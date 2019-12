Nesustabdomai žaidęs Motiejūnas Šanchajaus klubą vedė į pergalę

...

su visa pagarba Motiejunui, nors ir aiskiai bapkes darosi ir galvos nesuka, ir nei 1 is musu desimtadalio neuzdirbsim per gyvenima kiek jis per metus, bet tas zaidimas kininoj ir visiskas netobulejimas kai esi savo formos pike baigsis liudnai, ka apart savo milijonu kaip atletas atsimins Motiejunas? cia kaip Ilgauskas, nk isvis nepasieke bet ale afigienas kasioras? kuo matuojamas tas to afigienumas? visiskai nesuprantamas zaideju sportiniu tikslu nesiekimas nes svarbiau pinigai ir visa kita kaip ir px