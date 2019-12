10 svarbiausių pasaulio krepšinio dešimtmečio įvykių

Nuotr.: AP, AFP, Reuters – Scanpix, BNS, FIBA/BasketNews.lt iliustracija Nuotr. AP, AFP, Reuters – Scanpix, BNS, FIBA/BasketNews.lt iliustracija Tinklalapis „BasketNews.lt“ tęsia šio dešimtmečio krepšinio apžvalgą ir šiandien pristato 10 svarbiausių pasaulio krepšinio įvykių nuo 2010 iki 2019 metų. Taip pat skaitykite: Geriausių dešimtmečio Lietuvos krepšininkų Top 10

Geriausių dešimtmečio Lietuvoje žaidusių legionierių Top 10 JAV rinktinės dominavimas olimpinėse žaidynėse bei pasaulio čempionatuose 2010-ųjų pasaulio čempionatas Turkijoje, 2012-ųjų olimpinės žaidynės Londone, 2014-ųjų planetos pirmenybės Ispanijoje bei 2016-ųjų olimpinės žaidynės Rio de Žaneire. Visuose šiuose didžiausią prestižą turinčiuose turnyruose amerikiečiai susišlavė aukso medalius nepatirdami nė vieno pralaimėjimo. Šį pergalių kupiną dešimtmetį amerikiečiai pradėjo 2010-aisiais Turkijoje, o komanda buvo praminta „B komanda“, mat šioje sudėtyje nebuvo nė vieno krepšininko iš 2008-ųjų Pekino olimpinių žaidynių, kuriose JAV taip pat nuskynė auksą. Vis tik ekipoje netrūko itin daug žadančių jaunųjų žvaigždžių: Kevinas Durantas, Derrickas Rose‘as, Russellas Westbrookas, Stephenas Curry ar Kevinas Love‘as. Pusfinalyjee pranokę lietuvius, finale amerikiečiai įveikė ir šeimininkus turkus bei pasipuošė aukso medaliais. Bene įsimintiniausia ir grėsmingiausia sudėtis buvo surinkta 2012-aisiais. Tuomet savo šaliai padėjo tokios žvaigždės kaip Kobe Bryantas, LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Jamesas Hardenas, Chrisas Paulas, Carmelo Anthony, Russellas Westbrookas, Kevinas Love‘as, karjerų pikuose buvę Tysonas Chandleris, Andre Iguodala, Deronas Williamsas bei vos naujokų biržoje pašauktas Anthony Davisas. A grupės mačą su Nigerija amerikiečiai laimėjo 156:73 bei užfiksavo net kelis olimpinius rekordus: rezultatyviausia pirmoji mačo pusė (78 tšk.) bei apskritai rezultatyviausias pasirodymas per vienerias rungtynes, taip pat daugiausiai pataikytų tritaškių (29) bei metimų iš žaidimo (59), aukščiausias pataikymo procentas (71 proc.) bei, žinoma, pasiekta pergalė didžiausia persvara olimpinių žaidynių istorijoje. Tąkart Anthony vos per 14 minučių pelnė 37 taškus (3/4 dvit., 10/12 trit., 1/3 baudos), atkovojo 4 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą bei kartą suklydo. Finale JAV 107:100 pranoko Ispaniją, o amerikiečius į pergalę vedė 30 taškų surinkęs Durantas. Į 2014-ųjų planetos pirmenybes amerikiečiai tokios galingos rinktinės ant popieriaus nebesurinko, bet joje garsių vardų netrūko. Šioje komandoje buvo Stephenas Curry, Klay Thompsonas, Derrickas Rose‘as, Kyrie Irvingas, Jamesas Hardenas, DeMarcusas Cousinsas bei Anthony Davisas. Ir vis dėlto, amerikiečiams nebuvo lygių. Nė viena rinktinė per visą pasaulio čempionatą neturėjo nė menkiausio šanso pasipriešinti. Pusfinalyje su Lietuvos rinktine amerikiečiai įpusėjus dvikovai pirmavo tik 43:35, tačiau galiausiai finalinė sirena paskelbė JAV pergalę 96:68. Galų gale finale amerikiečiai visiškai nepasigailėjo Serbijos. Mike‘o Krzyzewski auklėtiniai serbus nušlavė 129:92 bei planetos pirmenybes užbaigė visus susitikimus laimėdami vidutine 37,1 taško persvara. 2016 metais visų gerbėjų laukiamas LeBronas dar kartą atsisakė padėti JAV rinktinei, tačiau krepšinio aistruoliai turėjo galimybę išvysti įspūdingąjį „Golden State Warriors“ kvartetą – Stepheną Curry, Klay Thompsoną, Keviną Durantą bei Draymondą Greeną. Prie jų prisijungė ir Kyrie Irvingas, Paulas George‘as, Carmelo Anthony bei Jimmy Butleris. Kaip ir prieš dvejus metus, finale amerikiečių laukė serbai, kuriuos jau po dviejų kėlinių triuškino 52:29, o susitikimas baigėsi JAV pergale 96:66. Nesulaikomai žaidęs Durantas tąkart atseikėjo 30 taškų (5/8 dvit., 5/11 trit., 5/6 baudos), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, sugriebė 3 kamuolius bei surinko 28 naudingumo balus. Po pergalės Rio de Žaneire įvyko pokyčiai JAV rinktinės trenerių štabe. Nuo 2006-ųjų JAV rinktinę treniravęs Krzyzewski ją paliko nė sykio nepralaimėjęs ir užkūręs 53 pergalių seriją FIBA ir olimpinių žaidynių turnyruose. Vis tik vyriausiojo trenerio pozicija toli gražu nesusilpnėjo. Rinktinės vairą iš Krzyzewski perėmė kitas legendinis strategas Greggas Popovichius, o jo asistentu tapo „Warriors“ pergalių architektas Steve‘as Kerras. Pirmieji ženklai rodė, jog pasaulio čempionate galime sulaukti vėl itin įspūdingos JAV rinktinės. Atrodė, jog garsus treneris, pinigais aptekusi Kinijos rinka viliote vilios pajėgiausius krepšininkus, tačiau nutiko visiškai priešingai. Į rinktinę dėl traumų ar kitų priežasčių į rinktinę neatvyko įspūdingas skaičius JAV žaidėjų ir Popovichius turėjo darbuotis su viena silpniausių Amerikos komandų per 21-ąjį amžių. Bene ryškiausiais rinktinės veidais tapo Kemba Walkeris ir Donovanas Mitchellas, kas iš karto kėlė diskusiją, jog amerikiečių dominavimui veikiausiai ateina galas. Grupių etape braškėję mače su turkais, amerikiečiai visgi išsigelbėjo ir atkrintamąsias pasiekė nesuklupę, tačiau jose gavo antausį. Amerikiečių dominavimas tarptautiniame krepšinyje baigėsi ketvirtfinalyje, kai Popovichiaus auklėtiniai 79:89 turėjo pripažinti Prancūzijos pranašumą ir pasitraukė iš kovos dėl medalių. Galiausiai jie liko tik septinti ir tai buvo žemiausias visų laikų JAV rinktinės pasiekimas pasaulio čempionatuose. Nuotr. Reuters-Scanpix Ispanijos triumfas 2019-ųjų pasaulio čempionate Būtent Ispanijos rinktinė neleido amerikiečiams šiame dešimtmetyje susišluoti visų įmanomų apdovanojimų. Nors Sergio Scariolo treniruojama komanda grupių etapą pradėjo triuškinama pergale prieš Tunisą (101:62), tačiau likusiose rungtynėse Ispanijos žaidimas pernelyg įtikinantis nebuvo. 