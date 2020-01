„Visų žvaigždžių“ dalyvių prognozė: legendų kompanijoje esantis Sabonis turi rimtą konkurentą

Nuotr.: AFP, AP, Zuma-Press, Reuters – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Jau po kiek daugiau nei mėnesio Čikagoje išvysime kasmetines „Visų žvaigždžių“ rungtynes, kuriose susigrums ryškiausios Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždės.

Kadangi nesunku nuspėti, jog „Visų žvaigždžių“ renginyje išvysime LeBroną Jamesą, Giannį Antetokounmpo, Jamesą Hardeną bei kitas didžiausias NBA žvaigždes, tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti krepšininkus, kurie yra realūs pretendentai debiutuoti ryškiausiame NBA sezono renginyje.

Luka Dončičius 29,4 PPG | 9,7 RPG | 8,9 APG

Slovėnas jau praėjusį sezoną susilaukė gausaus fanų palaikymo – jis surinko 3,3 mln. balsų ir Vakarų konferencijoje nusileido tik LeBronui Jamesui, tačiau tuometiniam naujokui kelią užkirto žiniasklaidos atstovų, kitų krepšininkų bei vyriausiųjų trenerių pasirinkimai.

Vis tik Dončičius šį sezoną demonstruoja dar įspūdingesnį krepšinį ir įrašė savo pavardę šalia tokių krepšinio legendų, kaip Oscaras Robertsonas ar Michaelas Jordanas. Slovėnas šį sezoną per savo NBA karjerą pasiekė 2000 taškų, 500 atkovotų kamuolių bei 500 rezultatyvių perdavimų ribą bei tapo antruoju krepšininku, kuriam užfiksuoti tokius skaičius prireikė mažiau nei 90 mačų.

Gruodžio mėnesį jis taip pat sužaidė 20 susitikimų paeiliui, kuriuose pelnė bent po 20 taškų, sugriebė po 5 kamuolius bei atliko po 5 rezultatyvius perdavimus ir taip pralenkė minėtąjį Jordaną.

Dalaso „Mavericks“ dar visai neseniai buvo trečia geriausia ekipa tarp Vakarų konferencijos klubų, o komandos vedliu yra ne kas kitas, o Dončičius. Lyg to būtų maža, slovėnas pagyrų susilaukė ir iš kitų ekipų vyriausiųjų trenerių.

„Jis yra labai geras besiveržiant į baudos aikštelę bei ieškant savo komandos draugų. Būtent todėl „Mavericks“ išmeta daug laisvų tritaškių, o norint uždengti jo paties (Dončičiaus) tritaškį, privalu būti jo erdvėje. Jis tiesiog žaidžia krepšinį taip, kaip norėčiau, jog tai darytų visi“, – sakė Naujojo Orleano „Pelicans“ strategas Alvinas Gentry.

„Turiu pasakyti tai: Luka nėra Magicas Johnsonas, tačiau jis primena Magicą savo aikštės matymu. Jis turi tikrą, intuicija paremtą jausmą, ir to negalima išmokyti. Jis tiesiog tai turi ir yra labai geras šiuo aspektu.

Nenoriu daryti jam papildomo spaudimo lygindamas su Magicu, nes jis tam dar nėra pasirengęs, tačiau jis atlieka velniškai gerą darbą“, – teigė legendinis San Antonijaus „Spurs“ vairininkas Greggas Popovichius.

Kaip ir pernai, Dončičius turi solidų gerbėjų palaikymą. Paskelbus pirmuosius balsavimo rezultatus, slovėnas savo sąskaitoje turi 1,073,957 balsus ir yra daugiausiai balsų surinkęs žaidėjas visoje lygoje.

Taigi, galime neabejoti, jog slovėną Čikagoje tikrai išvysime, o turbūt didesnė intriga ta, ar jis taps vienu iš kapitonų bei gaus teisę į savo komandą rinktis kitus krepšininkus.

