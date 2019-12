Jasikevičiui patarimą dėl žaidėjų davęs Urbonas: „Žalgiris“ moka gadinti šventes“

Nuotr.: BNS

Utenos „Juventus“ skaudžiai nusileido Kauno „Žalgiriui“, o šeimininkų vyriausiasis treneris Žydrūnas Urbonas po susitikimo suskubo dalyti patarimus varžovų treneriui.

„Čia Šarui (aut. past. – Šarūnas Jasikevičius) gal toks ir patarimas. Nėra keleto žaidėjų, todėl kiti žaidėjai tampa lyderiais. Čia buvo klausimas: kodėl „Žalgiryje“ nėra lyderio? Nes visi žaidžia po 15 minučių. Dabar, kai Zachas LeDay žaidžia 25 minutes ir daugiau, žino, kad jo nepakeis Jockas Landale‘as, jis žaidžia gerai ir patikimiau. Šitoje vietoje, kai nėra kelių žaidėjų, tai nusiramina kiti“, – patarė Urbonas.

„Juventus“ stratego teigimu, rungtynėse Utenoje jo auklėtinius slėgė įtampa, galėjusi kilti dėl atsakomybės prieš į sporto ir pramogų areną susirinkusius 2869 sirgalius.

„Man patinka ambicija, bet ambicijų vien neužtenka žaidžiant prieš „Žalgirį“. Turėjome tas ambicijas, negali sakyti, bet rungtynes pradėjome įsitempę. Visiškai nepadėjo ir įeinantys žmonės. Jie rizikavo šiandien. Prieš Shannoną Scottą, kuris gerai pataiko, jie ėjo pro apačią, jis net galėjo užsibrėžti liniją kaip Rimas Kurtinaitis. Mes pralaimėjome pirmą kėlinį – viskas.

Grįžome į 16 taškų, bet kas iš to – tu jėgų išeikvoji tiek, kiek per mėnesį žaisdamas su visomis LKL komandomis. Buvo sunku, grįžinėjome, bet jie turi ginklų, kur mus mušti ir buvo sunku. Pirmą kartą žaisti prie turbūt 3000 žmonių, ta atsakomybė galėjo slėgti mano komandą. Be jokios abejonės, gynyba buvo tragiška, jie mums įmetė 38 taškus per pirmą kėlinį, šitoje vietoje ir aš padariau klaidą, nes nepakeičiau gynybinės sistemos“, – kalbėjo „Juventus“ vyriausiasis treneris.

„Žalgiris“ Utenos ekipos sirgaliams šiandien sugadino svarbią šventę, mat „Juventus“ minėjo klubo gyvavimo dvidešimtmetį.

„Matosi, kad „Žalgiris“ moka gadinti šventes, – šmaikštavo Urbonas. – Virgiui (aut. past. – Virginijui Šeškui) sugadino tuos marškinėlius pakeliant, šiandien irgi šventėme 20-metį savo. Jie ateina rimtai ir tai yra sveikintina. Jie čempionai, toks jų mentalitetas. Treneris nuteikia juos maksimaliai ir tai mane žavi.“

Trenerių komentarai: