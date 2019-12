Dešimt Lietuvos krepšinio dešimtmečio skandalų

Nuotr.: AP, AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Nuotr. AP, AFP, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Tinklalapis „BasketNews.lt“ tęsia šio dešimtmečio krepšinio apžvalgą ir pristato 10 didžiausių Lietuvos krepšinio skandalų nuo 2010 iki 2019 metų.

„Žalgirio“ finalas be trenerio

Dešimtmetis prasidėjo neeiliniu įvykiu ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio krepšinyje. Kauno „Žalgiris“ 2009-2010 metų sezono LKL finalo serijos metu po trečiųjų rungtynių nusprendė atleisti vyriausiąjį trenerį Darių Maskoliūną.

Tuomet „Žalgiris“ oficialiai skelbė, kad strategas nevykdė įsipareigojimų ir diskreditavo klubo vardą. Klubo savininku tuomet buvo Vladimiras Romanovas.

Knygoje „Aš – stebuklas, Jūs nepastebėjote?“ detaliau aprašytas abiejų pusių išsiskyrimas.

„Maskoliūnas paėmė Romanovo jam kišamą lapą, suplėšė jį ir numetė šiam atgal į veidą. Du įtūžę vyrai stovėjo vienas priešais kitą „Žalgirio“ autobuso priekyje ir nė vienas neketino nusileisti: treneris ruošėsi išvykti į trečiąsias LKL finalo rungtynes, o klubo savininkas norėjo jį čia ir dabar atleisti.

Kompromisas buvo toks: Romanovas leidžia Maskoliūnui važiuoti su komanda į Vilnių, bet jeigu „Žalgiris“ vakare rungtynes pralaimės, treneris bus atleistas. Trečias rungtynes Vilniuje „Žalgiris“ po atkaklios kovos pralaimėjo 81:83.

Nuotr. Fotodiena.lt/A.Pliadis

Kitos dienos rytą Maskoliūnas buvo iškviestas į Romanovo kabinetą. Šis jam pradėjo aiškinti, kaip komanda turėtų žaisti, braižyti ant baltos lentos schemas, aiškinti, kurie žaidėjai turėtų rungtyniauti. Tada treneris atsistojo, pareiškė, kad neturi laiko klausytis tokių nesąmonių, nes jam reikia peržiūrėti rungtynių įrašą ir paruošti komandą ketvirtajam mačui.

Kivirčas baigėsi tuo, kad „Ūkio banko“ apsauginiai neleido Maskoliūnui patekti į komandos treniruotę. Penki didžiuliai apsaugininkai su ginklais stovėjo prie įėjimo į salę.

„Gerai, tegul šitie du tavo vaikinai paima mane už parankių, užeinu į savo kabinetą, pasiimu daiktus, užeinu į rūbinę, paspaudžiu visiems rankas, ir išeinu“, – bandė derėtis Maskoliūnas.

Banko vadovas nenusileido ir netrukus treneris sėdo į automobilį ir išvažiavo namo“, – apie „Žalgirio“ ir Maskoliūno išsiskyrimą rašoma knygoje.

Kitose ketveriose rungtynėse „Žalgiriui“ vadovavo ekipos krepšininkai Dainius Šalenga ir Marcusas Brownas.

Seriją rezultatu 4-3 laimėjo Vilniaus „Lietuvos rytas“.

Palangos „Naglio“ lažybų skandalas

2011 metų balandžio 5-oji. Kauno „Žalgiris“ LKL rungtynėse namie 103:66 sutriuškino Palangos „Naglį“.

Palangos klubo vadovai kitą dieną patys kreipėsi į Lietuvos lažybų bendroves prašydami patvirtinti arba paneigti kilusius įtarimus dėl galimai specialiai triuškinančiu skirtumu pralaimėtų rungtynių „Žalgirio“ komandai.

Palangos klubo vadovams įtarimų sukėlė atsaini „Naglio“ krepšininkų gynyba ir elgesys, nederantis profesionalams. Paaiškėjo, kad Lietuvos lažybų bendrovėse buvo itin aktyviai statoma už „Naglio“ ekipos pralaimėjimą didesniu nei 30 taškų skirtumu.