73:63 buvo pasiekta pergalė prieš Puerto Riką bei 73:65 nugalėtas Iranas. Vis tik ispanai driokstelėjo antrajame grupių etape. Iš pradžių Ispanija 67:60 patiesė Italiją, o dvikovoje dėl pirmosios vietos nukovė ne bet ką, bet vienus iš pasaulio taurės favoritų Serbiją (81:69). Tuomet sekė tiesus kelias į pusfinalį, kuriame ketvirtfinalyje Ispanija 90:78 susitvarkė su Lenkija, o kovoje dėl vietos finale pranoko dar vieną grėsmingą varžovą – Australijos rinktinę (95:88). Finale, kaip ir pirmajame ispanų mače, daug intrigos nebuvo. Visas rungtynes kontrolę savo rankose turėjusi Ispanija 95:75 sutriuškino Argentinos krepšininkus bei po 13 metų pertraukos iškovojo antrąjį aukso medalį šalies krepšinio istorijoje. Triumfą pasaulio pirmenybėse vainikavo ir asmeniniai ispanų apdovanojimai: Ricky Rubio buvo pripažintas naudingiausiu turnyro krepšininku bei pateko į simbolinį penketuką, kuriame prie jo prisijungė ir Marcas Gasolis. Slovėnijos pergalė 2017-ųjų Europos čempionate Slovėnijos triumfas 2017-aisiais tapo viena didžiausių staigmenų ne tik šiame dešimtmetyje, bet turbūt ir 21-ajame amžiuje. Gorano Dragičiaus, Luka Dončičiaus ir Anthony Randolpho vedama rinktinė A grupėje iškovojo penkias pergales iš penkių galimų, o po slovėnų kojomis krito ir tokie varžovai kaip Graikija ar Prancūzija. Būtent mačuose su graikais ir prancūzais ryškiausiai spindėjo Dragičiaus bei Dončičiaus žvaigždės. Mače su Graikija, kurį Slovėnija laimėjo 78:72, tuo metu 18-metis Dončičius pelnė 22 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Tuo metu Prancūzija buvo patiesta daugiau nei užtikrintai – 95:78. Aštuntfinalyje slovėnai be didesnio vargo 79:55 susitvarkė su Ukraina, o į ketvirtfinalio mūšį stojo su Latvijos rinktine, kurios veidu buvo dar vienas jaunasis supertalentas – Kristaps Porzingis. Šis ketvirtfinalis pateisino absoliučiai visus lūkesčius. Iki rungtynių pabaigos likus 20 sekundžių, slovėnai pirmavo viso labo 3 taškais, kol galų gale įtvirtino savo pergalę ir triumfavo 103:97. Luka Dončičius atseikėjo 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą ir surinko 29 naudingumo balus. Dragičius pridėjo 26 taškus, 8 rezultatyvius perdavimus, 6 sugriebtus kamuolius bei 28 naudingumo balus. Pusfinalyje Slovėnija susitiko su Ispanija. Ir kai atrodė, jog istorinis slovėnų žygis baigsis, jie Stambule ispanus nušlavė 92:72 bei pateko į turnyro finalą, kuriame laukė dar vienas rimtas išbandymas – Serbijos rinktinė. Tas išbandymas tapo dar rimtesniu, kuomet slovėnams pirmaujant 63:55 traumą patyrė vienas pagrindinių komandos vedlių Dončičius. Slovėnas trečiajame kėlinyje patyrė čiurnos traumą ir pasitraukė iš rungtynių. Nepaisant jo netekties, slovėnai atsilaikė ir finale triumfavo 93:85, o vakaro pažiba tapo Dragičius. Slovėnų kapitonas pelnė 35 taškus (9/15 dvit., 3/7 trit., 8/9 baudos), atkovojo 7 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 33 naudingumo. Būtent Dragičius tapo naudingiausiu Europos čempionato krepšininku, o su juo Dončičius pateko į simbolinį turnyro penketą, kuriame prisijungė prie Pau Gasolio, Bogdano Bogdanovičiaus ir Aleksejaus Švedo. FIBA ir Eurolygos konfliktas Nuo 2017-ųjų Europos krepšinio pasaulis yra skilęs į dvi dalis: Eurolygą ir FIBA, o visa to priežastis – pastarosios organizacijos įvesti langai, kuriuose rinktinės kaunasi dėl vietos pasaulio bei Europos čempionatuose. Apie langų idėją pirmą kartą užsiminta buvo jau 2013-aisiais, kuomet buvęs FIBA generalinis sekretorius Patrickas Baumannas teigė, kad geriausias būdas populiarinti krepšinį – per nacionalines rinktines. Dėl šios priežasties FIBA pasiryžo stiprinti pasaulio čempionatą ir kuo labiau kelti šio turnyro prestižą. Nuo 2017 m. kelialapiai į pasaulio čempionatą nebėra dalijami per žemynų pirmenybes – juos iškovoti galima tik per specialius FIBA organizuojamus turnyrus, kurie yra rengiami atskirais etapais krepšinio sezono metu. Vis tik tokios idėjos prasilenkė su Eurolygos planais. Stipriausia Europos krepšinio lyga nuo 2016-2017 m. sezono priėmė naują formatą, kuriame visos 16 (nuo šio sezono 18) komandų reguliariajame sezone žaidžia tarpusavyje ir į ketvirtfinalį patenka stipriausios aštuonios ekipos. Nuotr. BNS Savo atkirtį paruošusi buvo ir FIBA, kuri 2016-aisiais įsteigė Čempionų lygą bei į šias pirmenybes siekė prisivilioti stipriausius Europos klubus. Kaip bebūtų, šis FIBA planas virto visišku fiasko, mat galingiausios Europos komandos nesusidomėjo tokia alternatyva ir liko Eurolygoje. Pamačiusi susidariusią situaciją, FIBA ėmėsi šantažo bei grasinimų. Lietuvos bei kitų šalių krepšinio federacijų vadovai sulaukė oficialių laiškų, kuriuose buvo nurodoma, kad jeigu klubai nuspręs likti Europos taurėje, tuomet nacionalinės rinktinės gali sulaukti sankcijų. „Rytas“ dar 2016-ųjų birželį apsisprendė, jog nepaisys grasinimų ir žais Europos taurėje. Tai reiškė, jog pagal FIBA pageidavimus Vilniaus ekipa turėjo būti pašalinta iš Lietuvos krepšinio lygos, o to nepadarius Lietuvos rinktinei bus uždrausta dalyvauti 2017-ųjų. Vis dėlto grasinimai liko tik tuščiais žodžiais, o identiškų bauginimų buvo sulaukę ir slovėnai, kurie tapo čempionais 2017-ųjų Europos pirmenybėse. Pirmieji atrankos langai buvo suplanuoti 2017-ųjų lapkritį bei 2018-ųjų vasarį ir birželį. Sezono metu vykusiose varžybose nedalyvavo Eurolygos ir NBA žaidėjai ir galiausiai vietos planetos pirmenybėse neiškovojo tokios šalys kaip Slovėnija, Kroatija ar Latvija, o jų vietas užėmė kur kas kuklesnės krepšinio valstybės: Lenkija, Juodkalnija bei Čekija. Naujuoju FIBA generaliniu direktoriumi tapęs Andreas Zagklis dar 2019-ųjų kovą teigė, jog nori ieškoti kompromiso su Eurolyga, tačiau šiuo klausimu pasiuntė dviprasmišką žinutę. „Iš principo tai (susitarti) įmanoma. Tačiau pirmiausia mums reikia susėsti prie derybų stalo ir susitarti dėl bendro rungtynių kalendoriaus. Kol Eurolyga nepripažins langų sistemos, tol ji negalės būti FIBA šeimoje. Jeigu šiuo klausimu sutarsime – ieškosime išeičių“, – Zagklio mintis citavo FIBA Europe sporto direktorius Kosta Ilievas. Savotišką liapsusą FIBA Eurolygai iškrėtė dar ne taip seniai. Nuo lapkričio 20-osios iki gruodžio 10-osios Europos taurės tvarkaraštyje buvo pertrauka, kuri, kaip galima numanyti, buvo skirta FIBA atrankos langams į 2021-ųjų Europos čempionatą. Vis dėlto lapkritį jokia atranka nevyko, o ji prasidės tik