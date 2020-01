Etatinio žudiko nesustabdę žalgiriečiai Madride turėjo savų šviesulių

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Prieš įkrisdamas į krepšį, pirmasis taiklus Rudy Fernandezo tritaškis pirmiau patikrino visus lanko kraštus. Madrido „Real“ snaiperio paleistas kamuolys atsimušė į priekinę lanko dalį, po to – į kairį ir dešinį šonus, pasisuko apskritime tarsi norėdamas iššokti, bet galiausiai skrodė tinklelį.

Kai kamuoliui taip norėjosi įkristi, nieko keisto, kad kiti trys jo metimai buvo kur kas taiklesni.

Fernandezas netrukus vos sugavęs švystelėjo antrą taiklų tritaškis, trečiasis buvo paleistas iš daugiau nei 8 metrų ir taip pat pasiekė tikslą, o po ketvirtojo Madrido „Real“ persvara pirmą kartą šoktelėjo iki dviženklės – 38:27.

Užsidegęs Rudy pabandė mesti belekokį tritaškį, tarsi tikrinant, kiek ranka karšta, ir šis pagaliau skriejo pro šalį. Metimas tikslo nepasiekė, bet netrukus Fernandezas perėmė kamuolį, greitą ataką baigė dėjimu ir Šarūnui Jasikevičiui beliko prašyti minutės pertraukėlės.

Galiausiai 34 metų Fernandezas, praktiškai etatinis „Žalgirio“ žudikas, ketvirtį baigė pelnęs visus 17 savo rungtynių taškų ir pataikęs 5 tritaškius iš 6.

„Reikia pripažinti, kad jis buvo didžiulis X faktorius, – po dvikovos sakė Jasikevičius. – Dauguma tų metimų buvo tikrai nelabai lengvi.“

„Žalgiris“ per tą pačią atkarpą išsimetė kur kas lengvesnius tritaškius, tačiau jie skriejo pro šalį. Artūras Milaknis, Jockas Landale’as ir Edgaras Ulanovas nepataikė būdami laisvi, kai Fernandezo metimai skrodė tinklelį atakuojant per metrą nuo tritaškio linijos ant krentant atgal.

„Tokius krepšininkus reikia išmušti iš jų ritmo bet kokiomis priemonėmis: ar tai fiziškumu, ar tai verčiant juos jaustis nepatogiai, kai tik jie gauna kamuolį, – po dvikovos kalbėjo puikiai Fernandezą pažįstantis K.C. Riversas. – Turėjome imtis įvairių veiksmų, kad Fernandezas nebūtų taip įsibėgėjęs.

Rungtynių žaidėjas Trey Thompkins Taškai 20 Naudingumas 21 Atkovoti kamuoliai 5 Dvitaškiai 50% 3/6

Tokiems snaiperiams pataikius 1-2 metimus, krepšys jiems tampa platesnis. Tada geriausia apsunkinti jo šansus išsimesti.“

„Leidome jam išsimesti kelis lengvesnius metimus ir jis įsibėgėjo, o tada jau parodė savo klasę, – pridėjo Thomasas Walkupas. – Kai leidi tokiam žmogui įsibėgėti, sunku jį sulaikyti. Pagyrimai jam, bet kai ką galėjome sulaikyti.“

Anot Jasikevičiaus, „Žalgiris“ tiek Fernandezą, tiek kitus „Real“ žaidėjus turėjo stabdyti pražangomis. Per pirmus du kėlinius kauniečiai prasižengė vos po 3 kartus ir „Real“ žaidėjus prie baudų metimo linijos siuntė tik kartą.

Apskritai, antrajame kėlinyje taisykles pirmą kartą „Žalgiris“ pažeidė tik sužaidus beveik 5 minutes.

Po ilgosios pertraukos žalgiriečiai prasižengdavo beveik dvigubai dažniau – 11 kartų, „Real“ metė 13 baudų, – tačiau bendras skaičius (17 pražangų) vis tiek buvo nuviliantis Jasikevičių.

„Per tokį krepšinį, tiek daug atakų, toks greitis, ir padarome tik 17 pražangų, tai – per mažai. 17 pražangų tai yra limitas, ką gali padaryti per kiekvieną kėlinį prieš bonusą, – sakė Jasikevičius. – Per daug lengvai jiems leidome žaisti.“

„Žalgirį“ Madride baudė ir akivaizdus priekinių linijų skirtumas. „Real“ startavo su ypatingai aukštais puolėjais (221 cm ūgio Walteriu Tavaresu, 203 cm ūgio Jordanu Mickey ir 208 cm ūgio Thompkinsu) ir šie trys krepšininkai galiausiai surinko 43 taškus, kai „Žalgirio“ priekinė liniją kartu sudėjus surinko 19 taškų: Landale'as (211 cm) įmetė 11 taškų, Hayesas (203 cm) – 6, Jankūnas (205 cm) – 3, o Zachas LeDay (202 cm) per 17 minučių taškų nepelnė.