Klubas pradėjo vidinį tyrimą ir iš lažybų bendrovių gavo vaizdo medžiagą, kurioje buvo atpažinti prieš savo komandą statę krepšininkai bei jų giminaičiai.

Vien didžiausiose Lietuvos lažybų bendrovėse už „Naglio“ pralaimėjimą didesniu nei 30 taškų skirtumu buvo pastatyta per 30 tūkst. litų.

Iš pradžių tvirtinę, kad atlikus vidinį tyrimą paviešins pinigus prieš savo komandą stačiusius krepšininkus, vėliau „Naglio“ vadovai nusprendė to nedaryti.

Visgi savo ėmėsi LKF, kuri atliko tyrimą ir nustatė, kad lažybose dalyvavo keturi krepšininkai. Trys iš jų – Vytautas Buzas, Rimas Varanauskas ir Vidmantas Užkuraitis. Jiems buvo skirtos 3 tūkst. litų baudos. Ketvirtasis žaidėjas nebuvo įvardintas.

Po šių įvykių Palangos ekipos treneris Gediminas Petrauskas paliko savo postą, sprendimą motyvuodamas prarastu pasitikėjimu žaidėjais.

Dar vienas lažybų skandalas nutiko 2015 metų balandžio 16 dieną. Tuomet Kėdainiuose turėjo įvykti Kėdainių „Nevėžio“ ir „Mažeikių“ susitikimas, bet LKL prieš pat rungtynes paskelbė, kad mačas atšaukiamas.

To priežastis – gautas signalas dėl itin didelių statymų už „Mažeikių“ pergalę, o koeficientas už mažeikiškių pergalę sumažėjo nuo 3,5 iki 1,5. LKL nusprendė susisiekti su Lošimų priežiūros tarnyba, o ši dar iki tol buvo sulaukusi vienos Lietuvos lažybų bendrovės pranešimo.

LKL nusprendė rungtynes atšaukti ir perkelti į kitą datą.

Mindaugo Balčiūno suėmimas

Nuotr. BNS

2013 metų sausio 7 diena. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas suimtas dėl įtarimų korupcija.

Tuomet buvo atliekamas tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo rekonstruojant Panevėžio viešbutį „Romantic“.

Buvo įtariama, kad prieš 2011 metų Europos krepšinio čempionatą Lietuvoje galėjo būti parengtas planas, kaip neteisėtai už Panevėžio savivaldybės pinigus rekonstruoti viešbutį.

Balčiūnas buvo suimtas 48 valandoms, po jų buvo nutarta jo laisvę apriboti dar 20 dienų.

Balčiūnas sulaukė LKF palaikymo, kuri neturėjo minčių nušalinti savo darbuotoją nuo pareigų.

„Kaip jis gali trukdyti tyrimui? Dviejų vaikų tėvas, šeima... Dabar sulaikytas kaip koks nusikaltėlis, kuris būtų pardavinėjęs narkotikus. Nesuprantu... Keista, labai keista“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Arvydas Sabonis.

Praleidęs 10 dienų areštinėje, Mindaugas Balčiūnas buvo išleistas į laisvę.

Byla dėl įtarimų korupcija tęsėsi beveik penkerius metus ir baigėsi 2018 metų spalio mėnesį, Balčiūną išteisinus.

Anot BNS, Prokuratūra Balčiūną kaltino, kad dirbdamas LKF susitarė su federacijos vyriausiąja finansininke ir vykdomąja direktorė dėl to, kad LKF vardu būtų išrašytos tikrovės neatitinkantys darbų atlikimo ir perdavimo aktai apie neva Panevėžio miestai savivaldybei LKF suteiktas paslaugas.

Buvo tiriama, ar Panevėžio miesto pinigai nebuvo apgaule perduoti LKF, kuri vėliau juos panaudojo „Romantic“ viešbučio atnaujinimui.

Pareigūnai skelbė, kad LKF naudai užvaldė 2,375 mln. litų (per 687 tūkst. eurų), iš jų daugiau nei 80 proc. panaudota viešbučio rekonstrukcijai.

Mindaugas Balčiūnas ir dar 8 kaltinamieji buvo visiškai išteisinti.

„Už darbus Lietuvai neteisiama“, – tokius žodžius iš teisėjo išgirdo Balčiūną kaltinę prokurorai.

