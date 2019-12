„Fenerbahče“ nepratęsė sutarties su Štimacu

TDaY

Nesvaikit zaliapirdziai, zmogus eilitineje Eurolygos komandoje rinkdavo po 5 taskus per 9 minutes. Cia lygu tam paciam, kaip Eurolygos apsoliuciam autsaideryje zalgiryje mesti po 25 taskus per rungtynes. Jus galvojat jis is elitines komandos kelsis i absoliutu lygos dugna :DD? Naivuoliai :DD