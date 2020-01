Kovingumo pasigedęs Šaras: „Negali atvažiuoti pažiūrėti, turi atvažiuoti laimėti“

Aha

Nu cia Saras, be abejo, teisus del kovojimo del pergales. Pabaigoj islindo luzeriskas mentalitetas ir taip gavosi. Dar gaila, kad LeDay pastaruoju metu atrodo issimuses is ritmo ir kazkiek prarades pasitikejima. O galetu zaist daug geriau ir duot daugiau naudos. Visi matem, kad jis ta gali, net ir su visais savo trukumais. Atvirai pasakius, Landale\'as mane uzknisa. Taip, suprantu, jis turi zaist, because "reasons", taip sakant, bet mano slaptas noras yra, kad jis daugiau zaistu kaip PF. Bet cia turbut eilini karta islenda mano diletantiskumas krepsinyje, nes, prisipazinsiu, kad daugelio Zalgirio sprendimu logikos si sezona tiesiog nesuprantu.