vasarį. Pagal pirminį planą, rinktinės dėl vietos Senojo žemyno turnyre turėjo kovoti keturiuose languose: 2019 m. lapkritį, 2020 m. vasarį ir lapkritį bei 2021 m. vasarį. Dviejuose iš jų buvo numatyta sužaisti tik po vienerias rungtynes. Siekiant sumažinti žaidėjų krūvį, kelionių skaičių ir federacijų išlaidas, šių metų lapkritį numatytos vienos atrankos rungtynės bus perkeltos į vieną iš kitų langų, taip atranką performuojant į tris langus po dvejas rungtynes. Taip lapkritį nacionaliniuose čempionatuose pertrauka ir neatsirado. Ši korekcija yra pritaikoma tik atrankai į 2021 metais vyksiančius žemynų čempionatus. Eurolyga šiuo metu tik dar labiau koncentruojasi į savo plėtrą, o FIBA irgi neatrodo norinti nusileisti, taigi kada šis karo kirvis bus užkastas belieka tik spėlioti. Donaldo Sterlingo pašalinimas iš NBA Adamas Silveris Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) vairą perėmė 2014-ųjų vasarį, tačiau vos po poros mėnesių jam teko priimti vieną svarbiausių sprendimų lygos istorijoje. Balandžio 25-ąją bulvarinis JAV leidinys TMZ pasidalijo garso įrašu, kuriame jau buvęs Los Andželo „Clippers“ savininkas Donaldas Sterlingas savo merginai pasakė, jog savo ekipos rungtynėse nenori matyti juodaodžių. „Mane nervina tai, kad tu nori viešai skelbtis, jog sieji save su juodaodžiais. Ar tai privaloma?“ – klausė Sterlingas. „Gali su jais (juodaodžiais) miegoti. Gali juos vestis, kur tik nori. Aš prašau tik nesireklamuoti su jais ir nesivesti jų į mano rungtynes“, – kiek vėliau sakė Sterlingas. Nuotr. AP – Scanpix Toks pasisakymas greitai pasklido tiek po NBA, tiek po visą krepšinio pasaulį. Didžioji dalis NBA krepšininkų viešai pasmerkė tokį Sterlingo elgesį, o rėmimą Los Andželo ekipai sustabdė dalis įmonių. Praėjus vos kelioms dienoms nuo minėto incidento, Silveris surengė specialią spaudos konferenciją, kurioje pranešė, jog Sterlingui skiriama 2,5 mln. JAV dolerių bauda bei jam visą likusį gyvenimą yra draudžiama lankytis rungtynėse ir turėti bet kokią veiklą susijusia su NBA. Galiausiai Sterlingas buvo pripažintas esąs protiškai neįgalus ir jo žmona pardavė „Clippers“ komandą buvusiam „Microsoft“ vadovui Steve'ui Ballmeriui. Sandorio vertė – rekordinė NBA istorijoje: 2 milijardai JAV dolerių. Kobe Bryanto atsisveikinimo sezonas Kobe Bryantas 2015-2016 m. sezoną pasitiko besigydydamas blauzdos traumą, tačiau sezono atidarymo rungtynėse jis sudalyvavo ir taip pradėjo 20-uosius savo metus NBA. Vis tik „Lakers“ sezonas klostėsi sunkiai. Lapkričio 24-ąją „Lakers“ 77:111 nepasipriešino „Golden State Warriors“, o Bryantas per 25 minutes pelnė viso labo 4 taškus, iš žaidimo pataikęs 1 metimą iš 14. Jau po penkių dienų „The Players Tribune“ platformoje Kobe pranešė, jog šis sezonas jam – paskutinysis. „Tu (krepšini) išpildei šešerių metų berniuko svajonę žaisti „Lakers“ komandoje ir aš visada tave už tai mylėsiu, tačiau tai negali tęstis amžinai. Šis sezonas yra tai, ką aš dar galiu atiduoti. Mano širdis ir mintys gali tai atlaikyti, tačiau kūnas verčia sakyti sudie. Viskas gerai, aš esu pasirengęs tave paleisti“, – atvirame savo laiške rašė Bryantas. Po šio pranešimo Bryanto adresu pasipylė pagerbimo ceremonijos bei vaizdo įrašai visose NBA arenose. Nors Kobe prašė, jog varžovų komandos liautųsi tai dariusios, o sirgaliai, vietoje ovacijų, jį nušvilpinėtų, tačiau visiems tai buvo nė motais ir ši tradicija tęsėsi iki pat sezono pabaigos. Jau po kelių dienų paaiškėjo, kad „Lakers“ legenda tapo daugiausiai balsų surinkusiu žaidėjų į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. Bryantui buvo skirti 1,9 mln. balsų, kuomet Stephenui Curry – 1,6 mln. Tai buvo pirmosios Bryanto „Visų žvaigždžių“ rungtynės nuo 2013-ųjų. Sezono ir visos Bryanto karjeros vyšnia ant torto tapo paskutinysis mačas balandžio 13-ąją su Jutos „Jazz“ ekipa. Kobe tritaškis, likus žaisti 59 sekundes, priartino „Lakers“ iki 95:96. „Jazz“ prametė, o kitoje atakoje „Lakers“ legenda pataikė metimą iš vidutinio nuotolio, taip išvesdamas Los Andželo klubą į priekį 97:96, likus žaisti 31,6 sek. Visai netrukus Jutos ekipa dar kartą nesugebėjo užpulti ir priverstinai turėjo prasiženginėti prieš vakaro žvaigždę. Bryantas tą vakarą pelnė 60 taškų (16/29 dvit., 6/21 trit., 10/12 baudos), atkovojo 4 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei blokavo metimą, o jo vedami „Lakers“ triumfavo 101:96. Kobe tapo vyriausiu krepšininku NBA istorijoje, pelniusiu 60 taškų. Tokį pasiekimą jis užfiksavo būdamas 37 metų ir 234 dienų amžiaus. Pasibaigus rungtynėms, įvyko emocingas Bryanto atsisveikinimas, kurį jis užbaigė dviem žodžiais. Ne itin ilgoje kalboje Bryantas dėkojo fanams, kurie jį palaikė per visą karjerą Los Andžele. „Negaliu patikėti kaip greitai praėjo 20 metų. Tai neįtikėtina, – kalbėjo Bryantas. – Labai vertinu tą kelią, kurį čia nuėjau. Svarbiausia, kad visada likome kartu, net sunkiais momentais. Užaugau būdamas didžiausias „Lakers“ fanas. Žinojau viską apie visus „Lakers“ žaidėjus, todėl praleisti čia 20 metų… Tai neįtikėtina. Dar labiau didžiuojuosi sudėtingais metais. Mes laimėjome, čempionatus ir tai padarėme teisingai. Ačiū už palaikymą, įkvėpimą. Ačiū jums, jūs būsite mano širdyje. Ką daugiau galiu pasakyti. Mamba out.