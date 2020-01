Šaro apmaudas dėl mažų pralaimėjimų: „Žiauru truputį“

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Šarūnas Jasikevičius žino, kad savo komandai kelia didelius reikalavimus, tačiau vis tiek iš jos tikisi daugiau, nei gauna pastaruoju metu.

Fotogalerija Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Po pralaimėjimo Atėnuose, kur „Žalgiris“ 94:96 nusileido vietos „Panathinaikos“ komandai, Jasikevičius pareiškė, kad jo auklėtiniai šiemet su detalių įsisavinimu progresuoja prasčiau nei jis yra matęs.

„Lėčiau, negu visais mano metais „Žalgiryje“, – apie auklėtinių pažangą kalbėjo Jasikevičius. – Kažkas aišku yra, žmonės tobulėja, tas pats žaidimas su visomis problemomis žiūrisi geriau. Aišku, gražiau žiūrisi nes mes pataikome. Su pataikymu bet kas žiūrisi žymiai gražiau. Bet taškas ten, taškas ten, ten du, ten trys. Žiauru truputį.“

„Žalgiris“ šeštą kartą šį sezoną pralaimėjo keturių ar mažesniu taškų skirtumu, dar viena nesėkmė buvo patirta po pratęsimo.

Tam pačiam „Panathinaikos“ kauniečiai namie buvo nusileidę vienu tašku, o Graikijoje pralaimėjo dviem.

„96 taškai išvykoje yra per daug. Nežinau, ką turime padaryti, kad laimėtume, kai praleidžiame 96 taškus, – sakė Jasikevičius. – Nesame tokio lygio komanda, nesame tokio lygio sistema ir tas buvo akcentuota prieš rungtynes, per pertrauką, tarp pertraukų, per minutės pertraukėles ir nesugebėjome. Kažkur „Panathinaikos“ sužaidė labai geras rungtynes puolime ir reikia prieš juos nukelti kepurę, bet mes negalime laimėti su tokiais skaičiais.

Šiandien kai kurias momentais komanda puolime atrodė fantastiškai, ir kamuolys judėjo, ir mes supratome. Bet ne iki galo supratome. Sugrįžtame prie to paties. Taip, mes organizacija, kuri verčia tuos jaunus vaikučius nugalėti išvykoje Madridą, „Panathinaikos“, kur tikrai yra sunku. Bet mes šituo stiliumi galbūt laimėsime, bet neturėsime to gero pergalių-pralaimėjimų procento. Vėlgi kalbame apie vieną tašką Kaune, apie du taškus Atėnuose, bet čia yra aibė nepadarytų detalių, pražangų ir taip toliau.“

Rungtynių žaidėjas Tyrese Rice Taškai 20 Naudingumas 26 Baudų metimai 100% 7/7 Tritaškiai 60% 3/5

Jasikevičius išskyrė Thomasą Walkupą, kuris dėl dviejų ankstyvų pražangų iškrito iš žaidimo pirmoje mačo pusėje, tačiau galiausiai surinko 16 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų – daugiausia komandoje.

„Mūsų geriausias žaidėjas vėl yra žmogus, kuris visas rungtynes turi problemą su pražangomis, nes jis supranta, ką reiškia būti „Žalgirio“ dalimi ir kai kiekvieną savaitę iš tavęs reikalauja perlipti per save. Jis ir naudingiausias, ir sugrįžta antroje pusėje, – apie Walkupą kalbėjo Jasikevičius. – Kiti kažkur pasisaugo, gal nenorėdami, bet kiek jau rungtynių pralaimėta 1-2 taškais? Čia absoliučios detalės. Ir tas detales mums sunku įsisavinti, būnant labai jauniems.“

– Kas gynybai nutiko antrajame kėlinyje?

– Kai kuriuose dalykuose jie tikrai gerai žaidė, nenorėjome užlipti ant to paties grėblio, kaip Kaune. Bandėme išimti Calathesą, jis sužaidė geras rungtynes. Man nepatiko, kad mes nepaėmėme 4-5 kamuolių. Atrodo, kad jau tavo rankose ir kažkur mes jų nepaimame. Bet vėlgi tai mūsų jaunatvė, ar kaip. Esame jauni, žiūrimės kažkiek gražiau, bet dėl detalių vykdymo mes progresuojame lėčiausiai per visus šiuos metus.

– Šiose rungtynėse „Žalgiris“ sugriebė mažiausiai kamuolių puolime. Ar toks buvo sumanymas, kad stabdyti „Panathinaikos“ greitas atakas?

– Jie aišku turėjo Papagiannį ir, kaip vakar kalbėjome, jie dabar labai akcentuoja kovą dėl kamuolių, žaidžia didesniu penketu. Mes Papagiannį bandėme ištraukti ir tas labai gerai sekėsi, pirmame kėlinyje jis greitai buvo pasodintas. Paskui vis tiek reikia bėgti ir kovoti dėl atšokusių kamuolių. Vėlgi, detalės nulėmė viską. Deja, mes viena ar dviem detalėmis praleidome daugiau ir taip gavosi. Žaidėjams pasakiau, kad momentais žiūrimės labai neblogai, bet čia dar reikalaujama nugalėti ir Madridą išvykoje, ir „Panathinaikos“.

– Lukas pirmoje pusėje pelnė 12 taškų, startavo trečiajame, bet laba greitai išėmėte jį iš žaidimo. Jį po ilgosios pertraukos pristabdė?

– Skaičiais kartais būna apgaulingi. Lukas anksčiau žaidė solidžiau. Dabar jis tokios geros formos, kad jam prieš tokius žmones, kaip prieš Fredette’ą ir Papagiannį, nesunku primesti taškų. Bet jeigu kalbame apie kitus dalykus, tai jis šiandien žaidė ne taip gerai ir tą reikia pripažinti. Mes taip pat turime pripažinti, kad jam tai pirmas sykis, kai sugrįžta užsienyje prieš savo buvusią komandą. Jis nelabai gerai žaidė ir sugrįžęs į Kauną prieš „Žalgirį“. Jie yra jauni, gyveni ir mokaisi. Esu žaidęs daug tokių rungtynių ir tai yra nelengva, ko gero, iš Luko gavome net daugiau negu tikėjomės, nes tai visgi jam emocingos rungtynės.

– Kaip sekėsi čia sugrįžti LeDay su Riversu?

– Manau, kad kaip ir visai komandai – labai gerai puolime, prastai gynyboje.

– Pirma dviguba savaitė išvykoje. Kažką naujo apie komandą sužinojote iš šių dviejų patirčių?

– Ne. Jeigu nesužinojau per pirmus penkis mėnesius, tai ko gero nieko naujo jau nesužinosiu. Esu labai patenkintas atsidavimu, ir noru, bet geriau kartais bėgti mažiau, bet pradėti anksčiau bėgti.

– Sakėte, kad „Panathinaikos“ reikia rinktis, kam sutelkti dėmesį ir ką aukoti. Ar DeShaunas Thomasas buvo akcentas?

– Nebuvo. Nigelas su juo labai gerai tvarkėsi pirminėse situacijose, o sumetė pagalbose. Kai kurie taškai buvo po atkovoto kamuolio, tada pusiau greitame puolime. Atrodė, kad Nigelas tvarkosi gerai. Bet „Panathinaikos“ skaičiai visus metus puolime yra vieni geriausių Eurolygoje, tai – nuostabiai puolanti komanda.