Prokuratūra sprendimą apskundė. Prieš tris mėnesius šios bylos ėmėsi apeliacinis teismas.

Brolių Macių incidentas

Nuotr. BNS

2013 metai, kovo 7 diena. Kauno „Žalgiris“ Eurolygos mače namie per pratęsimą 104:105 nusileido Madrido „Real“, tačiau šios rungtynės prisimenamos ne dėl galutinio rezultato.

Po rungtynių išpuolio prieš Rudy Fernandezą herojais tapo meilę Lietuvos krepšiniui deklaruojantys broliai Maciai.

Kai „Real“ gynėjas Fernandezas po rungtynių išėjo iš „Žalgirio“ arenos ir lipo į komandos autobusą, Nauris Macius smogė ispanui kumščiu į veidą.

Po incidento „Real“ žaidėjai išvyko į oro uostą, o brolius Macius sulaikė policijos pareigūnai.

Fernandezas buvo užpultas dėl provokacijų pirmosiose tarpusavio rungtynėse Madride, kai metė kamuolį į galvą Kšištofui Lavrinovičiui, o dvikovos pabaigoje susikibo su Pauliumi Jankūnu.

Eurolyga „Žalgiriui“ skyrė 25 tūkst. eurų baudą, o broliams Maciams uždraudė lankytis Eurolygos ir Europos taurės rungtynėse.

„Gynėme Lietuvos garbę“, – paleisti iš areštinės kalbėjo broliai.

Jie žadėjo grąžinti pinigus „Žalgiriui“, o klubas už tai ketino įsileisti į rungtynes. Visgi per beveik septynerius metus tai neįvyko.

Arvydo Sabonio pasitraukimas ir sugrįžimas

2013 metais po Europos čempionato iš Lietuvos krepšinio federacijos prezidento posto nusprendė pasitraukti Arvydas Sabonis.

Savo sprendimą jis motyvavo žiniasklaidos kritika Lietuvos vyrų rinktinei per Europos čempionatą. LKF prezidentas iš pradžių žėręs kaltinimus visiems iš eilės žurnalistams, galiausiai labiausiai įžeidusia žiniasklaidos priemone pavadino „BasketNews.lt“.

„Labiausiai įžeidė „BasketNews.lt“. Juk jie mūsų partneriai“, – taip pagrindinę priežastį, dėl kurios traukiasi, nurodė Sabonis.

Netrukus apie sprendimą palikti savo postą paskelbė ir Lietuvos rinktinės vyriausiasis Jonas Kazlauskas. Pastarasis kaip priežastį pasitraukti įvardijo tuometinį LKF generalinį sekretorių Mindaugą Balčiūną.

„Problema, dėl kurios nusprendžiau trauktis, yra Balčiūnas. Negi jums kyla klausimų, ar pasitraukus Arvydui likęs vienas su juo galėčiau toliau dirbti? Grįžęs į rinktinę tikėjausi suvienyti Lietuvos krepšinio bendruomenę, deja, nepavyko. Toliau dirbti tokiomis sąlygomis nematau galimybių. O kalbant apie Arvydą, jis nenorėjo veltis į tas intrigas, užtat pasitraukė“, – DELFI kalbėjo Kazlauskas. Jis dėl žiniasklaidos kritikos problemos nematė.

Kazlauskas pridėjo, kad jeigu Balčiūnas paliktų savo postą, jis svarstytų sugrįžti į vyriausiojo trenerio kėdę.

Po savaitės situacija taip ir susiklostė. Mindaugas Balčiūnas paliko savo postą, o Arvydas Sabonis ir Jonas Kazlauskas nusprendė pratęsti darbą atitinkamai Lietuvos krepšinio federacijoje bei Lietuvos vyrų rinktinėje.

Vilmanto Dilio diskvalifikacija

Nuotr. Fotodiena.lt/E.Blaževičius

2017 metais Vilmantas Dilys dėl dopingo vartojimo buvo diskvalifikuotas ketveriems metams (nuo 2017 metų gegužės 9 dienos iki 2021 gegužės 8 dienos).

Tų metų balandžio 12-ąją Dilio duotame mėginyje buvo rasta kokaino, taip pat anabolinio steroido stranozololo. Tuo metu jis žaidė Pasvalio „Pieno žvaigždėse“.

