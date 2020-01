Po sprigto KMT ketvirtfinalyje Adomaitis pyko dėl kovingumo trūkumo

Hmm

Laisvai galetu atleisti tuos du grebliarankius megejus Bairstow su Holloway, ismoketi jiems kompensacijas ir i ju vieta pastatyti Marciulioni su Tubeliu. Gautusi ir pigiau finansiskai, ir "i ugni" imestas jaunimas visai kitaip tobuletu nei Perle. Man tai atrodytu labai sveikintinas sprendimas. Dabar Rytas tradiciskai eina i niekur. Ka maximum gali sita komanda, tai vel kazkaip per fuksa, per paskutinio turo paskutini metima patekti i TOP 8. Aisku, Gudeliui su Kleiza tai ir yra tai, ko jiems reikia, kad galetu iskeltom nosim girtis, kad stai kokie mes geri vadovai, pakelem klubo lygi iki kibiro astuoneto. Ir kita sezona vel viskas is pradziu.. Jei jie rimtai ziuri i dabartini jaunima, tai dabar turi palankias salygas suteikti jiems pasitikejimo. Arba ir toliau gali svaistyti vieni kitu laika ir sudeti kamsyti naujais Bairstow.