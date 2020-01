„Taškas ten, taškas ten“: „Žalgiris“ Atėnuose paleido dar vieną progą

Nuotr.: BasketNews.lt/M.Yorgos

Net kai atrodė, kad Kauno „Žalgiris“ pagaliau apsigynė nuo varžovų antpuolio, džiaugsmas dėl to buvo toks trumpas, kad niekas nė nespėjo mirktelėti.

Ketvirto kėlinio pradžioje Thomasas Walkupas perėmė DeShaunui Thomasui skirtą kamuolį ir greitame puolime pelnė du taškus, taip gynyboje sukurdamas epizodą, kokio penktadienį Atėnuose „Žalgiriui“ labai trūko.

Bėda ta, kad netrukus po Walkupo antpuolio Nickas Calathes užkūrė tokią greitą ataką, pasibaigusią Georgio Papagiannio dėjimu, kad tas geras gynybinis epizodas buvo ištrintas iš atminties nė nespėjęs joje atgulti.

Netrukus tas pats Calathes apvogė Walkupą, pelnė du taškus greitoje atakoje ir „Panathinaikos“ nutolo 78:70.

Trečio kėlinio pabaigoje – ketvirto pradžioje „Panathinaikos“ šešias atakas iš aštuonių pelnė taškus, taip niekais braukdami bet kokius gerus „Žalgirio“ epizodus puolime.

„Gynyba nulėmė šiandienos rungtynes, – po dvikovos reziumavo reziumavo Edgaras Ulanovas. – Puolime mes momentais atrodėme labai gerai, bet, kaip žinome, „Panathinaikos“ yra viena geriausių, jei ne geriausia, puolančių komandų. Be to, žaidė namuose. Begalė klaidų gynyboje ir labiausiai pirštais badyti reikia į ją.“

„Žalgiris“ praleido daugiausia taškų šį sezoną, varžovams leido atakuoti 52 proc. taiklumu, o puolime sugriebti 12 kamuolių.

34 minutes žaidęs Nickas Calathes tradiciškai buvo „Panathinaikos“ puolimo katalizatorius, sugeneravęs 39 komandos taškus (14 įmetė pats, dar 25 buvo pelnyti po jo 11 rezultatyvių perdavimų).

Rungtynių žaidėjas Tyrese Rice Taškai 20 Naudingumas 26 Baudų metimai 100% 7/7 Rezultatyvūs perdavimai 6

Calathes buvo tradiciškai netaiklus mesdamas iš toli (0/3), tačiau draskė „Žalgirio“ gynybą įsiverždamas į baudos aikštelę ir numesdamas kamuolius aplink stovintiems žaidėjams.

„Jie visų pirma labai gerai puolanti komanda, turinti solidų įžaidėją, kuris sustato visus į vietas ir mato aikštę, – apie Calathesą kalbėjo Zachas LeDay. – Bandėme atimti jo aikštės matymą, bet jie bėgo į greitą puolimą, kur pelnė turbūt 15 taškų. Calathes labai dažnai įsiverždavo į baudos aikštelę, o jam negalima to leisti. Mūsų pasikeitimai gynyboje neleisdavo jo apsaugoti nuo įsiveržimo į baudos aikštelę ir jis sukurdavo atakas.“

Be Calatheso „Žalgiris“ turėjo dar vieną galvos skausmą. Tyrese’as Rice’as dar iki ilgosios pertraukos pataikė 2 tritaškius ir pelnė 10 taškų, o jo kelios sėkmingos atkarpos antroje dvikovos dalyje perlaužė rungtynes.

„Žalgiriui“ pirmaujant 57:51, Rice’as surengė asmeninį spurtą, kai pelnė 8 iš 10 komandos taškų, ir jo ekipa pirmą kartą rungtynėse išsiveržė į priekį – 61:59.

