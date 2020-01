Įvertinimai žalgiriečiams: džiaugsmas dėl gynėjų ir juodoji Landale'o statistika

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Kauno „Žalgiriui“ nepavyko pratęsti pergalių serijos Eurolygoje. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai Madride 82:88 nusileido fantastiškai pataikiusiam vietos „Real“.

„Karališkasis“ klubas įmetė 18 iš 27 dvitaškių (66,7 proc.) ir 13 iš 26 tritaškių (50 proc.). Žalgiriečiai taip pat pademonstravo solidų pataikymo procentą – 54,8 proc. dvitaškių (17 iš 31) ir 13 iš 35 tritaškių (37,1 proc.).

Lietuvos čempionus į priekį vedė Thomaso Walkupo ir Luko Lekavičiaus tandemas, atitinkamai pelnęs 19 ir 21 tašką.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą Ispanijos sostinėje.

Lukas Lekavičius – 9 balai

25 min., 21 tšk. (5/8 dvit., 3/4 trit., 2/2 baud.), 2 rez. perd., 1 per. kam., 0 kld., 20 naud. balų.

Luko 16 taškų per antrąjį kėlinį buvo kažkas neįtikėtino ir tik jo dėka „Žalgiris“ į pertrauką išėjo ilsėtis neturėdamas triuškinamo deficito. Įžaidėjas per tą ketvirtį, atrodė, galėjo pataikyti iš bet kur ir baudė varžovus tiek floateriais, tiek tritaškiais po driblingo, kai oponentai užtvarose lindo per apačią. Po pertraukos gynėjas jau buvo akyliau prižiūrimas ir nebegalėjo taip laisvai nardyti į baudos aikštelę, tačiau išliko naudingas komandai.

Thomasas Walkupas – 9 balai

31 min., 19 tšk. (5/8 dvit., 3/5 trit.), 6 rez. perd., 2 per. kam., 4 kld., 18 naud. balų.

Walkupas rungtynes pradėjo greitais 7 taškais, naudodamasis Tavareso lėtumu, o vėliau iniciatyvos vėl ėmėsi trečiajame kėlinyje, kai perėmė estafetę iš Lekavičiaus. Gynėjas kelis kartus susidūrė su žaidimo organizavimo problemomis, kai pamesdavo kamuolį tiesiog driblinguodamas arba perlaikydavo jį. Vis dėlto Thomasas labai gerai jautėsi greitajame puolime, o jo tritaškiai metimai iš po užtvarų ir po kamuolio varymo šį sezoną tapo tikru ginklu, varančiu į neviltį varžovų trenerius.

K.C. Riversas – 6,5 balo

25 min., 12 tšk. (3/4 dvit., 2/7 trit.), 3 atk. kam., 1 per. kam., 8 naud. balai.

Rungtynių žaidėjas Trey Thompkins Taškai 20 Naudingumas 21 Atkovoti kamuoliai 5 Baudų metimai 100% 2/2

Atrodo, jog šiose rungtynėse gynėjai kaip susitarę keitėsi pamainomis, o Riversas pradėjo imtis iniciatyvos trečiojo kėlinio antroje pusėje ir per likusį laiką įmetė 10 taškų. Amerikietis kelis kartus rinkosi neparuoštus metimus, tačiau bendrai jo žaidimo skaitymas buvo geras. Gynyboje veteranas jau nebėra pats greičiausias krepšininkas ir 1x1 ne visada spėdavo su „Real“ perimetro žaidėjais, bet K.C. kelis kartus labai gerai atėjo į pagalbą komandos draugams, o tai padėjo „Žalgiriui“ perimti kamuolius.

Nigelas Hayesas – 6 balai

28 min., 6 tšk. (0/1 dvit., 2/4 trit.), 4 atk. kam., 7 naud. balai.

Nors antrąjį tritaškį Hayesas pataikė tik pačioje mačo pabaigoje, du įmesti tolimi metimai gali padėti susigrąžinti pasitikėjimą savo metimu ateityje. Nigelui yra sukuriamos geros progos, tačiau kartais atrodo, kad jis jau pats netiki, jog gali pataikyti. Jei kamuolys pradėtų dažniau įkristi į krepšį, amerikietis taptų labai solidžiu žaidėju, nes visą kitą juodą darbą aikštėje krepšininkas atlieka patikimai.

