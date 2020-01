Puikiai iš žaidimo atakavęs „Rytas“ su kaupu atsirevanšavo „Nevėžiui“

Anonimas

rytas kolkas neatrodo labai uztikrintai,izaideju isvis nematyt bet lkl net ir to uztenka tam kad but antriems.eurocupe su tokiu zaidimu nebus ka veikt nes sirvydis kolkas visai nepanasus i potencialu nba zaideja,holoway taip pat neblizga.su visa pagarba bickauskiui,jis gali but tik atsarginis.dziugu kad savo sansa puikiai isnaudoja marek su giedraiciu,uz poros metu jie gali but labai rimta jega