Vakarų konferencijos mėsmalė: ar „Grizzlies“ – atkrintamųjų komanda?

Nacionalinei krepšinio asociacijai (NBA) beveik pasiekus reguliariojo sezono vidurį, Vakarų konferencijoje – neeilinė situacija.

Septyni klubai yra itin arti vienas kito kovoje dėl 8-osios pozicijos, garantuosiančios vietą atkrintamosiose. Dabartinė padėtis leidžia tikėtis 23-ejus metus nematyto fakto – aštuntoji Vakarų konferencijos komanda į atkrintamąsias galimai pateks su neigiamu pergalių-pralaimėjimų balansu.

Vakarų konferencijos turnyrinė lentelė:

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo pasigilinti į vidurinę Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės dalį bei paspėlioti, kuri komanda turi realiausius šansus žaisti atkrintamosiose.

Memfio „Grizzlies“ (17-22)

Bent jau kol kas „Grizzlies“ yra vieni didžiausių sezono išsišokėlių. Per paskutines 10 rungtynių 7 pergales pasiekusi Memfio ekipa šiuo metu rikiuojasi aštuntoje pozicijoje.

Paminėjimo vertas faktas, jog bent keturios pergalės buvo pasiektos prieš tiesioginius konkurentus – Sakramento „Kings“, Finikso „Suns“, Minesotos „Timberwolves“ bei San Antonijaus „Spurs“.

Taigi, kas lemia tokį gerą „Grizzlies“ sezoną ir pastarąją atkarpą?

Ja Morantui apsiprasti stipriausioje pasaulio lygoje praktiškai nereikėjo laiko ir jau dabar jis yra ne tik „Grizzlies“ vedlys, tačiau ir metų naujoko rinkimuose konkurentų neturintis žaidėjas. Puikiomis atletinėmis savybėmis ir geru aikštės matymu pasižymintis Morantas fiksuoja 18 taškų ir 6,8 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Dar vienas faktorius, kodėl „Grizzlies“ pranoksta sezono lūkesčius – staigus Jareno Jacksono progresas prie tritaškio linijos. Jau pirmaisiais metais puolėjas šiame aspekte turėjo neblogą statistiką: vidutiniškai išmesdamas po 2,4 tritaškio per mačą, Jacksonas juos realizuodavo 36 proc. tikslumu.

Vis tik šiemet „Grizzlies“ bokštas jau dabar yra pataikęs dvigubai daugiau tolimų metimų nei pernai (102 prieš 51) ir tai daro kur kas geresniu 42 proc. tikslumu.

Savo nuopelnų dalies nusipelno ir Jonas Valančiūnas. Sezono pradžioje problemų su pėda turėjęs uteniškis įsivažiuoja ir nepaisant to, jog puolime neturi itin didelio vaidmens, per paskutines 10 rungtynių jis fiksavo 16,8 taško bei 9,1 atkovoto kamuolio rodiklius.

Jeigu vietoje įprastų 26 minučių lietuvis būtų žaidęs 36, statistika būtų dar galingesnė – 23,6 taško bei 12,8 atkovoto kamuolio.

Apskritai, per minėtąją dešimties rungtynių atkarpą, „Grizzlies“ demonstruoja ketvirtą geriausią puolimą visoje lygoje ir per 100 atakų vidutiniškai pelno po 118,4 taško. Šis rezultatas yra geresnis nei Milvokio „Bucks“, Los Andželo „Lakers“ bei kitų kur kas stipresnių ekipų.

Tiesa, daug prie to prisideda ir puikus tritaškių pataikymas. Per paskutinius 10 susitikimų, Memfio klubas tolimus metimus meta 38,5 proc. taiklumu ir su Čikagos „Bulls“ dalijasi 3-4 vietomis. Taigi, kyla klausimas, ar „Grizzlies“ bus pajėgūs išlaikyti tokį tempą?

Žvelgiant į bendrą sezono paveikslą, „Grizzlies“ ne kartą ir ne du pralaimėjo praktiškai laimėtas rungtynes. Dvikovoje su „Lakers“ buvo išbarstytas 15 taškų, mače su „Kings“ – 20-ies, o rungtynėse su „Thunder“ – 24 taškų pranašumas. Paminėjimo vertas ir susitikimas „Bucks“, kuriame Memfio ekipa ketvirtąjį kėlinį pralaimėjo 19:37.