Paulius Jankūnas – 5 balai

11 min., 3 tšk. (1/2 trit.), 2 atk. kam., 2 išpr. praž., 6 naud. balai.

Pirmojo kapitono tritaškio Eurolygoje laukėme beveik 3,5 mėnesio. Jankūnas šioje dvikovoje porą kartų veteraniškai pergudravo varžovus ir išprovokavo pražangas, o gynyboje baudos aikštelėje taip pat buvo solidus. Paulius įrodinėja, kad jo patirtis jaunai komandai vis dar yra reikalinga, įnešanti ramybės abiejose aikštės pusėse.

Jockas Landale'as – 5 balai

23 min., 11 tšk. (2/3 dvit., 0/2 trit., 7/8 baud.), 4 atk. kam., 4 praž., 5 išpr. praž., 11 naud. balų.

Australas vėl surinko dviženklį taškų skaičių, bet „Žalgiris“ vėl pralaimėjo. Landale'as šį sezoną Eurolygoje 10 kartų pasiekė dviženklį rezultatyvumą, o žalgiriečiai visus tuos 10 sykių pralaimėjo. Neįtikėtina?! Negalime kaltinti Jocko dėl visų nesėkmių, tačiau jo minkštumas gynyboje dažnai kainuoja labai brangius varžovų lengvus taškus, o vidurio puolėjo kontakto bijojimas neatsispindi plikoje statistikoje, bet dažnai yra neatsiejama pralaimėjimų dalis. Taip, aukštaūgis puolime yra naudingas, nes praplečia aikštelę ir jis yra kitoks centras nei LeDay, tačiau australas šiose rungtynėse iš toli nesugebėjo nubausti varžovų, o porą kartų jį išgelbėjo varžovų pražangaos. Vis dėlto, jei centras taip švaistys progas atakuojant iš toli, varžovai ateityje gali pradėti naudoti riziką ir Landale'o išskirtinumas dings.

Zachas LeDay – 4 balai

17 min., 0 tšk. (0/2 dvit., 0/1 trit.), 4 atk. kam., 1 blk., 1 naud. balas.

Geriausias karjeros „Žalgiryje“ rungtynes (35 naud. bal.) pirmajame rate su „Real“ sužaidęs LeDay Madride pirmą kartą šį sezoną nepelnė nė taško. Šios rungtynes atspindėjo, koks žalgiriečių lyderis dar yra nestabilus. Įsiminė epizodai, kai krepšininkas pabandė pirmoje mačo dalyje galingai sugrūsti kamuolį per Tavaresą, tačiau šis bandymas baigėsi nesėkmingai, o po pertraukos aukštaūgis ir nukentėjo nuo to pačio Tavareso, kai gavo bloką. Tiesa, gynyboje, nors ir padarė porą klaidelių, amerikietis atrodė daug solidžiau nei anksčiau minėtasis Landale'as.

Artūras Milaknis – 4 balai

21 min., 7 tšk. (2/3 dvit., 1/5 trit.), 2 per. kam., 5 naud. balai.

4 taškus Milas pelnė rungtynių pabaigoje, kai nugalėtojas abejonių nebekėlė. Po kelių solidžių rungtynių snaiperis ant perimetro buvo prižiūrimas varžovų gynybos ir neturėjo daug laisvės patogiems metimams. Gynyboje porą kartų Artūras gerai atėjo į pagalbą, bet įsiminė ir tie keli pramiegojimai, kai vienas iš jų baigėsi įspūdingu Mickey dėjimu.

Edgaras Ulanovas – 2 balai

18 min., 3 tšk. (0/2 dvit., 1/5 trit., 0/2 baud.), 1 atk. kam., 2 kld., -2 naud. balai.

Puolėjas nuo mačo pradžios turėjo prižiūrėti Thompkinsą ir tikrai puikiai tai darė, kai amerikietis žaidė ant ūselio. Taip pat Ulė jau antruoju bandymu pasižymėjo iš toli, bet tai buvo viskas, ką lietuvis galėjo pasiūlyti rungtynėse. Krepšininkui nepavyko nubausti varžovų už jų lindimą per apačią, o jo neužtikrintumą parodė tiek epizodas, žaidžiant nugara, tiek žingsniai lygioje vietoje, tiek galiausiai ir pramesti abu baudų metimai mačo pabaigoje.