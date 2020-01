„Lietkabelis“ 38 taškais nušlavė „Neptūną“

gg

Neptunas su kiekvienom varzybom vis didesne geda daro, tegul isformuoja komanda nes tokie nevykeliai komandoje, kad baisu kas darosi. Neptuno dubleriai geriau pasirodytu. Treneri, Galdika, Slavinska OUT !! Atsimenu kai Neptuno vaira pereme nauji savininkai, visi dziaugesi, bet man kazkas cia neaisku. Neptunas deklaruoja, kad sezono biudzetas 1.5mln, dalis skirta padengti skoloms, nu ok. Virs 800k komandos biudzeta sudaro savivaldybes pinigai. daugiau nei puse biudzeto ! Savininkai komanda gavo veltui. Per sezona suzaidzia vidutiniskai 30~ rungtyniu su 3k lankomumu, bilietu kainos 10eur, tai iš bilietų pardavimo gaunasi 900k~. Jau vien sie du saltiniai sudaro 1.7mln ! O kiek dar yra remeju.. Toks jausmas, kad savininkai gerai uzdarbiauja is komandos, negana to, kad savivaldybe duoda mokesciu moketoju pinigus klubui, savininkai greičiausiai patys nieko neprisideda, bet gauna nemazai pelno, stai ir turim komanda tokia, kokia turim. O koks zmogus nenoretu perimti klubo vairo, kai tau pinigai yra sunesami, o paciam nieko nereikia prisideti..