Žaidėjui paprašius, gegužės 10 dieną buvo atliktas B mėginio tyrimas, o po aštuonių dienų krepšininkas buvo informuotas, kad ir šis mėginys buvo teigiamas.

Dabar jam yra 32-eji metai, o diskvalifikacija baigsis dar po dvejų metų.

Dilys 2016-2017 m. sezone LKL čempionate sužaidė 18 rungtynių, per jas vidutiniškai „Pieno žvaigždėms“ pelnydavo po 2 taškus.

2004-2006 metais Dilys žaidė Kauno „Žalgiryje“, 2011-2013 metais – Vilniaus „Lietuvos ryte“.

2011 metais diskvalifikacijos sulaukė kitas lietuvis Dainius Šalenga, kuris vartojo metilheksanaminą. Jam grėsė dvejų metų diskvalifikacija, tačiau Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) Drausmės komitetas nusprendė skirti pusmečio bausmę.

FIBA Drausmės komitetą įtikino krepšininko versija, kad jis sumaišė viename butelyje laikomas tabletes. Pasak Šalengos, jis visas maisto papildų ir vitaminų tabletes buvo sumetęs į vieną plastmasinį butelį ir nežinojo, kad jame dar liko medžiagos su metilheksanaminu, kurį Pasaulinė antidopingo agentūra uždraudė 2010 metais.

Dovydo Rediko klystkeliai

Nuotr. BNS

Skandalingiausias dešimtmečio Lietuvos krepšininkas? Dovydas Redikas 2010 metais debiutavo LKL ir šiame dešimtmetyje pridarė visko.

2013 metų spalio mėnesį jis žaidė Vilniaus „Lietuvos ryte“ ir Krasnodare prieš Eurolygos rungtynes taip susivaidijo su sostinės ekipos treneriais, kad šie nepaklusnų gynėją tiesiog išsiuntė namo į Vilnių.

Netrukus – garsioji Rediko draugystė su 12 metų vyresne stiliste Asta Valentaite. Draugystei pasibaigus, moteris krepšininką apkaltino vagyste, kurios bendra vertė siekia 146 tūkstančius eurų. Anot jos, Redikas atliko 7 vagystes, o teismas pripažino, kad Redikas vogė šešis sykius. Teismas Valentaitei nutarė priteisti 89 tūkst. turtinei ir 4 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Už vagystes Redikui buvo skirta ir trejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams.



2014-2015 metų sezono viduryje krepšininkas žaidė Latvijos „Jekabpils“ ekipoje. Kartą jis pareiškė, kad turi išvykti, nes mirė jo tėvas. Tai buvo melas.

„Mes užsakėme skelbimą į laikraštį su užuojauta dėl tėvo mirties ir davėme jam laisvų dienų“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo „Jekabpils“ klubo direktorius Juris Bobrovas.

Po poros savaičių Redikas grįžo komandą ir apie tariamą tėvo mirtį kalbėti nenorėjo.

Į Kuršėnus Latvijos klubas buvo nusiuntęs atstovą, kuris atvyko su gedulo vainiku, tačiau sužinojo, kad krepšininko tėvas gyvas. Ši melagystė Redikui kainavo kontraktą su „Jekabpils“ komanda.

Ši istorija turi tragišką baigtį. Po kurio laiko Rediko tėtis nusprendė pasitraukti iš gyvenimo. Jis buvo rastas pasikoręs.

2015 m. balandžio 27-30 dienomis Redikas gyveno prabangiame viešbutyje, o už viešnagę liko skolingas 1047 eurus ir 20 centų. Jis bandė sprukti nesusimokėjęs, todėl vėl pateko į teisėsaugos akiratį.

2015-2016 metų sezone Redikas rungtyniavo Pasvalio „Pieno žvaigždėse“, o po sezono paaiškėjo, kad jis pasisavino pinigus iš komandoje esančios taupyklės, į kurią pinigus visą sezoną metė žaidėjai, nepataikę baudų metimų.

Vėliau – lažybų skandalas. 2016 metų birželio 23 dieną LKL paskelbė, kad Redikui dėl nesąžiningo žaidimo skiria vienerių metų diskvalifikaciją.