Tokie rezultatai parodo „Grizzlies“ komandos nepatyrimą, kurio kovojant dėl vietos atkrintamųjų traukinyje tikrais prireiks. Vis tik, kaip po pergalės prieš „Spurs“ sakė Valančiūnas, svajoti niekas nedraudžia.

„Atkrintamosios yra mūsų tikslas, mes žaidžiame vis geriau ir geriau. Teisinga svajoti apie atkrintamąsias, ar ne?“ – retoriškai klausė puolėjas.

San Antonijaus „Spurs“ (16-21)

Aštuonių pralaimėjimų seriją sezono pradžioje išgyvenę „Spurs“ šiuo metu stabiliai banguoja. Pastarąsias kelias savaites pergales keičia pralaimėjimai, tačiau bent jau kol kas to užtenka, jog Teksaso ekipą būtų galima vadinti pretendente į atkrintamąsias.

DeMaras DeRozanas demonstruoja geriausią sportinę formą šiame sezone ir per paskutinius 10 susitikimų fiksuoja 27,2 taško, 5,7 rezultatyvaus perdavimo bei 4,6 atkovoto kamuolio statistiką, tačiau Greggą Popovichių itin turėtų džiuginti jaunimas.

Trečiąjį sezoną NBA žaidžiantis Dejounte Murray iki šio sezono per savo karjerą buvo išmetęs 23 tritaškius. Per paskutinius 10 susitikimų 23-ejų įžaidėjas įskraidino 10 tolimų metimų iš 15.

Toks malonus Murray siurprizas įpūtė dar didesnę gyvybę į „Spurs“ puolimą. Apskritai, San Antonijaus klubas šį sezoną demonstruoja šeštą geriausią puolimą visoje lygoje, bet pastaroji 10-ies mačų atkarpa yra dar įspūdingesnė.

120,2 taško per rungtynes ir antroji vieta NBA. Kas puola dar geriau? Memfio „Grizzlies“ (vid. 120,7 tšk.). Arčiausiai esantys „Clippers“ atsilieka daugiau nei 3 taškais (vid. 117 tšk.), o pagal tritaškių taiklumą Popo kariaunai neprilygsta niekas – 42,7 proc.

Kaip bebūtų, „Spurs“ išlieka viena prasčiausiai besiginančių komandų ir būtent gynyba yra tai, kas leistų San Antonijaus ekipai rinkti pergales kur kas stabilesniu ritmu.

Portlando „Trail Blazers“ (16-24)

Košmarišką sezono startą išgyvenę „Blazers“ pasikvietė metus nežaidusį Carmelo Anthony ir nors tai atrodė desperatiškas ėjimas, tačiau laikas parodė, jog jis pasiteisino.

Nepaisant sunkios pradžios, 35-erių veteranas įsibėgėjo bei tapo vienu komandos lyderiu – jis renka po 16,2 taško, pataikydamas 44 proc. dvitaškių bei 40 proc. tritaškių.

Dažnai kimbama prie Melo gynybos, tačiau statistiškai Anthony jos tikrai negadina. Puolėjui esant aikštelėje, „Blazers“ per 100 atakų praleidžia 110,6 taško, kai įprastas komandos vidurkis siekia 111,8 taško. Kur tuomet slypi „Blazers“ problema?

Žvilgsnis krenta į atsarginių žaidėjų indėlį, kurie per rungtynes įmeta po 27,2 taško. Tai – 29-oji vieta visoje NBA. Palyginimui, pernai „Blazers“ atsarginiai pelnydavo po 36 taškus, o šį sezoną toks rodiklis būtų penkioliktas.

Sethas Curry, Enesas Kanteris ir Evanas Turneris pernai buvo vienos iš pagrindinių figūrų, kylančių nuo atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau neatvykus deramai jų pamainai, sudėtyje atsivėrė skylė.