Nors Landale'as buvo rezultatyviausias, su juo „Žalgiris“ bene labiausiai kentėjo gynyboje. Mickey lengvai įveikdavo jo gynybą vienas prieš vieną, o geriausiai tai iliustravo dvitaškis su pražanga ketvirtojo kėlinio viduryje.

Kaip ir visą sezoną iki tol, Landale'o fiziškumo stoka ginantis baudos aikštelėje buvo itin akivaizdi.

„Yra, kad kenčiame, – kiek padvejojęs, Landale'o silpnybes gynyboje pripažino Jasikevičius. – Iš kitos pusės, jis suteikia labai daug erdvės Walkupui, Riversui ir Lekavičiui kitoje aikštės pusėje. Čia yra tie pliusai ir minusai. Jis kažkiek nesupranta, kada reikia padaryti pražangą. Jeigu Tavaresas gauna kamuolį po krepšiu, tai tikrai žinai, kad jis įkals vinį. Tokie dėjimai nėra dėjimai, tai yra konkrečios vinys. Bet gali prasižengti prieš tai. Ir jis kažkada tą pražangą padarys, bet dabar jam yra tik 24-eri.“

Bloką nuo Tavareso užsidirbęs ir nesėkmingai įdėti bandęs LeDay pirmą kartą šį sezoną liko be taškų ir Jasikevičius pripažino, kad svarstė vietoje jo leisti Martiną Gebeną, tačiau ketvirtajame kėlinyje nebenorėjo rizikuoti, kadangi Gebenas iki tol taip ir nebuvo pakilęs nuo suolo.

Kita vertus, „Real“ gretose būtent paskutiniame ketvirtyje pirmą kartą ant parketo pasirodė septyniolikmetis talentas Usmanas Garuba ir per pusketvirtos žaidimo minutės pasižymėjo dviem atkovotais kamuoliais.

Net ir nesustabdę užsidegusio Fernandezo ir nusileidę varžovų priekinei linijai, žalgiriečiai liko per kovinį atstumą (41:47 įpusėjus rungtynėms), kadangi patys turėjo nesustabdomą ginklą puolime. Lukas Lekavičius per šį ketvirtį pelnė 16 taškų, pataikydamas visus 6 metimus.

Lekavičius galiausiai finišavo su 21 tašku ir antras rungtynes iš eilės buvo rezultatyviausias „Žalgirio“ žaidėjas.

Ir net kai „Real“ pabėgdavo, kaip 60:48 trečiajame kėlinyje, „Žalgiris“ sugrįždavo.

Po sėkmingos atkarpos ketvirtojo kėlinio viduryje kauniečiai priartėjo iki 69:75, o K.C. Riversas tritaškiu galėjo sumažinti atsilikimą iki vieno metimo, tačiau prametė būdamas visiškai laisvas.

Apsigynę žalgiriečiai vėl galėjo užpulti, tačiau pražangą puolime užsidirbo Thomasas Walkupas.

Tada Trey Thompkinsas smeigė tritaškį, įžiebusį „Real“ spurtą 8:0, ir mačo baigtis tapo aiški.

Žaisdami su karščiausia Eurolygos komanda (13 pergalių iš eilės), žalgiriečiai pernelyg nespindėjo, tačiau vis tiek parodė pastarosiomis savaitėmis matomus atsigavimo ženklus.

Walkupas pataikė 3 tritaškius iš 5 ir surinko 19 taškų, K.C. Riversas pridėjo 2 tolimus metimus, tiek pat įmetė ir Nigelas Hayesas.

„Žalgiris“ patakė 13 tolimų metimų ir taip pakartojo sezono rekordą, pasiektą prieš porą savaičių Miunchene.

Kauniečiai prarado vos 10 kamuolių – penkiais mažiau nei „Real“ – ir aštuntą kartą šį sezoną perkopė 80 taškų ribą.

„Atkarpomis tikrai gerai žaidėme puolime ir atkarpomis tikrai gerai gynėmės, – sakė Walkupas. – Jie – labai gerai puolanti komanda ir davėme kažkiek jiems lengvų metimų, bet vietomis ir sėkmingai juos stabdėme, buvome fiziški, perimdavome kamuolius. Jeigu tai darytume ilgesnėmis atkarpomis, nutiktų gerų dalykų.“

„Žalgiriui“ tai buvo šeštoji nesėkmė išvykoje per aštuonerias rungtynes ir šią statistiką žūtbūt reikės gerinti kitą savaitę, kai lauks pirmoji klubo istorijoje dviguba savaitė svečiuose: trečiadienį mačas Belgrade, penktadienį – Atėnuose.