapo finalo ketverto MVP. Dar po metų Rice'as su „Chimki“ laimėjo Europos taurę, kur taip pat tapo finalų MVP. Vėliau krepšininkas gynė „Barcelonos“ ir Bambergo „Brose“ klubų garbę, o dabar 32-ejų atletas atstovauja Atėnų „Panathinaikos“, kur neseniai visiems priminė apie save Graikijos derbyje su Pirėjo „Olympiakos“ įmetęs 41 tašką. 3. Sonny Weemsas Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus Į „Žalgirį“ Weemsas atvyko NBA lokauto metu, tačiau su juo pasirašė sutartį iki sezono pabaigos, todėl skirtingai nei kaip taip pat tuomet žaidęs Lawsonas, už Atlanto negrįžo po kelių mėnesių. Iš tiesų, amerikiečio atvykimas į Kauną tuomet tapo didele sensacija Europoje, nes prieš tai puolėjas buvo svarbi Toronto „Raptors“ dalis ir vidutiniškai NBA rinko po 8,8 taško. Galingais dėjimais pasižymėjęs Weemsas netruko užkariauti „Žalgirio“ gerbėjų širdis, o Eurolygoje su 15,5 taško vidurkiu 2011-2012 m. sezone buvo trečias pagal rezultatyvumą. Labiausiai įstrigęs į atmintį, tuomet 25-mečio žaidėjo epizodas „Žalgiryje“ neabejotinai yra dėjimas į „Chimki“ krepšį paskutinėmis rungtynių sekundėmis, padovanojęs kauniečiams pergalę Vieningoje lygoje. Vis dėlto Weemso karjerą Kaune aptemdė pavasarį LKL rungtynėse patirta pėdos trauma, po kurios krepšininkas paliko „Žalgirį“ ir, nors vėliau žadėjo atvykti stebėti finalo serijos, taip ir nebegrįžo. Po sezono „Žalgiryje“ atletas persikėlė į CSKA klubą, kurio garbę gynė trejus metus ir 2014-aisiais buvo išrinktas į simbolinį Eurolygos penketą, o po vėliau praleisto sezono NBA, krepšininkas grįžo į stipriausią Senojo žemyno krepšinio lygą, kur atstovavo „Maccabi“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ ekipoms. Šiuo metu Weemsas rungtyniauja Kinijoje, kur pernai tapo šios šalies čempionu. Įdomu, jog amerikietį su Lietuva sieja ne tik vienas sezonas „Žalgiryje“, bet ir sūnus su lietuvaite. Tai, kad Weemsas turi nesantuokinį vaiką su lietuvaite, žaidėjas netiesiogiai patvirtino, kai 2017-aisiais įsivėlė į dopingo skandalą. 2. Kevinas Pangosas Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Kanadietis į Kauną iš Las Palmo „Gran Canaria“ klubo atvyko būdamas 23-ejų, tačiau nepaisant jauno amžiaus, „Žalgiris“ ir komandos fanai su krepšininku siejo dideles viltis. Tikėtis, jog Pangosas iškart taps žalgiriečių vedliu pagrindo buvo – kanadietis baigė prestižinį Gonzagos universitetą, kur su Domantu Saboniu buvo vienas iš lyderių, o debiutiniame sezone Senajame žemyne Europos taurėje turėjo 11,9 taško ir 4,8 rezultatyvių perdavimų vidurkį. Vis dėlto pradžia Kevinui Eurolygoje nebuvo tokia sėkminga, kaip daugelis tikėjosi, ir jis po pirmųjų šešerių rungtynių vidutiniškai rinko po 5,7 taško ir 1,7 naudingumo balo. Sezono eigoje Pangoso žaidimo kreivė kilo į viršų, nors ir nebuvo išvengta bangavimų, o pirmuosius metus Eurolygoje 189 cm ūgio gynėjas užbaigė su 8,7 taško ir 7,2 naudingumo balo vidurkiais. Pirmaisiais metais Eurolygoje apšilęs ir su „Žalgiriu“ LKL laimėjęs kanadietis didžiausius laimėjimus pasiekė antrajame savo sezone Kaune, kai jau nuo jo pradžios tapo elitiniu įžaidėju Senajame žemyne. Su tokiu Pangoso žaidimu „Žalgiris“ iškart iš Eurolygos vidutiniokų tapo ne tik dėl atkrintamųjų kovojančiu klubu, bet, kaip