Trae Youngas 28,8 PPG | 4,3 RPG | 8,3 APG

Youngo skaičiai yra ne mažiau įspūdingi nei Dončičiaus. Pastarasis tiek pagal pelnomus taškus, tiek pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus yra trečias visoje lygoje, kuomet Youngas pagal šiuos statistinius rodiklius rikiuojasi ketvirtas bei penktas.

Kokia įspūdinga puolimo mašina yra, 21-erių gynėjas šį sezoną demonstravo jau ne kartą. Rungtynėse su „Pacers“ jis atseikėjo 49 taškus, mače su „Nets“ – 47, o „Nuggets“ ir „Knicks“ ekipas Youngas baudė 42 taškų pasirodymais.

Pastarajame mače su „Pacers“ jaunasis talentas ir vėl nubaudė Indianos ekipą: pelnė 41 tašką, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama „Hawks“ triumfavo 116:111.

Šis susitikimas Youngui tapo įsimintas ir dėl to, kad jis tapo pirmuoju „Hawks“ žaidėju nuo 2004-ųjų, pelniusiu 30 taškų per pirmąją rungtynių pusę.

Akivaizdu, jog talento Youngui netrūksta, tačiau vienintelis ir rimčiausias krepšininko stygius – komandiniai rezultatai. „Hawks“ savo sąskaitoje turi viso labo 8 pergales ir 28 pralaimėjimus bei yra absoliutūs lygos autsaideriai.

Vis dėlto prastus „Hawks“ rezultatus suversti gynėjui būtų neteisinga, nes likusi sudėtis tiesiog nėra pakankamai konkurencinga.

Pats Youngas taip pat išsiskiria efektingu žaidimo stiliumi ir, kaip parodė fanų balsavimas, turi solidų gerbėjų užnugarį – kol kas jis yra daugiausiai balsų surinkęs gynėjas Rytų konferencijoje.

Domantas Sabonis 17,8 PPG | 13,1 RPG | 4,1 APG

Karjeros sezoną žaidžiantis Sabonis yra pirmasis lietuvis nuo Žydrūno Ilgausko laikų, turintis itin gerą galimybę sudalyvauti prestižiniame „Visų žvaigždžių“ renginyje.

Kol Victoras Oladipo tebesigydo kelio traumą, lietuvis tapo vienu iš pagrindinių „Pacers“ lyderių ir būtent jo žaidimo dėka Indianos klubas užtikrintai žengia atkrintamųjų ritmu.

Puikus kojų darbas atakuojant krepšį baudos aikštelėje, solidus darbas kovojant dėl kamuolių bei geras aikštelės matymas – stipriausios Sabonio žaidimo vietos, kurios tapo sunkiai įmenama mįsle daugumai NBA komandų.

Be visa to, „Pacers“ puolėjas neretai išsiskiria ir efektingu žaidimu – galima prisiminti Sabonio dėjimus mače su Denverio „Nuggets“ bei nubaustą Filadelfijos „76ers“ puolėją Norvellą Pelle‘ą, o prie to – pridėti ir išradingus Domo perdavimus komandos draugams.

Saboniui NBA lietuvių rekordai jau nėra jokia naujiena, tačiau šį sezoną fiksuojama statistika puolėjui leidžia dalytis kompanija su tikromis NBA legendomis.

Bent 17 taškų, 13 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvius perdavimus sezono metu yra rinkę tokie žaidėjai, kaip Wiltas Chamberlainas, Billas Russellas, Kareemas Abdul-Jabbaras, Elginas Bayloras, Charlesas Barkley bei Kevinas Garnettas. Sabonis šiame sąraše yra vienintelis, kuris dar tęsia savo karjerą, o paskutinį kartą tokie rodikliai buvo fiksuojami 2004-2005 m. sezone, kurie priklausė Garnettui.

Sabonio pasiekimuose vyšnaite ant torto taptų Lietuvai istorinis trigubas dublis. Šį sezoną Domas arčiausiai to buvo mače su „Nuggets“, kuomet pelnė 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Nors „Pacers“ rezultatai nėra patys aukščiausi (6 vieta Rytų konferencijoje), tačiau ši komanda vis tiek bus atkrintamųjų dalyvė, taigi tikėtis Indianos ekipos atstovo Čikagoje itin realu.