“ „Mavericks“ čempioniškas žygis 2011-aisiais 2010-2011 m. sezone „Mavericks“ reguliariajame sezone buvo viena iš dominuojančių jėgų NBA. Surinkę 57 pergales bei suklupę 25 kartus, Ricko Carlisle‘o auklėtiniai Vakarų konferencijoje liko treti, į priekį užleisdami San Antonijaus „Spurs“ ir Los Andželo „Lakers“. Pirmajame atkrintamųjų etape „Mavericks“ 4-2 eliminavo Portlando „Trail Blazers“, o antrajame 4-0 susitvarkė su Los Andželo „Lakers“. Vakarų konferencijos finalas su Oklahomos „Thunder“ prasidėjo skambia „Mavericks“ pergale. Dalaso ekipa triumfavo 121:112, o vakaro žvaigžde tapęs Dirkas Nowitzki pelnė net 48 taškus (12/15 dvit., 24/24 baudos) ir sužaidė antras pagal rezultatyvumą karjeros rungtynes atkrintamosiose. Vokietis dar kartą suspindo bene kertiniame serijos mače. Ketvirtosiose serijos rungtynėse išvykoje „Mavericks“ „Thunder“ per pratęsimą pranoko rezultatu 112:105, o Nowitzki atseikėjo 40 taškų (10/17 dvit., 2/3 trit., 14/15 baudų). Galų gale serija grįžo į Teksasą, kur namuose žaidę „Mavericks“ triumfavo 100:96 ir laimėję seriją 4-1 prasibrovė į NBA superfinalą. Finale laukė šviežiai suburtas Majamio „Heat“ trejetas su LeBronu Jamesu, Dwyane‘u Wade‘u ir Chrisu Boshu priešakyje bei tuo pačiu šansas revanšuotis už 2006-ųjų nesėkmę. Pirmi keturi serijos susitikimai buvo itin atkaklūs, o tokia lygybė atsispindėjo ir serijos rezultate – 2-2. Vis tik lemiamą lūžį padarė „Mavs“. Penktajame serijos mače, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus mažiau nei 4 minutėms, „Heat“ pirmavo 99:95, tačiau Dalaso ekipa spurtavo 13:2 bei po Jasono Terry tritaškio įtvirtino savo pergalę – 112:103. Šeštajame ir, kaip paaiškėjo, lemtingame susitikime tiek intrigos nebebuvo. „Mavericks“ viso ketvirtojo kėlinio metu sėkmingai laikė dviženklę persvarą bei triumfavo 105:95, taip iškovodami istorinį trofėjų Dalaso ekipos organizacijai, kuris iki šiol yra vienintelis. Visus savo karjeros metus „Mavericks“ ekipai atidavęs Nowitzki pagaliau pasidabino čempionų žiedu, o jo pastangos buvo vainikuotos naudingiausiu finalo serijos krepšininko apdovanojimu. Nuotr. Reuters-Scanpix LeBrono „Sprendimas“ ir Majamio „Heat“ era 2009-2010 m. sezonas buvo vienas geriausių LeBrono Jameso karjeroje. Jis vidutiniškai rinko po 29,7 taško, atliko po 8,6 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 7,3 kamuolio ir kaip jau tapo įprasta, septintuosius metus paskui save tempė Klivlando „Cavaliers“. Vis tik LeBronui jau buvo 25-eri, o vienas geriausių planetos krepšininkų savo dosjė teturėjo vieną pasirodymą NBA superfinale, ir tas buvo pralaimėtas. Tapo aišku, jog Jameso era Klivlande baigiasi. Liepos 8-ąją ESPN surengė specialią laidą „The Decision“ (liet. „Sprendimas“), kuriame Jamesas patvirtino, jog savo karjerą tęs Majamio „Heat“ klube. „Tai sakyti labai sunku. Šį rudenį savo talentus perkelsiu į Pietų paplūdimį ir prisijungsiu prie Majamio „Heat“. Jaučiu, kad tai man suteiks geriausią galimybę laimėti ne vienerius metus ir skinti pergales ne tik reguliariajame sezone. Noriu kautis dėl titulų ir jaučiu, kad ten galiu tai daryti“, – tąkart tiesioginiame eteryje sakė LeBronas. Majamio ekipa iškart buvo įvardijami kaip pagrindiniai favoritai laimėti NBA, tačiau pirmojo sezono pradžia nebuvo lengva: „Heat“ per pirmąsias 17 rungtynių pasiekė 9 pergales ir buvo arčiau Rytų konferencijos vidurio nei viršūnės. Vis tik Floridos klubo mašina įsibėgėjo ir reguliarųjį sezoną užbaigė su 54 pergalėmis bei 24 pralaimėjimais. Toks rezultatas garantavo antrąją vietą Rytų konferencijoje. Atkrintamosiose daug vargo nebuvo. Jau pirmajame atkrintamųjų etape „Heat“ 4-1 susitvarkė su Filadelfijos „76ers“, o tokiu pačiu rezultatu neilgai trukus pranoko Bostono „Celtics“ bei Čikagos „Bulls“. Serijoje su „Celtics“ ryškiausiai spindėjo Jamesas ir Wade‘as. Pastarasis pirmajame serijos mače atseikėjo 38 taškus, o LeBronas dukart pasiekė 35 taškų ribą. Ir vis tik šį favoritų statusą sugriovė Dalaso „Mavericks“, apie kurių triumfą plačiau jau buvo aprašyta. „Heat“ šioje serijoje pirmavo 2-1, tačiau Dirko Nowitzkio vedami Dalaso krepšininkai įjungė kur kas aukštesnę pavarą bei pasiekė tris pergales paeiliui bei taip iškovojo istorinį klubo titulą. Nuotr. AP-Scanpix 2011-2012 m. sezonas, kurį apkarpė lokautas, prasidėjo tik per Kalėdas, o jame LeBronas įžengė į savo karjeros piką. „Heat“ toliau nemažino apsukų bei per 66 reguliariojo sezono rungtynes surinko 46 pergales ir Rytuose vėl liko antri. Komandinius rezultatus vainikavo ir asmeninis LeBrono apdovanojimas – jis buvo pripažintas reguliariojo sezono MVP. Jamesas vidutiniškai rinko po 27,1 taško, atkovojo po 7,9 kamuolio ir atliko po 6,2 rezultatyvaus perdavimo. Pirmajame atkrintamųjų etape „Heat“ neturėjo itin daug vargo su Niujorko „Knicks“, kurie buvo nugalėti 4-1, o antrajame 4-2 pranokta Indianos „Pacers“. Atkakliausia serija vyko Rytų konferencijos finale, kuriame vėl laukė Paulo Pierce‘o, Kevino Garnetto ir Rajono Rondo kompanija. Kuomet atkrintamųjų serija klostosi itin įnirtingai, dažnai teigiama, jog kertinėmis rungtynėmis tampa penktosios. „Heat“ tąkart žaidė namuose, LeBronas pelnė 30 taškų ir atkovojo 13 kamuolių, Wade‘as pridėjo 27 taškus, bet to buvo negana – Garnetto vedami „Celtics“ triumfavo 94:90 ir iškeliavo į Bostoną užbaigti serijos. Vis tik Jamesas turėjo kitokių minčių. Majamio ekipos lyderis sužaidė vienas geriausių karjeros rungtynių atkrintamosiose ir surinko 45 taškus (17/22 dvit., 2/4 trit., 5/9 baudos), atkovojo 15 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama „Heat“ sutriuškino „Celtics“ 98:79. Serijai grįžus į Majamį, „Heat“ susitvarkė su spaudimu ir iškovojo pergalę 101:88. Antrąją rungtynių dalį Eriko Spoelstros auklėtiniai laimėjo 55:35, o vėl ryškiausiai spindėjęs Jamesas mačą baigė su 31 tašku ir 12 atkovotų kamuolių. Pagrindiniame finale tiek intrigos nebebuvo. Oklahomos „Thunder“ sugebėjo laimėti pirmąsias serijos rungtynes bei iškėlė klausimą, ar „Heat“ subyrės, tačiau tuomet Spoelstros auklėtiniai pasiekė tris pergales paeiliui ir klausimų šioje serijoje nebeliko. Penktosiose finalo serijos rungtynėse intrigos nebuvo: „Heat“ jau po trijų kėlinių pirmavo 95:71, o finalinė sirena paskelbė šeimininkų pergalę rezultatu 121:106 ir didysis Majamio trejetas džiaugėsi pirmuoju savo trofėjumi. Nuotr. AP-Scanpix „Mano svajonė tapo realybe ir tai yra geriausias jausmas, kokį esu patyręs“, – po iškovoto pirmojo karjeros trofėjaus sakė Jamesas, kuris taip pat buvo pripažintas naudingiausiu finalo serijos krepšininku. Po pirmojo iškovoto trofėjaus „Heat“ dar labiau padidino apsukas. Majamio klubas 2012-2013 m. sezone iškovojo 66 pergales ir suklupo vos 16 kartų. Tuo metu tai buvo antras geriausias rodiklis NBA istorijoje, nusileidęs tik legendiniam Čikagos „Bulls“ pasiekimui 1995-1996 m. sezone, kuriame buvo iškovotos 72 pergalės. Komandos veidu buvęs LeBronas fiksavo 26,8 taško, 8 atkovotų kamuolių ir 7,3 rezultatyvių perdavimų statistiką bei antrus metus paeiliui