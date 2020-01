Įvertinimai žalgiriečiams: elitinis taškų rinkėjas ir naują ginklą atradęs Ulanovas

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Kauno „Žalgiriui“ nepavyko dvigubos savaitės užbaigti pergale. Šarūno Jasikevičiaus kariauna Atėnuose po dramatiškos kovos 94:96 pripažino „Panathinaikos“ klubo pranašumą.

Žalgiriečius pražudė 96 praleisti taškai, o labiausiai juos skriaudė Tyrese'as Rice'as, kuris per 24 minutes įmetė 20 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, tiek pat kartų išprovokavo pražangas ir surinko 26 naudingumo balus.

„Žalgiryje“ naudingiausiai žaidęs Thomasas Walkupas per 26 minutes pelnė 16 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą OAKA arenoje.

Lukas Lekavičius – 9 balai

21 min., 16 tšk. (5/7 dvit., 6/6 baud.), 4 rez. perd., 1 kld., 5 išpr. praž., 18 naud. balų.

Gynėjo sugrįžimas į buvusius namus neapkarto. Lekavičius toliau išlaiko įspūdingą formą ir su jo agresija sunkiai sekėsi tvarkytis net ir puikiai pažįstančiam Calathesui. Šiuo metu Lukas demonstruoja elitinio Eurolygos taškų rinkėjo žaidimą, o jo floateris yra sunkiai įmenama mįslė, kurios nepavyko įminti nė 220 cm ūgio priešininkų milžinui Papagianniui.

Edgaras Ulanovas – 8 balai

24 min., 10 tšk. (3/3 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), 1 atk. kam., 3 išpr. praž., 14 naud. balų.

Edgaras žaidė solidžias rungtynes nuo jų pradžios iki pabaigos. Ilgą laiką gynyboje Calathesą prižiūrėjęs puolėjas neblogai tvarkėsi su šia užduotimi, o atakuodamas krepšį buvo agresyvus ir rinko taškus nuo baudų metimo linijos bei floateriais. Įdomu, jog šį Lekavičiui būdingą metimą Ulanovas vis dažniau įtraukia į savo puolimo arsenalą, o Atėnuose visi trys jo dvitaškiai buvo pelnyti būtent šiuo būdu.

Nigelas Hayesas – 7,5 balo

31 min., 9 tšk. (1/2 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), 6 atk. kam., 3 per. kam., 15 naud. balų.

Vienos solidžiausių Nigelo sezono rungtynių. Taip, amerikietis 75 procentus savo taškų pelnė mačo pabaigoje, kai „Žalgiriui“ nebebuvo kur trauktis, bet jo atsiradimas laiku ir reikiamoje vietoje OAKA arenoje buvo vertas dėmesio. Puolėjas atliko daug nematomo darbo kamšydamas dideles komandos draugų spragas gynyboje bei užtikrinčiausiai iš aukštaūgių kovojo dėl kamuolių prie savojo krepšio.

Thomasas Walkupas – 7 balai

26 min., 16 tšk. (5/8 dvit., 1/3 trit., 3/4 baud.), 4 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam., 3 kld., 20 naud. balų.

Rungtynių žaidėjas Tyrese Rice Taškai 20 Naudingumas 26 Baudų metimai 100% 7/7 Tritaškiai 60% 3/5

Įžaidėjo statistika rungtynių protokole atrodo įspūdingai, tačiau bendras vaizdas aikštėje tikrai nebuvo toks geras, kaip rodo skaičiai. Pirmiausia, Thomasui žaidimas gynyboje nesiklijavo nuo pirmųjų minučių, kai praleido Fredette'ą, vėliau nespėjo ateiti į pagalbą po krepšiu ir viso mačo metu nieko negalėjo padaryti prieš Rice'ą. Taip, Walkupas perėmė 3 kamuolius ir nemažai taškų surinko greitose atakose, tačiau organizuojant žaidimą amerikietis susidurdavo su dideliais sunkumais ir būtent ketvirtajame kėlinyje, kai kelias atakas paeiliui žalgirietis beveik nesiskyrė su kamuoliu, puolimas sustojo, o „Pao“ pabėgo į priekį.

Jockas Landale'as – 7 balai

22 min., 11 tšk. (2/3 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.), 7 atk. kam., 2 rez. perd., 13 naud. balų.

Nors dvikovos metu australas dvejodavo su tolimais metimais, du jo tritaškiai rungtynių pabaigoje įžiebė viltį žalgiriečių akyse. Gynyboje Landale'ui buvo labai sunku prieš varžovų pikenrolą, kur ne sykį jis buvo išmaudytas priešininkų gynėjų. Tiesa, jau ne pirmos rungtynės, kai Jockas pademonstruoja solidesnį žaidimo skaitymą ir gerai nusimeta kamuolį komandos draugams.

K.C. Riversas – 6,5 balo

26 min., 13 tšk. (2/4 dvit., 3/6 trit.), 1 atk. kam., 7 naud. balai.

Amerikietis per tris dienas sužaidė prieš dvi buvusias komandas ir per šiuos mačus tikrai neperdegė. Riversas dalį laiko dvikovoje buvo perėmęs įžaidėjo funkcijas, o trečiajame kėlinyje du jo tritaškiai paeiliui išlaikė žalgiriečius pirmaujančiųjų vaidmenyje. Aiškiai matosi, jog K.C. daug tvirčiau jaučiasi aikštėje ir, jei iš pirmųjų 25 tritaškių Eurolygoje jis buvo pataikęs 3, tai per pastarąsias 5 rungtynes net 12 tolimų metimų iš 25 pasiekė tikslą.

Zachas LeDay – 6 balai

18 min., 10 tšk. (2/5 dvit., 1/1 trit., 3/4 baud.), 2 atk. kam., 9 naud. balai.

LeDay greitai surinko 7 taškus ir pasižymėjo įspūdingu dėjimu, tačiau vėliau jam dvikova nesiklostė. Amerikietis ne kartą priėmė neteisingus sprendimus puolime, o gynyboje pamiršdavo atitverti už save aukštesnius oponentus bei ne visada spėdavo su varžovų perimetro žaidėjais.

Paulius Jankūnas – 5,5 balo

6 min., 2 tšk. (1/1 dvit.), 2 atk. kam., 3 išpr. praž., 6 naud. balai.

Paulius pasirodė starto penkete, tačiau aikštėje išbuvo mažiau nei 6 minutes. Vis dėlto trumpas kapitono pasirodymas buvo solidus ir savo gudrumu veteranas spėjo išprovokuoti tris pražangas bei pelnyti taškus iš po krepšio.

Artūras Milaknis – 4,5 balo

25 min., 7 tšk. (1/1 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 2 kld., 3 naud. balai.

Milaknis kaip ir LeDay puikiai pradėjo rungtynes ir iš pradžių gražiai įkirto į baudos aikštelę, o po to smeigė tritaškį. Vis dėlto vėliau žalgirietis priešininkų tolimais metimais nebesugebėjo nubausti. Snaiperiui taip pat nebuvo paranku atakuoti ir gynyboje prižiūrėti 205 cm ūgio Papapetrou.

Rokas Jokubaitis aikštėje praleido mažiau nei 3 minutes ir per jas spėjo atlikti rezultatyvų perdavimą, kai prie varžovų dvigubinimo nusimetė kamuolį laisvam Riversui.