Būtent šiuo metu „Visų žvaigždžių“ balsavime Sabonis yra populiariausias „Pacers“ žaidėjas – su 67,482 balsais lietuvis yra dešimtas tarp Rytų konferencijos puolėjų.

Bamas Adebayo 15,6 PPG | 10,7 RPG | 4,5 APG

Bene rimčiausias Sabonio konkurentas dėl vietos „Visų žvaigždžių“ rungtynėse. Šį sezoną spindintis Adebayo žaidžia karjeros sezoną ir padaręs milžinišką šuolį yra vienas pagrindinių „Heat“ vedlių.

Šį sezoną Adebayo patenka ir ypatingą NBA kvartetą: kartu su Saboniu, Gianniu Antetokounmpo bei Karlu-Anthony Townsu jie yra vieninteliai lygos žaidėjai pelnantys po daugiau nei 15 taškų, atkovojantys per 10 kamuolių bei atliekantys bent po 4 rezultatyvius perdavimus.

Kaip ir Sabonis, Adebayo kur kas komfortabiliau jaučiasi šalia krepšio, tačiau pasižymi ir puikiu aikštės matymu – jis pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus „Heat“ ekipoje nusileidžia tik Jimmy Butleriui bei Goranui Dragičiui.

Adebayo vardas garsiai nuskambėjo po jo geriausio pasirodymo mače su Atlantos „Hawks“. Tąkart jis pelnė 30 taškų (13/17 dvit., 0/1 trit., 4/5 baudos), atkovojo 11 kamuolių bei atliko 11 rezultatyvių perdavimų, taip surinkdamas pirmąjį karjeros trigubą dublį.

Vos po keturių dienų kylanti „Heat“ žvaigždė pasižymėjo dar vienu trigubu dubliu – į Dalaso „Mavericks“ krepšį jis atseikėjo 18 taškų, sugriebė 11 kamuolių bei atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

„Neįtikėtina, kiek daug jis duoda kiekvieną vakarą. Jis yra velniškai atletiškas. Faktas, jog jis bet kada gali įjungti aukštesnę pavarą parodo, kiek daug jis dirbo ties savo žaidimu“, – apie Adebayo atsiliepė komandos draugas Meyersas Leonardas.

Be visa to amerikietis pasižymi ir puikiomis fizinėmis savybėmis, padedančios puolėjui kovoti dėl atšokusių kamuolių bei lepinti žiūrovus galingais dėjimais, kurie yra viena iš sudedamųjų „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalių.

Lyginant su Saboniu, Adebayo pusėje bent jau kol kas yra tiek komandiniai rezultatai, tiek sirgalių simpatijos. „Heat“ šiuo metu su 25 pergalėmis ir 10 pralaimėjimų Rytuose žengia treti, o Adebayo pirmajame balsavime turi 104,086 balsų bei savo konferencijoje tarp puolėjų yra septintas.

Pascalis Siakamas 25,1 PPG | 8 RPG | 3,6 APG

Išvykus Kawhi Leonardui, Toronto „Raptors“ gretose atsivėrė nemenka skylė lyderio pozicijoje, kurią sėkmingai užkamšė šis kamerūnietis.

Kanados ekipa Siakamu patikėjo dar prieš šį sezoną – puolėjui buvo įteikta nauja 130 mln. JAV dolerių ketverių metu sutartis. Šias viltis Siakamas pateisina su kaupu, o pastaruoju metu jį pristabdė tik patirta kirkšnies trauma.