buvo pripažintas naudingiausiu lygos krepšininku. Atėjus atkrintamosioms, „Heat“ pirmuosius du etapus peržengė daugiau nei užtikrintai: 4-0 buvo sutriuškinti Milvokio „Bucks“, o neilgai trukus Majamio ekipa 4-1 susitvarkė su Čikagos „Bulls“. Kur kas rimtesnis išbandymas laukė Rytų konferencijos finale, kuriame laukė Paulo George‘o ir Roy Hibberto vedami „Pacers“. Seriją pergalingai pradėjo „Heat“, tačiau tuomet abi ekipos kiekvienose rungtynėse dalijosi po pergalę, kol galų gale atėjo metas septintajam susitikimui. Jame daug intrigos sirgaliai neišvydo. „Heat“ jau po pirmųjų dviejų kėlinių pirmavo 52:37, o galutinai savo pergalę įtvirtino antroje mačo dalyje ir susitikimą laimėjo 99:76 bei taip pateko į trečiąjį finalą paeiliui. Finale „Heat“ ekipos laukė legendinė San Antonijaus „Spurs“ kompanija su Timu Duncanu, Tony Parkeriu, Manu Ginobili bei Greggu Popovichiumi priešakyje. Ši komanda turėjo ir kylančią lygos žvaigždutę Kawhi Leonardą. NBA superfinalo scenarijus klostėsi itin panašiai į Rytų konferencijos finalą. Pirmąją dvikovą laimėjo „Spurs“, o toliau komandos dalijosi po vieną pergalę. „Heat“ ketvirtajame mače išlygino serijos rezultatą ir tai reiškė, jog penktasis mačas bus kertinis. Jis vyko San Antonijuje ir šeimininkai savo aikštės pranašumą išnaudojo. Nepaisant to, jog Jamesas ir Wade‘as kartu pelnė 50 taškų, Parkerio vedami „Spurs“ triumfavo 114:104. Šeštąsias serijos rungtynes turbūt pamena daugelis. Likus 19,4 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, Leonardas stojo prie baudų metimų linijos ir realizavo tik vieną metimą, taip padidindamas „Spurs“ persvarą iki 3 taškų – 95:92. Tai, kas vyko po to, yra istorinis NBA momentas. Mario Chalmersas persivarė kamuolį į „Spurs“ aikštės pusę bei perdavė jį LeBronui, kuris nieko nelaukęs metė tritaškį, tačiau šis tikslo nepasiekė. Vis tik kamuolį puolime atkovojo Boshas, perdavė jį Ray Allenui, o šis, likus 5,2 sekundės, smeigė tritaškį ir išlygino rezultatą – 95:95. Susitikimas persikėlė į pratęsimą, kuriame galų gale pergalę 103:100 šventė „Heat“ ir finalo serijoje prireikė septintųjų rungtynių. Prasidėjus paskutinei septintojo mačo minutei, „Heat“ pirmavo viso labo 2 taškais, tačiau Jamesas pataikė dvitaškį, po „Spurs“ minutės pertraukėlės perėmė kamuolį ir realizavęs abi baudas įtvirtino Majamio klubo pergalę bei antrąjį komandos titulą per pastaruosius du sezonus. Septintajame finalo mače Jamesas pelnė 37 taškus (7/13 dvit., 5/10 trit., 8/8 baudos), atkovojo 12 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. „Heat“ žvaigždė antrąkart paeiliui buvo pripažintas naudingiausiu finalo serijos krepšininku. Ketvirtasis Majamio žvaigždyno sezonas klostėsi įprastai, kaip ir praėję trys. „Heat“ skynė pergales bei buvo viena dominuojančių Rytų konferencijos jėgų. Surinkę 54 laimėjimus bei patyrę 28 pralaimėjimus, „Heat“ liko antri. Tiesa, atskiro paminėjimo vertos LeBrono karjeros rungtynės. 2014-ųjų kovo 3-ąją dvikovoje su tuometine Šarlotės „Bobcats“, Jamesas pelnė 61 tašką (14/23 dvit., 8/10 trit., 9/12 baudos), atkovojo 7 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus, o „Heat“ laimėjo 124:107. 61 taškas ir 8 pataikyti tritaškiai – iki šiol geriausi rezultatai LeBrono karjeroje. Atkrintamosiose „Heat“ daug problemų ir vėl neturėjo. Pirmajame etape 4-0 buvo sutriuškinti „Bobcats“, o antrajame – 4-1 Bruklino „Nets“. Ketvirtajame serijos mače Brukline Jamesas surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą. Rytų konferencijos finale „Heat“ laukė pirmąją poziciją reguliariajame sezone užėmę „Pacers“. Nepaisant pralaimėto pirmojo serijos mačo, „Heat“ atsitiesė ir pasiekę tris pergales paeiliui atsidūrė per žingsnį nuo ketvirtojo superfinalo paeiliui. Vis tik pralaimėjus penktąjį mačą, serija sugrįžo į Majamį, tačiau intrigos nebuvo. Jau po dviejų kėlinių „Heat“ savo varžovus triuškino 60:34, o finalinė sirena paskelbė Majamio ekipos pergalę 117:92 ir Floridos žvaigždynas užtikrintai žengė į dar vieną NBA finalą. Vis tik finale su San Antonijaus „Spurs“ „Heat“ neturėjo, ką pasiūlyti. Pirmąjį mačą „Spurs“ laimėjo 110:95, o antrajame pergalę 98:96 išsivežė „Heat“, tačiau tai buvo viskas. Trečiasis serijos mačas buvo pralaimėtas 92:111, ketvirtasis – 86:107, o penktasis ir paskutinysis – 87:104. Kawhi Leonardui atiteko finalo serijos MVP apdovanojimas ir tai buvo „Heat“ trejeto eros pabaiga. Nuotr. AFP – Scanpix Ray Allenas penktajame finalo serijos mače sužaidė paskutiniąsias savo rungtynes NBA, o LeBronas nusprendė grįžti į Klivlandą, kur jo laukė kito trejeto era – šįkart su Kyrie Irvingu ir Kevinu Love‘u. Jeigu skaičiuotume tik titulus, ši Majamio „Heat“ komanda veikiausiai lūkesčių nepateisino, tačiau per šiuos ketverius metus matėme geriausią LeBroną Jamesą per visą jo karjerą bei prasidėjusią tendenciją formuoti didžiuosius trejetus. „Cavaliers“ triumfas 2016-ųjų NBA finale Vis tik saldžiausias LeBrono karjeros titulas buvo pasiektas 2016-aisiais. Kaip ir įprasta LeBrono komandoms, jos dominavo Rytuose ir 2015-2016 m. sezonas nebuvo išimtis. Atleidus vyriausiąjį trenerį Davidą Blattą, jį pakeitė Tyronnas Lue ir „Cavaliers“ reguliarųjį sezoną užbaigė su 57 pergalėmis, kurių pakako pirmajai Rytų konferencijos vietai. Pirmieji du atkrintamųjų etapai klostėsi be jokio vargo. Tiek Detroito „Pistons“, tiek Atlantos „Hawks“ buvo sutriuškinti sausu rezultatu 4-0, o kiek labiau pasipriešino Toronto „Raptors“, kuriuos „Cavaliers“ Rytų konferencijos finale pranoko 4-2. Superfinale Klivlando ekipos laukė visai kito kalibro monstras – „Golden State Warriors“ su Stephenu Curry, Klay Thompsonu ir Draymondu Greenu priešakyje. Tas monstras į atkrintamąsias žengė, kaip geriausia visų laikų reguliariojo sezono komanda, pasiekusi 73 pergales bei patyrusi vos 9 pralaimėjimus. Tas monstras savo gretose turėjo vienintelį MVP NBA lygos istorijoje, surinkusiu absoliučiai visus įmanomus balsus naudingiausio žaidėjo rinkimuose. 