Tiesa, Portlando ekipa dar turi vieną rezervą – Jusufą Nurkičių. Gruodžio mėnesį puolėjas teigė, jog jis tikisi sugrįžti po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio pertraukos, tad „Blazers“ ekipai belieka sukandus dantis toliau siekti pergalių bei taip laikytis šalia aštuntuko.

Finikso „Suns“ (15-23)

Sezono išsišokėliais tapę „Suns“ gan greitai buvo pastatyti į vietą. Bene žiauriausia klubo atkarpa buvo nuo lapkričio 19-osios iki gruodžio 28-osios. Per šį laikotarpį „Suns“ sužaidė 19 rungtynių bei pasiekė viso labo 4 pergales.

Kiek nusėdo ir puikiai sezoną pradėjusio Arono Bayneso žaidimas. Australas per pirmąsias 10 sezono rungtynių fiksavo 15,8 taško (47 proc. tritaškiai), 5,9 atkovoto kamuolio bei 3,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Nepaisant to, jog žaidimo australo laikas netgi šiek tiek pakilo, tačiau nuo 11-ųjų sezono rungtynių jo rezultatyvumas krito iki 10,3 taško (25 proc. tritaškiai).

Nuotr. AFP-Scanpix

Vis dėlto, Baynesas nėra vienintelis, į kurį reikėtų badyti pirštais. Kaip ir „Blazers“, „Suns“ susiduria su atsarginių žaidėjų indėlio problema.

Per paskutines 10 rungtynių Finikso ekipos atsarginių rodiklis yra antras blogiausias visoje lygoje (vid. 26,1 taško). Lygiaverčių žaidėjų trūkumas itin pasijautė rungtynėse su tiesioginiais turnyrinės lentelės konkurentais Sakramento „Kings“.

Trečiojo ketvirčio viduryje 21 taško persvarą turėję „Suns“ lemiamą kėlinį pasitiko turėdami jau tik 9 taškų pranašumą. Ketvirtasis kėlinys prasidėjo „Kings“ spurtu 14:4, po kurio Sakramento ekipos krepšininkai persvėrė rezultatą – 92:91. Galų gale, „Kings“ lemiamą ketvirtį laimėjo 36:16 ir iš Finikso išsivežė pergalę 114:103.

Šiame susitikime „Kings“ vertėsi 9 žaidėjų rotacija, taigi 4 atsarginiai surinko 42 visos komandos taškus. Tuo metu „Suns“ gretose nuo suolo kilo 5 žaidėjai ir jie sukrapštė viso labo 18 taškų, o Mikalas Bridgesas per 17 minučių nepelnė nė taško.

Neišsprendus šios problemos, Finikso komandą balandžio mėnesį matyti tarp 8 geriausių Vakarų konferencijos komandų yra gan sudėtinga.

Minesotos „Timberwolves“ (15-23)

„Timberwolves“ gruodžio mėnesį pasitiko turėdama teigiamą pergalių bei pralaimėjimų balansą (10-8), tačiau, kaip ir buvo galima tikėtis, krito į duobę. Galbūt tik jos gylis buvo sunkiau prognozuojamas – 11 nesėkmių iš eilės.

Vis dėlto, tai jau ne pirmas atvejis, kuomet „Timberwolves“ neblogai pradeda sezoną, bet, galų gale, viskas stoja į savas vėžes ir Minesotos ekipa nusirita į antrąją Vakarų konferencijos lentelės pusę.

Be abejo, rezultatams nepadeda ir pagrindinio komandos vedlio, Karlo-Anthony Townso, netektis. Kelio traumą besigydantis puolėjas nerungtyniauja jau nuo gruodžio 14-osios, tačiau dar visai neseniai sklandė gandai apie „Warriors“ susidomėjimą Townsu ir tai, jog šis nėra patenkintas Minesotoje.

Nuotr. AP - Scanpix

Ironiška, tačiau iš rikiuotės iškritus Townsui, Minesotos klubo ekipos gynyba tapo viena geriausių lygoje. „Timberwolves“ vidutiniškai per 100 atakų praleidžia po 100,1 taško ir tai yra antras geriausias rezultatas lygoje.

