Žmonės įjungiam galvas! Taip Domas lietuvis ir labai norėčiau kad jis būtų all stare nes jau daug praėjo laiko nuo Ilgausko laiko. Jis geras labai geras žaidėjas bet ką jis gali duoti NBA ALL STAR? Jis komandinio stiliaus žaidėjas gerai kovoja kamuolius renka taškus bet tai daro visi žaidėjai NBA. ALL Star yra show efektingi dėjimai,blokai,perdavimai o to tikrai neturi Domas