2014-2015 m. sezone „Cavs“ šiai ekipai finale jau buvo pralaimėję 2-4 ir „Warriors“ į seriją vėl žengė kaip favoritai. Finalo pradžia Ouklande nieko gero nežadėjo. Pirmąjį susitikimą „Warriors“ laimėjo 104:89, o antrajame „Cavaliers“ patyrė visišką pažeminimą, nusileisdami 77:110. Grįžę į Klivlandą, „Cavaliers“ atsitiesė ir patys nušlavė „Warriors“ 120:90 bei taip sušvelnino serijos rezultatą. Vis tik ketvirtajame susitikime Curry atseikėjo 7 tritaškius, surinko 38 taškus, o „Warriors“ triumfavo 108:97 bei jau pirmavo 3-1. Vis tik jau pasibaigus rungtynėms, NBA skyrė techninę pražangą Greenui, kuri virto diskvalifikacija ir puolėjas turėjo praleisti penktąjį serijos susitikimą, kuris tapo tikru Irvingo ir Jameso šou. Tiek Irvingas, tiek Jamesas pelnė po 41 tašką, o jų vedama „Cavaliers“ laimėjo 112:97 bei pratęsė seriją dar vienam susitikimui. Serijai sugrįžus į Klivlandą, LeBronas ir vėl buvo nesulaikomas: jis dar kartą pelnė 41 tašką, pridėjo 11 rezultatyvių perdavimų, o „Cavaliers“ triumfavo 115:101 bei išplėšė septintąsias serijos rungtynes. Šis susitikimas tapo istoriniu ir turėjo praktiškai viską: buvo itin atkaklus, jame kautasi dėl čempionų vardo bei jo metu buvo sukurtas ne vienas į atmintį įsirėžęs epizodas. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus kiek mažiau nei 5 minutėms, Thompsonas pataikė iš po krepšio ir rezultatą išlygino (89:89), o tuomet abi komandos užsibarikadavo gynybiniuose apkasuose, kurių pagrindiniu akcentu ir vėl tapo LeBronas. Likus 1 minutei bei 55 sekundėms, „Warriors“ pasileido į greitą ataką, kurios smaigalyje buvo atsidūręs Andre Iguodala ir atrodė, kad ataka užsibaigs lengvais taškais. Vis tik iš niekur atskuodęs Jamesas blokavo metimą ir rezultatas liko nepakitęs. Neilgai trukus „Cavaliers“ paprašė minutės pertraukėlės, po kurios Kyrie Irvingas nutraukė beveik 4 minutes trukusį taškų badą. „Cavs“ gynėjas, likus 53 sekundėms, smeigė tritaškį per Curry rankas bei persvėrė rezultatą – 92:89. Likus 10 sekundžių, Jamesas realizavo vieną baudos metimą iš dviejų bei padidino „Cavaliers“ pranašumą iki keturių taškų – 93:89. Per likusį laiką Curry bei Marresse‘as Speightsas prametė po tritaškį ir finalinė sirena paskelbė istoriją – „Cavaliers“ tapo pirmąja komanda NBA istorijoje, atsitiesusia finalo serijoje, nepaisant to, jog joje atsiliko 1-3. Tai buvo pirmasis titulas Klivlando sporto istorijoje po 52 metų pertraukos. „Grįžtu namo su tuo, ką sakiau, jog padarysiu. Negaliu sulaukti, kol įsėsiu į lėktuvą, laikysiu trofėjų ir sutiksiu visus sirgalius oro uoste“, – po istorinės pergalės sakė Jamesas. „Golden State Warriors“ era Dar prieš prasidedant „Warriors“ dominavimo erai, San Francisko ekipa pastaruosius sezonus buvo užtikrinta atkrintamųjų komanda, kuri galėjo pasikandžioti su pačiomis stipriausiomis komandomis, tačiau žingsnio iki išsvajotojo titulo vis pritrūkdavo. Tai pasikeitė, kuomet prieš 2014-2015 m. sezoną vyriausiuoju treneriu tapo Steve‘as Kerras. Jau pirmajame Kerro sezone ėmė griūti vienas rekordas po kito. Pagerinti buvo vien 6 klubo rekordai, o juos vainikavo ir asmeniniai žaidėjų apdovanojimai: – geriausias sezono startas klubo istorijoje (10-2) – ilgiausia pergalių serija klubo istorijoje (16 iš eilės) – ilgiausia pergalių serija namuose klubo istorijoje (19 iš eilės) – daugiausiai pergalių išvykose klubo istorijoje (28) – daugiausiai pergalių namuose klubo istorijoje (39) – daugiausiai pergalių reguliariajame sezone klubo istorijoje (67) „Warriors“ su 67 pergalėmis ir 15 pralaimėjimų buvo geriausią rezultatą lygoje užfiksavusi komanda. Stephenas Curry tapo pirmuoju „Warriors“ žaidėju, laimėjusiu MVP nuo 1959-1960 m. sezono, kuriame šį apdovanojimą atsiėmė Wiltas Chamberlainas, žaidęs tuometinėje Filadelfijos „Warriors“ ekipoje. Curry taip pat pagerino asmeninį pataikytų tritaškių rekordą ir šiame sezone atseikėjo 286 tolimus metimus. Klay Thompsonas sausio 23-iosios rungtynėse su Sakramento „Kings“ vien per trečiąjį kėlinį pelnė 37 taškus. Iki šiol tai yra geriausias pasirodymas NBA istorijoje. Curry bei Thompsonas 2014-2015 m. sezone įsūdė 525 tritaškius, užfiksuodami dar vieną NBA rekordą. Būtent tuomet šis duetas ir įgavo „Splash Brothers“ pravardę. Atkrintamosiose „Warriors“ mašina veikė lygiai taip pat gerai, kaip ir reguliariajame sezone. Nors pirmajame etape triuškinamų pergalių nebuvo, tačiau serija prieš Naujojo Orleano „Pelicans“ buvo laimėta sausu rezultatu 4-0. Antrajame etape Kerro kariaunos laukė savo puikia gynyba garsėjantys Memfio „Grizzlies“. Memfio ekipa sėkmingai priešinosi ir po ketvirtųjų rungtynių serijos rezultatas buvo lygus (2-2). Vis tik „Warriors“ aukštesnę pavarą įjungė tuomet, kai to reikėjo labiausiai. Penktajame serijos mače Ouklande šeimininkai užtikrintai triumfavo 98:78. Memfyje Curry surengė dar vieną puikų asmeninį pasirodymą (32 taškai, 10 rezultatyvių perdavimų) ir „Warriors“ seriją uždarė laimėdami 108:95. Vakarų konferencijos finale su Hjustono „Rockets“ pernelyg daug intrigos nebuvo. „Warriors“ laimėjo pirmuosius tris serijos mačus ir viską sutvarkė penktosiose rungtynėse, kurias laimėjo 104:90 ir taip pateko į superfinalą, kuriame laukė į Klivlandą sugrįžusio LeBrono „Cavaliers“. Jamesas per pirmąsias trejas serijos rungtynes fiksavo 41 taško vidurkį ir tai leido „Cavs“ serijoje pirmauti 2-1. Vis tik, kaip parodė laikas, tai buvo paskutinioji Klivlando ekipos pergalė finale. Iš pradžių „Warriors“ ketvirtąsias rungtynes užtikrintai laimėjo 103:82, penktajame mače Curry supurtė 37 taškus ir jo vedama ekipa triumfavo 104:91, o galų gale šeštajame susitikime „Warriors“ nugalėjo „Cavaliers“ 105:97 ir po 40-ies metų pertraukos vėl džiaugėsi iškovotu NBA titulu. Nuotr. USA Today Sports – Scanpix Finalo serijos MVP atiteko Andre Iguodalai, kuris antroje finalo serijos dalyje tapo savotišku X faktoriumi bei buvo ne tik vienas „Warriors“ lyderių gynyboje, bet ir puolime. „Neturiu žodžių. Laikyti šį trofėjų po tiek įdėto darbo yra kažkas ypatingo. Be jokių abejonių esame puiki komanda, kuri turėtų įeiti, kaip viena geriausių istorijoje“, – pranašiškus žodžius dar 2015-ųjų birželį ištarė Curry. 