2017-2018 m. sezone krepšininkas žaidė NKL „Jonavos“ ekipoje, o nuo 2018 metų rungtyniauja Kipre.

Gedvydo Vainausko žodžiai

Nuotr. BNS

„Daugiau trijų juodaodžių krepšininkų komandoje negali būti. Atsitiko taip, kad treneris Tomas Pačėsas mėgsta žaisti su juodaodžiais žaidėjais, juos treniruoti, auklėti. Mūsų komandoje atsirado keturi juodaodžiai, jie susibūrė į gaują. Negalima. Maksimaliai gali būti tik du juodaodžiai žaidėjai. Per 23-ejų metų darbo patirtį aš galiu tai pasakyti. Daugiau negali būti ir visos komandos neturi daugiau dviejų juodaodžių žaidėjų“, – 2017 metų vasaros pradžioje „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ kalbėjo tuometinio „Lietuvos ryto“ klubo prezidentas Gedvydas Vainauskas.

Rasinio pobūdžio kalbos sukrėtė krepšinio visuomenę. Užsienio žiniasklaida bei įvairūs krepšininkai socialiniuose tinkluose sureagavo į Gedvydo Vainausko žodžius, kuriuose jis dėl prastų komandos rezultatų apkaltino juodaodžius ekipos krepšininkus.

20 metų klubui vadovavęs Vainauskas po penkių dienų nusprendė pasitraukti iš „Lietuvos ryto“ komandos. Klubo dalininko teises perėmė Antanas Guoga.

„Vau, negaliu patikėti, kad tas šūdagalvis taip pasakė... Kitą vertus – aš galiu. Džiaugiuosi, kad palikau tą ekipą, kai atsirado proga“, – rašė Davidas Loganas.

„Pasakyk savo „gaujai“, kad gali prisijungti prie bet kurios komandos, kurioje aš būsiu, ir mes ateisime ir įveiksime bet kokį tavo penketuką. Pavargau nuo neišprusimo bei rasizmo. Tai negali būti gerai“, – pasisakė amerikietis Tayloras Rochestie.

Dainiaus Adomaičio ir Donato Motiejūno konfliktas

Nuotr. BNS

Retas viešas konfliktas Lietuvos krepšinyje, nors tikrosios Dainiaus Adomaičio ir Donato Motiejūno nesutarimų priežastys nėra aiškios.

2018 metų sausio mėnesį tuometinis Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis paskelbė, kad Motiejūno nekviečia į nacionalinę ekipą.

„Man svarbu, kad žaidėjai norėtų atvažiuotų ir nereiktų jų įkalbinėti atvažiuoti, – sakė Adomaitis. – Taip trumpai pakomentuosiu ir nesivelkime daugiau į tai.“

Tai buvo pirmasis viešas pareiškimas. Kas tai iššaukė, galima tik spėlioti.

1. Donatas Motiejūnas prieš 2017 metų Europos čempionatą planuotai išvyko aplankyti vaiko besilaukiančios širdies draugės. Toks planas buvo sutartas anksčiau, tačiau išvykęs į Hjustoną Motiejūnas mažai bendravo su LKF, o jo sugrįžimo detalės nebuvo aiškios iki paskutinės minutės. Krepšininkas grįžo pirmųjų čempionato rungtynių dieną.

2. Donatas Motiejūnas 2017 metų Europos čempionate nebendravo su žiniasklaida. Klausimo apie tai sulaukęs Adomaitis teigė, kad nieko nežino.

3. 2017 metų rudens FIBA lange Adomaitis Motiejūną įtraukė į išplėstinį rinktinės kandidatų sąrašą, tačiau po 4 dienų sąraše Kinijoje žaidusio puolėjo nebeliko. Adomaitis ir vėl teisino Motiejūną.

„Jį nuo Europos skiria daug laiko juostų, prireiktų laiko įprasti prie to, be to, tolimos kelionės, – sakė Adomaitis. – Jo karjeroje tai – naujas iššūkis, nauja komanda, noras joje įsitvirtinti. Nusprendėme remtis kitais žaidėjais.“

2018 metų pradžia. Išgirdęs Adomaičio žodžius, kad Motiejūnas pats turi norėti vykti į rinktinę, žaidėjas davė atsaką.

