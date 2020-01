Antroji „Žalgirio“ nesėkmė LKL: Kaune triumfavo „Šiauliai“

snypst

Zalgiris geras pastebejimas kaip cia dabar taip as nesuprantu galetu dar daugiau duot zaisti ka cia dabar lukosiunas is vis tik epizodiskai kelias minutes nu idomiai idomiai is vis kokie atsipalaidave visi aisku lkl bet nu vistiek reikia laimet siauliai kaip kokie cempijonai daro ka nori sarai duok zaisti jauniem jie alkani nori yroditi kas yra kas nu dar ketvirtas kelinys vyrai susims