2015-2016 m. sezone, „Warriors“ sužaidė vieną geriausių ne tik dešimtmečio, bet apskritai visos krepšinio istorijos sezoną. „Warriors“ sezoną pradėjo 24 pergalėmis iš eilės, pagerindami 1993-1994 m. Hjustono „Rockets“ ir 1948-1949 m. Vašingtono „Capitols“ rekordus. Šios dvi ekipos NBA sezonus pradėjo pasiekdami 15 pergalių paeiliui. Įspūdingas „Warriors“ startas tapo visų laikų geriausia sezono pradžia JAV sporto istorijoje. Toks pasiekimas priklausė Sent Luiso „Maroons“ beisbolo komandai, kuri 1884-aisiais sezoną pradėjo iškovodami 20 pergalių paeiliui. „Warriors“ namų rungtynėse buvo iškovoję 54 pergales iš eilės (skaičiuojant ir praėjusį sezoną), taip pagerindami legendinės 1995-1996 m. Čikagos „Bulls“ pasiekimą. Vis tik kur kas įspūdingesnis rekordas buvo sumuštas balandį. Į paskutines reguliariojo sezono rungtynes „Warriors“ žengė turėdami 72 pergales bei šansą tapti istorine komanda, sumušusi minėtosios „Bulls“ ekipos pasiekimą. NBA čempionai ėmėsi darbo nuo pirmųjų minučių ir jau po dviejų kėlinių „Grizzlies“ krepšininkus triuškino 70:50, o finalinė sirena paskelbė „Warriors“ pergalę rezultatu 125:104. Šios rungtynės istorinėmis tapo ir Stephenui Curry. „Warriors“ lyderis pelnė 46 taškus (5/5 dvit., 10/19 trit., 6/6 baudos) bei atseikėjęs 10 tolimų metimų, jis peržengė 400 pataikytų tritaškių ribą, sezoną užbaigdamas su 402 taikliais šūviais. Curry taip pat tapo septintuoju „50-40-90“ klubo nariu ir tą sezoną iš žaidimo atakavo 50 proc., iš tritaškių – 45 proc., o nuo baudų metimų linijos – 91 proc. taiklumu. Šiuos pasiekimus vainikavo antrasis MVP titulas paeiliui bei pirmasis, kuomet balsavimo teisę turėję nariai visus balsus atidavė vienam žaidėjui. Kaip ir buvo galima tikėtis, atkrintamosiose „Warriors“ problemų daug neturėjo. Pirmajame rate 4-1 buvo susitvarkyta su „Rockets“, o antrajame tokiu pačiu rezultatu buvo nugalėti ir Portlando „Trail Blazers“. Vis tik kur kas rimtesnės problemos NBA čempionus pasitiko Vakarų konferencijos finale. Pirmąjį mačą „Warriors“ prieš Oklahomos „Thunder“ pralaimėjo 102:108 (tai buvo vos trečioji „Warriors“ nesėkmė namų rungtynėse), tačiau antrajame susitikime varžovus nušlavė 118:91 ir viskas iš pradžių atrodė kaip atsitiktinumas. Vis dėlto „Thunder“ trečiąjį serijos mačą laimėjo 133:105, o ketvirtąjį – 118:94 ir visi istoriniai „Warriors“ pasiekimai pakibo ant plauko – serijoje buvo atsiliekama 1-3. Sugrįžę į „Oracle“ areną, „Warriors“ reabilitavosi ir pasiekė pergalę 120:111, o šeštajame serijos susitikime apie save priminė Thompsonas. Gynėjas tąkart atseikėjo 41 tašką, o jo vedami „Warriors“ dar kartą išsigelbėjo išvykoje laimėdami 108:101. Septintosios serijos rungtynės jau vyko Ouklande. Nepaisant „Thunder“ šturmo, Curry realizavo tris baudų metimus, o likus 26 sekundėms, smeigė tritaškį bei taip uždarė rungtynes ir visą seriją – 96:88. Finale laukė pažįstami veidai – LeBrono „Cavaliers“. Iš pradžių viskas klojosi taip, kaip buvo planuota – „Warriors“ pirmavo 3-1, tačiau kas nutiko vėliau jūs jau žinote. Istoriniam 2015-2016 m. „Warriors“ sezonui pritrūko vienintelio ir pačio pagrindinio ingridiento – titulo. Kaip bebūtų, po maždaug trijų savaičių „Warriors“ numetė tokią atominę bombą, kuri išsprogdino visą krepšinio pasaulį. 2016-ųjų liepos 7-ąją buvo pranešta, jog laisvuoju agentu tapęs Kevinas Durantas nusprendė prisijungti prie „Warriors“, taip suformuodamas superkomandą. Nuotr. USA Today Sports – Scanpix Kadangi visi įmanomi rekordai buvo sulaužyti jau praėjusiame sezone, „Warriors“ pergalės skambių antraščių neberinkdavo. „Warriors“ dominavimu niekas neabejojo. Kaip ir 2014-2015 m. sezone, „Warriors“ pasiekė 67 pergales bei tapo geriausia Vakarų konferencijos bei apskritai visos lygos komanda, o Draymondas Greenas buvo pripažintas geriausiai besiginančiu krepšininku. Tuo metu atkrintamosios klostėsi kur kas lengviau nei pernai. Pirmajame etape 4-0 buvo sutriuškinti „Blazers“, antrajame – 4-0 pervažiuoti Jutos „Jazz“, o Vakarų konferencijos finale gailesčio nebuvo parodyta ir legendinei „Spurs“ kompanijai, kuri taip pat buvo sutriuškinta sausu rezultatu 4-0. Finalo serijoje laukė saldus kerštas prieš „Cavaliers“. Iš praeities klaidų pasimokę „Warriors“ gan užtikrintai laimėjo pirmąsias trejas serijos rungtynes bei pasiuntė aiškią žinutę, jog šiemet juokaujama nebus. „Cavaliers“ tapo vienintele komanda, kuri atkrintamosiose nugalėjo „Warriors“. Ketvirtajame serijos mače Kyrie Irvingas atseikėjo 40 taškų, o jo vedami „Cavs“ sutriuškino „Warriors“ 137:116. Vis tik veiksmui sugrįžus į „Oracle“ areną, „Warriors“ užbaigė visus reikalus. Durantas pelnė 39 taškus, Draymondas Greenas atkovojo 12 kamuolių, Curry atidavė 10 rezultatyvių perdavimų, o „Warriors“ laimėjo 129:120 ir titulas grįžo į San Franciską. Durantui tai buvo pirmasis titulas jo karjeroje, o tuo pačiu jis buvo pripažintas ir naudingiausiu finalo serijos krepšininku. Nuotr. USA Today Sports – Scanpix Po pergalės 2017-aisiais, 2017-2018 m. reguliariajame sezone „Warriors“ apsukas numušė bei pasiekė 58 pergales ir suklupo 24 kartus. Pirmajame atkrintamųjų etape be didesnių sunkumų 4-1 buvo susitvarkyta su „Spurs“, antrajame identišku rezultatu „Warriors“ pranoko „Pelicans“, tačiau didžiausi keblumai kilo konferencijos finale. Itin atkaklioje serijoje su Hjustono „Rockets“, po ketvirtųjų rungtynių rezultatas tapo lygus, kuomet Jamesas Hardenas surinko 30 taškų, o Teksaso klubas šventė pergalę 95:92. Penktajame serijos susitikime pranašumą ir vėl įrodė „Rockets“, tąkart laimėję 98:94. Vis tik ši pergalė pareikalavo aukų – Chrisas Paulas paskutinę susitikimo minutę patyrė kirkšnies traumą ir, kaip paaiškėjo vėliau, jam tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Nepaisant to, jog šeštosiose rungtynėse „Rockets“ po pirmojo kėlinio užtikrintai pirmavo (39:22), triuškinamą pergalę šventė „Warriors“ (115:86). Septintasis ir lemiamas šios serijos mačas taip pat yra vienas iš tų, giliai įstrigusių į atmintį. Namuose žaidę „Rockets“ dar antrajame kėlinyje pirmavo 48:33, tačiau po ilgosios pertraukos krito į neįtikėtiną duobę. Mike‘o D‘Antoni auklėtiniai prametė 27 tritaškius paeiliui, o tuo pasinaudoję „Warriors“ ne tik grįžo į rungtynes, bet ir perlaužė jų eigą. Tolimų metimų sausrą