paaiškėjo vėliau, ir finalo ketverto kalibro komanda. Istorinį žygį su „Žalgiriu“ 2017-2018 m. sezone surengęs kanadietis Eurolygoje vidutiniškai rinko 12,7 taško, 5,9 rezultatyvių perdavimų ir 14,2 naudingumo balų statistiką, o toks jo pasirodymas užtarnavo vietą antrajame simboliniame penkete. Vasarą su Laikinosios sostinės klubu antrą sykį LKL laimėjęs Pangosas persikėlė į „Barceloną“, kur rungtyniauja ir dabar. Tiesa, šį sezoną krepšininką kamuoja sveikatos problemos ir jis ant parketo Eurolygoje dar nepasirodė. 1. Brandonas Daviesas Nuotr. BNS „Geriausias „Žalgirio“ centras, kurio marškinėliai nėra iškelti į viršų“, – gegužės mėnesį apie savo auklėtinį taip atsiliepė Jasikevičius. Ir su tuo nesutikti tikrai negalime – Daviesas per porą sezonų Kaune ne tik tapo auksinių „Žalgirio“ laikų vedliu, bet ir visų klubo gerbėjų numylėtiniu už aikštelės ribų. Brandonas į „Žalgirį“ atvyko 2017-aisiais iš „Monaco“ klubo, tačiau, nepaisant sukauptos dvejų metų patirties NBA, jo pradžia Eurolygoje, anaiptol, nebuvo lengva. Davieso persilaužimas vyko sezono eigoje, o tikėjimą krepšininku išreiškęs „Žalgiris“ dar prieš atkrintamųjų seriją su „Olympiakos“ pratęsė su juo sutartį. Už tokį „Žalgirio“ pasitikėjimą centras atsidėkojo su kaupu ir vedė komandą į pirmąjį kauniečių finalo ketvertą moderniosios Eurolygos istorijoje. 3-1 laimėtoje serijoje su „Oly“ Daviesas tiesiog sužvėrėjo ir vidutiniškai rinko 17 taškų ir 19,8 naudingumo balų statistiką. Sezoną 208 cm ūgio krepšininkas vainikavo LKL auksu bei finalo serijos MVP apdovanojimu, paskutinėse rungtynėse su „Rytu“ pademonstravęs absoliutų dominavimą – 29 taškai, 8 atkovoti kamuoliai ir 42 naudingumo balai. 2018-2019 m. sezoną Daviesas pasitiko jau kaip vienas pagrindinių kandidatų perimti lyderio vaidmenį iš Pangoso ir su šia užduotimi susitvarkė. 28-erių atletas „Žalgiriui“ antrus metus paeiliui Eurolygoje padėjo pasiekti atkrintamąsias, o pats vidutiniškai rinko po 14,2 taško ir 16,9 naudingumo balo bei pateko į pirmąjį lygos simbolinį penketą. Daviesas tapo vos antruoju žalgiriečiu istorijoje, kuris sulaukė tokio Eurolygos įvertinimo. Pirmasis buvo Arvydas Sabonis, tarp penkių geriausių išrinktas 2003-2004 m. sezone. Karjerą „Žalgiryje“ Daviesas vainikavo antruoju LKL auksu ir po jo persikėlė į Kataloniją, kur prisijungė prie žvaigždžių perpildytos „Barcelonos“.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Įspūdingai į mačą sugrįžusi „Blazers“ krito po pramesto Anthony tritaškio Pitino pastabos: „Calathes turi eiti į salę ir atlikti metimus valandų valandas“ Niujorko derbyje antirekordą pasiekusi „Nets“ nusileido Brazdeikio atstovaujamai „Knicks“ Namie dominuojanti ASVEL dramatiškai parklupdė Kurtinaičio komandą Rezultatyviausiai rungtyniavęs Valančiūnas atvedė „Grizzlies“ į pergalę Oklahomoje Jerai Grantas išsiskyrė su Prancūzijos klubu Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (1) Heras palaciosas, grantas? :DdD cia tipo idejo kad nebutu vien zalgirio ir ryto zaidejai ar kaip? nei talentu, nei pasiekimais negali net lygintis su tokiais zaidejais kuriu cia nera kaip lawsonas ar andersonas.. Atsakyti Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 1

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.