Lyginant su praėjusiu sezonu, Siakamas ženkliai pakėlė pelnomų taškų, atkovotų kamuolių, rezultatyvių perdavimų bei įmetamų tritaškių statistiką, o sėkmingas jo žaidimas – viena priežasčių, kodėl „Raptors“ sugebėjo išlikti konkurencingi Rytų konferencijoje.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PF PTS 19/20 36:11 48.6%

186/383 39.2%

67/171 81.3%

104/128 8

6.6/1.4 3.6 1 2.7 1 2.9 25.1 18/19 32:32 58.5%

591/1010 34%

108/318 77.9%

303/389 6.9

5.3/1.6 3 1 1.8 0.7 3 17.4

„Jaučiuosi gerai, – apie atliekamus tritaškius po vienų iš rungtynių sakė Siakamas. – Kuo daugiau gaunu šansų tokiose situacijose, tuo geriau aš jaučiuosi. Padeda ir tai, jog turiu trenerį ir komandos draugus, kurie pasitiki duodami man kamuolį.“

Apskritai, JAV spaudoje vis garsiau kalbama, jog kamerūnietis gali tapti pirmuoju krepšininku NBA istorijoje, apgynusiu labiausiai patobulėjusio žaidėjo apdovanojimą, o kai kurie apžvalgininkai nevengia Siakamui suteikti ir superžvaigždės statuso.

Siakamas pripažinimo sulaukė ir iš sirgalių – daugiau nei 500 tūkst. balsų gavęs „Raptors“ narys yra trečias tarp Rytų konferencijos puolėjų.

Brandonas Ingramas 24,9 PPG | 6,8 RPG | 3,8 APG

Prieš sezoną buvo kalbama, jog Naujojo Orleano „Pelicans“ bus Ziono Williamsono komanda, o antrąja komandos žvaigžde liks Jrue Holiday, tačiau pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas dar nė nedebiutavo, o Holiday tebeieško geriausios sportinės formos.

Vis dėlto „Pelicans“ ekipoje sužibo Ingramo žvaigždė, kuris taip pat tapo ir geriausiai atsiskleidusiu krepšininku, atvykusiu iš Los Andželo „Lakers“ po to, kai buvo įvykdyti Anthony Daviso mainai.

Visos 22-ejų puolėjo statistikos eilutės yra geriausios jo karjeroje ir būtent dėl sėkmingo Ingramo žaidimo „Pelicans“ ekipai pavyko pakilti iš Vakarų konferencijos dugno – per pastarąsias aštuonerias rungtynes Naujojo Orleano ekipa šventė septynias pergales.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PF PTS 19/20 33:33 51.9%

208/401 40.1%

75/187 86.1%

155/180 6.8

6/0.8 3.8 1 2.9 0.8 3 24.9

Ingramo atvejis iš dalies primena ir Youngo situaciją. Abu jauni bei talentingi krepšininkai atstovauja prastus rezultatus demonstruojančioms komandoms, bet jų abiejų žaidimas paverčia rungtynes kur kas įdomesnėmis.

Skirtumas tik tas, jog dėl žymiai didesnės konkurencijos Vakaruose Ingramui patekti į „Visų žvaigždžių“ rungtynes yra kur kas sunkiau, tačiau toks variantas nėra atmestinas.

Realiausias variantas, jog Sabonio dalyvavimas „Visų žvaigždžių“ rungtynėse priklausys nuo vyriausiųjų trenerių, mat sirgaliai (50 proc. balsų), NBA krepšininkai (25 proc.) bei žiniasklaidos atstovai (25 proc.) bus atsakingi tik už startinių penketų žaidėjų išrinkimą. Visus likusius atsarginius krepšininkus išrinks strategai.

Vis dėlto, kuo Sabonis bus labiau matomas, tuo didesnė tikimybė, kad į jį dėmesį atkreips ir komandų treneriai. Savo balsus „Visų žvaigždžių“ rinkimuose galite atiduoti trimis skirtingais būdais: balsuodami oficialioje NBA svetainėje, naudodamiesi „Google“ paieškos sistema arba pasitelkę NBA programėlę išmaniajame telefone.

Balsavimas truks iki sausio 20-osios dienos, o šio mėnesio 10-ąją (nuo 7 val. Lietuvos laiku), 16-ąją bei 20-ąją dienomis sirgalių balsai bus skaičiuojami dvigubai – už vieną balsą žaidėjams atiteks po du taškus.