nutraukė P.J. Tuckeris, bet po jo taiklaus šūvio „Warriors“ persvara vis tiek buvo dviženklė. Galų gale „Warriors“ laimėjo 101:92 bei taip pasiekė ketvirtąjį NBA finalą paeiliui, kuriame ketvirtąjį kartą paeiliui laukė Klivlando „Cavaliers“. Vis tik šiame superfinale intriga laikėsi tik vieneriose rungtynėse. LeBronas Jamesas pelnė 51 tašką, tačiau, panašu, jog apmaudi J.R. Smitho klaida ketvirtojo kėlinio pradžioje pražudė „Cavs“ lyderį morališkai. Tąkart „Warriors“ per pratęsimą laimėjo 124:114, bet likusiose rungtynėse Klivlando ekipa rimčiau nebepasipriešino. Antrąsias serijos rungtynes „Warriors“ laimėjo 122:103, trečiąsias – 110:102, o ketvirtąsias – 108:85 ir finalas baigėsi greičiausiu įmanomu būdu. Kaip ir praėjusį sezoną, naudingiausio finalo serijos apdovanojimas atiteko Durantui. Kai jau atrodė, jog „Warriors“ ant popieriaus nebegali būti stipresne komanda, NBA čempionai 2018 metų vasarą driokstelėjo dar kartą – ekipos gretas papildė tuo metu vienas geriausių vidurio puolėjų lygoje DeMarcusas Cousinsas. Nuotr. AP - Scanpix Tiesa, Cousinsas tuo metu dar buvo traumuotas ir „Warriors“ gretose debiutavo tik sausio viduryje. Nepaisant to, jog „Warriors“ stovyklą supo gandai apie nesutarimus tarp Greeno ir Duranto, tai buvo eilinis reguliarusis NBA čempionų sezonas. Ir nors 57 pergalės buvo prasčiausias Steve‘o Kerro užfiksuotas rezultatas, to pakako, jog „Warriors“ Vakarų konferencijoje užimtų pirmąją vietą. Pirmajame atkrintamųjų etape „Warriors“ ekipai garbingai priešinosi Los Andželo „Clippers“, o lemiamą lūžį serijoje atliko įspūdingas Kevino Duranto žaidimas. Ketvirtajame ir „Warriors“ pergale 113:105 pasibaigusiame serijos mače Durantas atseikėjo 33 taškus. Penktajame susitikime, kuris buvo pralaimėtas 121:129, „Warriors“ žvaigždė surinko 45 taškus (9/14 dvit., 5/12 trit., 12/12 baudos). Galų gale KD dar kartą žibėjo ir taip uždarė seriją. „Warriors“ šventė užtikrintą pergalę 129:110, o Durantas pelnė 50 taškų (9/12 dvit., 6/14 trit., 14/15 baudos). Panašus vaizdas buvo ir pusfinalio serijoje su gerai pažįstamais Hjustono „Rockets“. Po ketvirtųjų serijos rungtynių rezultatas tapo lygus (2-2), bet svarbiausiais momentais ir vėl geriau atrodė „Warriors“. Penktajame mače, likus kiek mažiau nei 4 minutėms, Hardenas savo ekipos deficitą sumažino iki 2 taškų, tačiau tuomet Greenas ir Thompsonas smeigė po tritaškį, Iguodala realizavo baudas ir per mažiau nei dviejų minučių atkarpą, „Warriors“ uždarė rungtynes, susitikimą laimėdami 104:99. Tiesa, šiame susitikime „Warriors“ dėl blauzdos traumos prarado pagrindinį savo taškų rinkėją Durantą. Panašus scenarijus klostėsi ir šeštojoje serijos dvikovoje. Prasidėjus paskutinei mačo minutei, tritaškį pataikė Curry, o likus 36 sekundėms, dar vieną tolimą bombą numetė Thompsonas bei antrą kartą paeiliui „Warriors“ vos dviem metimais nulėmė rungtynių ir tuo pačiu serijos baigtį. Vakarų konferencijos finale buvo kur kas mažiau vargo. Ritmą pagavę „Warriors“ sutriuškino „Blazers“ 4-0, o šios serijos metu Curry vidutiniškai rinko po 36,5 taško. Didžiosios NBA čempionų problemos prasidėjo pagrindiniame finale, kuriame jų laukė pirmą kartą į šį etapą prasibrovę Toronto „Raptors“. Nuotr. Reuters - Scanpix „Warriors“ į penktąjį NBA finalą paeiliui atėjo gerokai aplamdyti. DeMarcusas Cousinsas spėjo pasveikti po patirtos traumos serijoje su „Clippers“, tačiau jis taip ir nepriminė to Cousinso, kuris dominavo pastaruosius kelerius metus. Durantas dar nebuvo pasveikęs, Iguodala patyrė traumą Vakarų konferencijos finale, o Curry dar serijoje su „Rockets“ buvo išsinarinęs pirštą. Iš pradžių Kawhi Leonardo vedami „Raptors“ užtikrintai 123:109 laimėjo trečiąjį serijos susitikimą ir išsiveržė į priekį 2-1, o „Warriors“ neišgelbėjo ir įspūdingas Curry pasirodymas – jis pelnė 47 taškus (8/17 dvit., 6/14 trit., 13/14 baudos). Ketvirtosios rungtynės taip pat nesusiklostė pagal „Warriors“ planą. Leonardas surinko 36 taškus ir 12 atkovotų kamuolių, o „Raptors“ laimėjo 105:92 bei atsidūrė per žingsnį nuo istorinio titulo – serijoje Kanados klubas jau pirmavo 3-1. Svylant padams „Warriors“ metė paskutinį ginklą – Durantą. Stebint rungtynes buvo akivaizdu, jog puolėjas toli gražu nebuvo pasiruošęs 100 proc. grįžti į aikštelę, tačiau jis laidė vieną tritaškį po kito ir „Warriors“ turėjo mačo kontrolę savo rankose. Kaip bebūtų, Duranto pasirodymas tetruko 12 minučių. Antrojo kėlinio pradžioje Durantas bandė apeiti Serge‘ą Ibaką, tačiau kaipmat susiėmė už kojos ir krito ant parketo. Kaip parodė vėlesni tyrimai, „Warriors“ žvaigždei trūko Achilo sausgyslė, dėl ko jis praleis ir visą šį sezoną. Vis tik Curry vedami „Warriors“ sugebėjo atsilaikyti ir penktąsias rungtynes Toronte laimėjo 106:105. Šeštasis serijos susitikimas persikėlė į Ouklandą, kas jau buvo savotiškas „Warriors“ pranašumas. Vis dėlto NBA čempionų laukė dar viena itin niūri žinia. Trečiojo kėlinio pabaigoje „Warriors“ dar pirmavo 83:80, o Thompsonas pasileido į greitą ataką bei bandė atlikti dėjimą iš viršaus, tačiau skaudžiai krito ant parketo ir, kaip paaiškėjo, nusitraukė kryžminius kelio raiščius. Curry liko tarsi vienas karys lauke: dėl traumų „Warriors“ padėti nebegalėjo Durantas, Thompsonas ir Kevonas Looney. Tuo pasinaudoję „Raptors“ kilo į pergalingą šturmą. Marcas Gasolis realizavo baudas, Fredas VanVleetas smeigė tritaškį, dvitaškį pridėjo Ibaka, o „Raptors“ spurtavo 9:1 bei likus 2 minutėms, įgijo apčiuopiamą pranašumą – 108:102. Galų gale „Raptors“ pergalę taikliais baudų metimais įtvirtino ne kas kitas, o Leonardas ir finalinė sirena paskelbė Toronto ekipos pergalę 114:110. Nuotr. AP – Scanpix „Oracle“ arenai tai buvo paskutinysis sezonas ir „Warriors“ nepavyko deramai su ja atsisveikinti. „Warriors“ ne tik nelaimėjo titulo, tačiau pralaimėjo visas trejas namų rungtynes finalo serijoje. Ir vis dėlto, galima drąsiai teigti, jog pastaruosius penkerius metus NBA dominavę „Warriors“ evoliucionavo krepšinį. Tolimais metimais ir žemu penketu paremtas krepšinis bei didesnis išmestų tritaškių nei dvitaškių skaičius tapo norma, kuria dabar vadovaujasi visos NBA komandos.

