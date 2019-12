Be Kalėdinių stebuklų: „Žalgiris“ pralaimėjo devintą kartą iš eilės

Nežinau kas Šarui šauna į galvą, bet kokio by... reikia Jankūna leist kuris vos pajuda?Dvi idealios atakos sugriuvo per tą kreivarankį. Lekavičius ir vėl nesusipratimas. Dabar kaip tik norėtūsi, kad žalgiris pralaimėjimų rekordus pamuštų kokius tik įmanomą, nes į žalgirį niekas rimtai šį sezoną nebežiūrės, o važiuos kaip žaist kaip su lengvą tašką atiduodančia komanda. Sorry, bet Landale kad ir kaip gerai bežaistų, jam apie NBA dar tik labai svajot. Toliau visą komandą išformuot ir pradėt kažką nuo 0 gero kurt.