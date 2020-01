LKL komunikacijos vadovo žinutė Jasikevičiui: „Negali taip bendrauti“

Varp-Elis

Nors ir visa pagarba Sarui uz tai ka padare paskutinius 2 sezonus eurolygoje ir galbut ta jo tokia sistema ir darbas veikia, bet siemet to nebera ir rungtynes ziurint tikrai atrodo nenormalu kai treneris pamelynaves visas rungtynes rekia ir mojuoja rankom ant visu is eiles tiek zaideju tiek teiseju, kaip pertraukele taip keiksmazodziai. Jei anksciau tai neatrode taip baisiai kai komanda laimejo tai dabar kuo toliau tuo labiau tai pastebet galima, galbut ir zaidejai psichologiskai ne tokie stiprus siemet surinkti ir nebera to zaidimo. Bet siaip rimtai Sarui reiktu gal truputi ramiau reikstis.