Tiesa, Townso nebuvimas ženkliai atsiliepia ir puolimui. Su puolėju „Wolves“ per 100 atakų rinko po 108,3 taško (17 vieta NBA), o be jo – 101,2 taško (28 vieta).

„Timberwolves“ galimybės patekti į aštuntuką atrodo miglotos nepaisant esamos turnyrinės padėties, o ir artėjantis tvarkaraštis nebus iš lengvųjų.

Sakramento „Kings“ (15-24)

Gruodžio mėnesį 8 pralaimėjimų seriją turėję „Kings“ pastaruoju metu rodo atsigavimo ženklus ir pasiekė 3 pergales per paskutines 5 rungtynes. Dvi iš jų – prieš tiesioginius oponentus „Grizzlies“ bei „Suns“.

Kaip bebūtų, pastaruoju metu „Kings“ kamuoja traumos ir mainų gandai. Čiurnos traumą patyręs Bogdanas Bogdanovičius nežaidžia nuo sausio 3-osios, o petį susižeidęs Richaunas Holmesas jau praleido dvejas rungtynes.

Būtent dėl pastarojo traumos Luke‘as Waltonas į aikštelę turi leisti Dewayne‘ą Dedmoną, kuris viešai prisipažino, jog norėtų būti išmainytas. Tuo metu įvairūs pranešimai dar visai neseniai skelbė, jog Bogdanovičiumi itin susidomėjusi yra Los Andželo „Lakers“ ekipa.

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Kaip po rungtynių su „Pelicans“ teigė Waltonas, didžiausios komandos problemos slypi mažose detalėse.

„Kiekvieną dieną rodome, kaip subyrame gynyboje, negrįžtame laiku prie savo krepšio ar neuždengiame laisvo kampo. Kuomet žaidžiame pikenrolą, varžovams sunkiau sugaudyti mūsų įkertančius žaidėjus, taigi detalės yra tai, apie ką kalbėdami praleidžiame daugiausiai laiko“, – teigė strategas.

Vis tik norint patekti į atkrintamąsias „Kings“ prireiks visų sveikų pagrindinių žaidėjų, o prireikus reikalus potencialius mainus išnaudoti, kaip įmanoma geriau.

Naujojo Orleano „Pelicans“ (14-26)

Ziono Williamsono trauma, 1-7 startas bei 13 nesėkmių serija, kuri tuomet su 6 pergalėmis bei 22 pralaimėjimais nubloškė „Pelicans“ į priešpaskutinę Vakarų konferencijos vietą.

Atrodė, jog prieš sezoną puoselėtos „Pelicans“ viltys muštis dėl vietos atkrintamosiose blėsta su kiekviena diena, tačiau įspūdinga atkarpa, prasidėjusi gruodžio pabaigoje, ambicingus tikslus verčia įgyvendinama realybe.

8 pergalės per paskutines 12 rungtynių neleido pakilti „Pelicans“ ekipai iš 14-os pozicijos, tačiau nuo išsvajoto aštuntuko jau trūksta viso labo trijų laimėjimų.

Viso sezono metu puikiai žaidžiantis Brandonas Ingramas pastaruoju metu sulaukia ir Lonzo Ballo pagalbos. Pergalingame mače su Hjustono „Rockets“ įžaidėjas pelnė 27 taškus, įskaitant ir 7 tritaškius – geriausias Ballo rodiklis per jo karjerą. Be visa to, jis pridėjo 10 atkovotų kamuolių bei 8 rezultatyvius perdavimus.

Sezono metu 12,1 taško, 5,8 rezultatyvaus perdavimo bei 5,4 atkovoto kamuolio statistiką fiksuojantis Ballas per šią sėkmingą sezono atkarpą asmeninius rodiklius pakėlė iki 15,4 taško (39 proc. tritaškių), 6,8 sugriebto kamuolio ir 6,4 rezultatyvaus perdavimo.

Jau visai netrukus turėtume sulaukti ir Ziono debiuto, kas „Pelicans“ ekipai turėtų tapti nemenka paspirtimi, taigi kas žino, galbūt, anksti nurašytas Naujojo Orleano jaunimas dar sugebės mesti rimtą kovą mūšyje dėl vietos aštuntuke.