„Su manimi iš rinktinės niekas nesusisiekė. Nei skambino, nei parašė bent jau SMS. Gal tie žodžiai reiškia, kad pats turiu skambinti ir prašyti paimti mane į rinktinę. Iš kitos pusės, matyt, taip ir esu reikalingas“, – interviu tinklalapiui „24sek.lt“ sakė Motiejūnas.

Nuotr. BNS

Vėliau Adomaitis Motiejūno į rinktinę nekvietė nei per FIBA langus, nei į pasaulio čempionatą Kinijoje.

Tuomet garsiai apie bendravimą su Adomaičiu kalbėjo tik Motiejūnas, o treneris nuo šios temos atsiribojo.

„Iš pradžių su Adomaičiu turėjau labai gerus santykius, bet jeigu lendant giliau, pradėjus viešinti visus dalykus ir visas žinutes, tai Dainius ilgai nešnekėtų nei apie mane, nei apie kažką kitą, – interviu „15min.lt“ laidai „Nematoma pusė“ 2018 metų rugsėjį sakė Motiejūnas. – Adomaitis pats žino, ką jis kalbėjo ir žadėjo, o aš kovojau už save.

Kai išvažiavau į Kiniją, man buvo duotas įsakymas iš komandos, kad negaliu važiuoti. Bandžiau paaiškinti, vėlgi, tam tikrose žinutėse buvau apkaltintas tam tikrais dalykais. Mane tai juokino ir aš paprasčiausiai nebeatrašiau į tas žinutes. Dėl to dabar esame, kur esame.

Visi mane kaltina… Gerai, aš pabūsiu protingesnis. Bet jeigu ir toliau iš jo pusės bus važiuojama, stumiama ant mano pusės, aš galiu apsisukti ir parodyti tikrąją istoriją“, – laidoje kalbėjo Motiejūnas.

Lietuvos rinktinės vyriausiuoju treneriu tapus Dariui Maskoliūnui, Motiejūnas bus kviečiamas į FIBA langą sausio mėnesį.

Lažybų skandalas Italijoje

Nuotr. D. Lukšta

2019 metų birželio 9 diena. Lietuviai Lukas Grabauskas ir Deividas Pogužinskas už lažybų organizavimą Italijos ketvirtos lygos „Enrico Battaglia“ komandoje sulaukė diskvalifikacijų.

Italams atlikus tyrimą, buvo įrodyta, kad Grabauskas buvo pagrindinis nelegalios veikos organizatorius ir dėl to jam skirta ketverių metų diskvalifikacija, o su juo kartu nusikaltęs Pogužinskas diskvalifikuotas trejiems metams.

2018 metų gruodį į teisėsaugą ir Italijos krepšinio federaciją kreipėsi „Enrico Battaglia“ klubo prezidentas Paolo Riccio, kuris paskelbė iš dviejų savo ekipos krepšininkų gavęs pranešimą apie galimus nešvarius susitarimus.

Skelbiama, kad jaunieji komandos žaidėjai Stefano Pontisso ir Federico Pierleoni klubo prezidentui pademonstravo socialiniame tinkle „Instagram“ iš Grabausko gautas žinutes. Žinutėse buvo siūloma specialiai pralaimėti artimiausias rungtynes. Už tai esą Grabauskas žadėjo piniginį atlygį.

Žinutėse buvo įvardijama, kad Pogužinskas sutiko dalyvauti nelegalioje veikoje, o statymus lažybų bendrovėse atliktų jų Lietuvoje esantis draugas.

Į Lietuvą žiemą grįžęs Grabauskas apsivilko Šakių „Vyčio“ marškinėlius ir rungtyniavo NKL pirmenybėse.

Praėjusią vasarą jis su 3x3 komanda turėjo dalyvauti Europos žaidynėse, bet atskleidus apie dalyvavimą lažybose, jis iš ekipos buvo pašalintas.

Vėliau savo žodį tarė ir LKF. Ji nusprendė, kad šie du lietuviai negali dalyvauti visose LKF narių, lygų, organizacijų, kurioms LKF delegavo teises vykdyti nacionalinius čempionatus, vykdomose varžybose.