Ketvirtajame kėlinyje „Žalgiris“ priartėjo iki 78:83, tačiau tada Rice’as du kartus rezultatyviai asistavo Thomaso tritaškiams – iš pradžių pusiau greitoje atakoje, po to – įsiveržęs į baudos aikštelę ir prie savęs pritraukęs visą varžovų gynybą.

Be to, kad pats pelnė 20 taškų, Rice’as dar 16 taškų sugeneravo po 6 rezultatyvių perdavimų.

„Nesustabdėme jo ties pirmuoju pasirinkimu, neprivertėme daryti to, kas jam nebūtų patogu, – gynybą prieš Rice'ą vertino Walkupas. – Turime kažką atimti, nes Eurolygoje negalime leisti žaidėjams daryti tai, ką jie nori. Šį vakarą to nepadarėme.“

„Panathinaikos“ antroje mačo dalyje pataikė 7 tritaškius iš 14, 3 iš jų – vien Thomasas.

„Nigelas su juo (Thomasu) labai gerai tvarkėsi pirminėse situacijose, o jis sumetė pagalbose, – varžovų X faktoriaus, pelniusio 16 taškų, žaidimą analizavo Šarūnas Jasikevičius. – Kai kurie jo taškai buvo po atkovoto kamuolio, tada pusiau greitame puolime. Atrodė, kad Nigelas tvarkosi gerai. Bet „Panathinaikos“ skaičiai visus metus puolime yra vieni geriausių Eurolygoje, tai – nuostabiai puolanti komanda.“

„Panathinaikos“ yra rezultatyviausia lygos komanda (vid. 89 taškai) ir Jaskevičius kelis kartus pripažino, kad vietomis varžovai tiesiog buvo geresni, tačiau didelis praleistų taškų skaičius ir detalių gynyboje neišpildymas vis tiek buvo per skaudus.

„96 taškai išvykoje yra per daug. Nežinau, ką turime padaryti, kad laimėtume, kai praleidžiame 96 taškus, – sakė Jasikevičius. – Nesame tokio lygio komanda, nesame tokio lygio sistema ir tas buvo akcentuota prieš rungtynes, per pertrauką, tarp pertraukų, per minutės pertraukėles ir nesugebėjome. Kažkur „Panathinaikos“ sužaidė labai geras rungtynes puolime ir reikia prieš juos nukelti kepurę, bet mes negalime laimėti su tokiais skaičiais.“

Jasikevičius pripažino, kad šiemet jo ekipos progresas įsisavint detales yra bene lėčiausias per visą jo karjerą Kaune.

Tai tuo pačiu buvo ir bene atviriausias Jasikevičiaus, bene pirmą kartą šį sezoną pripažinęs, kad „Žalgiris“ per pirmas 20 rungtynių iššvaistė per daug ranka pasiekiamų pergalių.

Tai buvo šeštasis kauniečių pralaimėjimas keturių ar mažesniu taškų skirtumu, neskaičiuojant pralaimėjimo prieš Sankt Peterburgo „Zenit“, kuris patirtas 12 taškų skirtumu, tačiau per pratęsimą.

„Taškas ten, taškas ten, ten du, ten trys. Žiauru truputį“, – nusivylęs buvo treneris.

„Žalgiriui“ reikėjo šios pergalės kaip oro. Taip, OAKA arenoje laimi reta svečių komanda, o „Panathinaikos“ šiemet atrodo geresnė nei kelis pastaruosius sezonus, tačiau šioje sezono stadijoje skirtumas tarp 7-13 (toks santykis būtų laimėjus) ir 6-14 (toks santykis yra dabar) yra milžiniškas ir kauniečiai atrodo vis labiau tolstantys nuo stipriausiųjų aštuoneto.

Artimiausias trejas rungtynes „Žalgiris“ žais su apatinės turnyrinės lentelės komandomis ir turi progą pasitaisyti savo pozicijas, bet tokios nesėkmės kaip Atėnuose gelia ir gels.

Sezonas, kuriame buvo tiek daug skaudžių nesėkmių, „Žalgiriui“ išlieka negailestingas.