„Lakers“ generaliniam vadybininkui – paaukštinimas ir nauja sutartis

Praėjusių metų balandį Los Andželo „Lakers“ vadeles perėmęs Robas Pelinka ilgai netruko, jog įtikinto klubo savininkus pratęsti bendradarbiavimą.

Pranešama, jog Pelinkai prie jo įprastos generalinio vadybininko pozicijos buvo pridėtos ir krepšinio operacijų viceprezidento pareigos. Be visa to su Pelinka buvo pratęsta sutartis, nepaisant to, jog 2017-aisiais jis su klubu pasirašė penkerių metų kontraktą.

Iš Magico Johnsono generalinio vadybininko pareigas perėmęs Pelinka buvo kertinė figūra Anthony Daviso mainuose, o dėka puolėjo atsiviliojimo, „Lakers“ ir vėl tapo viena geriausių NBA komandų.

Pelinka taip pat užėmė generalinio vadybininko pareigas, kuomet į Los Andželą persiviliotas tuometinis laisvasis agentas LeBronas Jamesas. Be Daviso prie „Lakers“ šią vasarą prisijungė Dwightas Howardas bei Danny Greenas, o naujuoju vyriausiuoju treneriu tapo Frankas Vogelis.

„Lakers“ šiuo metu turi 31 pergales bei 7 pralaimėjimus ir Vakarų konferencijoje užtikrintai žygiuoja pirmoje vietoje.