Stulbinamai žaidęs Davisas nubloškė buvusį savo klubą

Nuotr. AP – Scanpix

Los Andželo „Lakers“ (28-7) aukštaūgis Anthony Davisas dominavo mače su savo buvusia ekipa Naujojo Orleano „Pelicans“ (11-24) ir Kalifornijos klubą vedė į pergalę namuose 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30).

Rungtynių žaidėjas Anthony Davis Taškai 46 Naudingumas 52 Perimti kamuoliai 3 Atkovoti kamuoliai 13

Davisas per 38 minutes pelnė 46 taškus (12/16 dvit., 3/5 trit., 13/13 baudos), atkovojo 13 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir blokavo 1 metimą.

Tai buvo antrasis Daviso bent 40 taškų pasirodymas žaidžiant su savo buvusia komanda, kurioje praleido septynerius metus. Atletas surinko 16-ąjį sezono dvigubą dublį.

Trečiajame kėlinyje Davisas surinko 19 iš 31 komandos taškų.

Pirmąsias rungtynes Los Andželo arenoje po išvykimo iš „Lakers“ sužaidė Brandonas Ingramas, Lonzo Ballas ir Joshas Hartas, kurie per pirmąją mačo pertraukėlę buvo pasitikti vaizdo įrašu.

Ballas per 33 minutes įmetė 23 taškus (8/9 dvit., 2/7 trit., 1/2 baudos) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus, Ingramas per 35 minutes surinko 22 taškus (8/19 dvit., 2/8 trit.), o Hartas per 24 minutes pridėjo 5 taškus.

Los Andželo klubas laimėjo ketvirtąjį kartą iš eilės.

„Lakers“: Anthony Davisas 46 (15/21 metimai, 13/13 baudos, 13 atk. kam.), Danielis Greenas 25 (6/10 trit.), LeBronas Jamesas 17 (8 atk. kam., 15 rez. perd.), Kyle’as Kuzma 10.

„Pelicans“: Lonzo Ballas 23 (8/9 dvit.), Brandonas Ingramas 22 (10/27 metimai), E’Twaunas Moore’as 16, Derrickas Favorsas 15 (14 atk. kam.), J.J. Redickas 14 (4/5 trit.), Jrue Holiday 12 (6 rez. perd.).

